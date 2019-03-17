WhatsApp'e 2 yeni kullanışlı özellik geliyor

1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'e kullanıcılarını çok sevindirecek, oldukça kullanışlı 2 yeni özellik geliyor.

Bunlardan ilki "uygulama içi tarayıcı". Uygulama içi tarayıcı özelliği, sohbet içerisinde yer alan web sayfalarını uygulama içerisinde açmanıza olanak tanıyor. Bu da artık size yollanan bağlantıları açmak için WhatsApp'ten ayrılmak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.

Bu özellik WhatsApp'e geçtiğimiz günlerde gelen ve Youtube videolarının sohbet içerisinde izlenebilmesine olanak sağlayan "resim içinde resim" özelliği ile oldukça benzer şekilde çalışıyor. Uygulama içi tarayıcı özelliği ayrıca kullanıcıları zararlı bir web sayfası açmaya çalıştıklarında da uyarıyor.

Özelliklerden bir diğeri ise "görsel arama". Adından anlaşılabileceği üzere bu özellik, WhatsApp üzerinden sizinle paylaşılan görselleri Google'da arayabilmenize olanak tanıyor. Bu sayede sizinle paylaşılan görsellerin kaynaklarına ulaşabiliyor veya sahte olup olmadıklarını teyit edebiliyorsunuz.

https://www.gsmarena.com/whatsapp_testing_inapp_browser_and_reverse_image_search_features-news-36063.php

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Bu iki özellik şu an için yalnızca kısıtlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor ve muhtemelen tüm kullanıcılar ile buluşmaları için bir süre beklememiz gerekecek.