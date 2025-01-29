WhatsApp, iPhone'lara özel kritik gizlilik hatasını düzeltti!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, büyük bir gizlilik sorununa yol açabilecek bir hatayı düzeltti. Fotoğraf ve videoların görüldükten sonra kaybolmasını sağlayan bir kez görüntüle özelliği iPhone’larda olması gerektiği gibi çalışmıyordu. Fotoğraf ve videolar tekrar tekrar görülebiliyordu. WhatsApp, son güncellemeyle bu sorunu çözdü.

WhatsApp'ın beklenen çoklu hesap özelliği iPhone'lara geliyor 2 gün önce eklendi

Tek seferlik fotoğraf ve videolar tekrar tekrar görülebiliyordu!

iPhone kullanıcıları, WhatsApp’tan kendileriyle paylaşılan tek seferlik fotoğraf ve videoları Ayarlar - Depolama ve Veriler - Depolamayı Yönet'e gidip medyaları En Yeni’ye göre sıralayarak sözde bir kez görülebilen içerikleri istedikleri kadar görebiliyordu.

WhatsApp, bu hatayı sessiz sedasız düzeltti. Son yayınladığı güncellemede notlar arasında belirtilmiyor. Benzer bir sorun daha önce WhatsApp Web uygulamasında da görülmüştü.

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