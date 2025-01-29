WhatsApp, iPhone'lara özel kritik gizlilik hatasını düzeltti!

Tek seferlik fotoğraf ve videolar tekrar tekrar görülebiliyordu!
iPhone kullanıcıları, WhatsApp’tan kendileriyle paylaşılan tek seferlik fotoğraf ve videoları Ayarlar - Depolama ve Veriler - Depolamayı Yönet'e gidip medyaları En Yeni’ye göre sıralayarak sözde bir kez görülebilen içerikleri istedikleri kadar görebiliyordu.
WhatsApp, bu hatayı sessiz sedasız düzeltti. Son yayınladığı güncellemede notlar arasında belirtilmiyor. Benzer bir sorun daha önce WhatsApp Web uygulamasında da görülmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)