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WhatsApp'e 2 yeni kullanışlı özellik geliyor

Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'e "uygulama içi tarayıcı" ve "görsel arama" olmak üzere iki yeni kullanışlı özellik geliyor. Detaylar haberimizde.
2 ay
21,3b
1
51
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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WhatsApp'e 2 yeni kullanışlı özellik geliyor
1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'e kullanıcılarını çok sevindirecek, oldukça kullanışlı 2 yeni özellik geliyor.
Bunlardan ilki "uygulama içi tarayıcı". Uygulama içi tarayıcı özelliği, sohbet içerisinde yer alan web sayfalarını uygulama içerisinde açmanıza olanak tanıyor. Bu da artık size yollanan bağlantıları açmak için WhatsApp'ten ayrılmak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor. 

Bu özellik WhatsApp'e geçtiğimiz günlerde gelen ve Youtube videolarının sohbet içerisinde izlenebilmesine olanak sağlayan "resim içinde resim" özelliği ile oldukça benzer şekilde çalışıyor. Uygulama içi tarayıcı özelliği ayrıca kullanıcıları zararlı bir web sayfası açmaya çalıştıklarında da uyarıyor.
WhatsApp'e 2 yeni kullanışlı özellik geliyor
 
Özelliklerden bir diğeri ise "görsel arama". Adından anlaşılabileceği üzere bu özellik, WhatsApp üzerinden sizinle paylaşılan görselleri Google'da arayabilmenize olanak tanıyor. Bu sayede sizinle paylaşılan görsellerin kaynaklarına ulaşabiliyor veya sahte olup olmadıklarını teyit edebiliyorsunuz. 

Bu iki özellik şu an için yalnızca kısıtlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor ve muhtemelen tüm kullanıcılar ile buluşmaları için bir süre beklememiz gerekecek.
https://www.gsmarena.com/whatsapp_testing_inapp_browser_and_reverse_image_search_features-news-36063.php Yorum Yaz
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Theologist 2 ay en beğenilen
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 30 özellik ama insanlar hala sürü gibi aynı yönden gidiyorlar maalesef.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 30 özellik ama insanlar hala sürü gibi aynı yönden gidiyorlar maalesef.1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olm...
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3 Yanıt Yanıtla +96
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CWaRRioR 2 ay .PanxeR.
Sırf millet kullanmıyor diye telegramı aktif kullanamıyorum. Popüler kültür böyle birşey işte.
2 Yanıt Yanıtla +48
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.PanxeR. 2 ay
Uzun zamandır telegram da olan özellikler. Millet kış uykusundan uyansada geçse herkes telegram a.
2 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
XanthiN 2 ay
Gerek iş gerek diğer şeyler için Telegram kullanıyorum. Kesinlikle Whatsapp’dan daha iyi.
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The.Mafia 2 ay
Çokta gerek yokta deve ile pire açmıyoruz iki ekran var altı üstü
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karafaca 2 ay
Bende telegrama geçenlerdenim. Belli başlı kaliteli gruplar var. Tafsiye ederim
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furkangnc13 2 ay yeni yorumcu
telegramla whatsapp'ı yapı olarak kıyaslayabilirsiniz ama kitle olarak kıyaslayamayız. o yüzden neden hala telegrama geçmiyorsunuz vb. cevaplar tamamen yersiz kalıyor.
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FireNectar 2 ay
whatsapp'i da telegrami da kullaniyorum. gizlilik konusuna girmeyecegim cunku hicbir uygulamaya guvenmiyorum. ama gundelik konusmalarimin cogunu whatsapp uzerinden gerceklestiriyorum. telegrami ise yabanci gruplar icin kullaniyorum daha cok. whatsapp'in tek sevmedigim yani bilgisayar icin native app'inin olmamasi cunku telefonla web whatsapp'in baglantisi genellikle kopuyor, onun disinda "kendi acimdan" tum konustugum kisileri telegram'a gecirmeye calisacak kadar ustun oldugunu dusunmuyorum
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Antares 2 ay
Telegramı övmüşsünüz de kimse WhatsApp ı kara kaşı için kullanmıyor. Bu uygulamaların en önemli özelliği herkesin kullanıyor olmasıdır. Ben rehberimin yarıdan fazlası için WhatsApp a girmek zorunda kalacaksam ne anladım telegram kullanmaktan?
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steganography 2 ay
Çoğu grup telegram kullandığı aktif olarak telegram kullanıyorum. Ben memnunum telgramdan. Tavsiye ederim bende.
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Bay Robot 2 ay
Telegramı tavsiye etmeyin ya hu ne yapıyorsunuz? Orası da çok kullanılmaya başlanınca gizlilik falan kalmaz...
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Davul Kafa 2 ay
Çok mu şey istiyoruz anlamadım ki! Gruplara anket özelliği getirin artık. Çok zor olmasa gerek.
Şu özellik nasıl işleri kolaylaştıracak keşke anlasalar artık...
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ceh.meh 2 ay
Whatsapp, SMS e alternatif olarak geliştirilmişti. Bu yüzden mümkün olduğunca sadeliğe önem veriyorlar. Sesli görüşme, görüntülü görüşme gibi özellikler de çok çok sonra eklenmişti Whatsapp’a.
Telegram SMS e alternatif değil de daha çok Chat sitelerine alternatif bir uygulama pozisyonunda şu an. Chat sitelerinde ana ekranda aynı anda yüzlerce kişinin rumuzla chatleşip, birbirlerine devamında özelden yazdıkları gibi Telegram’da da chat grupları kurup orada rumuzuyla sohbet edip sonrasında isteyen özelden devam ediyor. Eh chat in olduğu ortamda da tabii ki daha çok özellik olacak renk, emoji, sticker, gif gibi...
Bir düşün 50 yaşındaki annenin Whatsapp’ı bırakıp, Telegram’a geçmesi için bir sebebi var mı?
Veya aynı işyerinde çalışan 8 kişinin patronlarıyla olan iş grubunu Telegram’a taşıması için bir sebep var mı?
İki uygulama da farklı ihtiyaçları ön planda olan insanlara yönelik geliştirilmiş uygulamalar. İkisi de başarılı.
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ipli jeton 2 ay ceh.meh

Eski Whatsapp iyiydi. Mark alınca iyiden iyiye bozdu. Sürekli özellik ekleye ekleye programı şişirdiler. Eski kullanışlılığı kalmadı artık. Düzgün bir rakip çıksa çoğu kişi gider.
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