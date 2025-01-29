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    WhatsApp, iPhone'lara özel kritik gizlilik hatasını düzeltti!

    WhatsApp'taki bir hata iPhone kullanıcılarının tek seferlik fotoğrafları tekrar tekrar açmasına izin veriyordu. WhatsApp, bir kez görüntüle özelliğindeki bu açığı kapattı.
    whatsapp tek seferlik fotoğrafı tekrar açma açığı kapatıldı Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, büyük bir gizlilik sorununa yol açabilecek bir hatayı düzeltti. Fotoğraf ve videoların görüldükten sonra kaybolmasını sağlayan bir kez görüntüle özelliği iPhone’larda olması gerektiği gibi çalışmıyordu. Fotoğraf ve videolar tekrar tekrar görülebiliyordu. WhatsApp, son güncellemeyle bu sorunu çözdü.

    Tek seferlik fotoğraf ve videolar tekrar tekrar görülebiliyordu!

    iPhone kullanıcıları, WhatsApp’tan kendileriyle paylaşılan tek seferlik fotoğraf ve videoları Ayarlar - Depolama ve Veriler - Depolamayı Yönet'e gidip medyaları En Yeni’ye göre sıralayarak sözde bir kez görülebilen içerikleri istedikleri kadar görebiliyordu.

    WhatsApp, bu hatayı sessiz sedasız düzeltti. Son yayınladığı güncellemede notlar arasında belirtilmiyor. Benzer bir sorun daha önce WhatsApp Web uygulamasında da görülmüştü.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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