WhatsApp'e 2 yeni kullanışlı özellik geliyor

1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'e kullanıcılarını çok sevindirecek, oldukça kullanışlı 2 yeni özellik geliyor.
Bunlardan ilki "uygulama içi tarayıcı". Uygulama içi tarayıcı özelliği, sohbet içerisinde yer alan web sayfalarını uygulama içerisinde açmanıza olanak tanıyor. Bu da artık size yollanan bağlantıları açmak için WhatsApp'ten ayrılmak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.
Bu özellik WhatsApp'e geçtiğimiz günlerde gelen ve Youtube videolarının sohbet içerisinde izlenebilmesine olanak sağlayan "resim içinde resim" özelliği ile oldukça benzer şekilde çalışıyor. Uygulama içi tarayıcı özelliği ayrıca kullanıcıları zararlı bir web sayfası açmaya çalıştıklarında da uyarıyor.
Özelliklerden bir diğeri ise "görsel arama". Adından anlaşılabileceği üzere bu özellik, WhatsApp üzerinden sizinle paylaşılan görselleri Google'da arayabilmenize olanak tanıyor. Bu sayede sizinle paylaşılan görsellerin kaynaklarına ulaşabiliyor veya sahte olup olmadıklarını teyit edebiliyorsunuz.
Bu iki özellik şu an için yalnızca kısıtlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor ve muhtemelen tüm kullanıcılar ile buluşmaları için bir süre beklememiz gerekecek.
https://www.gsmarena.com/whatsapp_testing_inapp_browser_and_reverse_image_search_features-news-36063.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.