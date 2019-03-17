Gmail'e mail zamanlama özelliği geliyor

Google’ın popüler mail servisi Gmail geçtiğimiz haftalarda yeni tasarımına tam anlamıyla geçiş yaptı. Bugün ise Gmail Android uygulamasının kodlarında mail zamanlama özelliğine işaret eden kısımlar görüldü. Yani hazırladığınız bir maili ister 10 dakika ister 10 gün sonra yollanacak şekilde ayarlayabileceksiniz.

15. yaşını kutlayacak

Gmail, kullanıcılara 1 Nisan 2004 tarihinde açıldı. Google yeni mail servisi için 1 GB kişisel depolama alanı vereceğini açıklamıştı. Diğer mail servisleri o zamanlarda megabayt boyutunda alanlar verdiği için Gmail’in çıkış tarihi de düşünülünce kullanıcılar şaka yapıldığını düşündü. 15 yılın ardından önümüzdeki 1 Nisan tarihinde de Gmail’de önemli değişimler görmemiz mümkün.

Kodlar detaylı incelendiğinde yeni özelliğin en az 2 dakika en çok ise 50 yıl sonrasına mail zamanlamanıza izin vereceği görülüyor. Ayrıca zamanlamanın sunucu tabanlı olduğunu da söyleyelim. Yani mailin belirlediğiniz anda gönderilmesi için akıllı telefonunuzun açık olmasına gerek olmayacak.

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Gmail’in mail zamanlama özelliği hakkında daha öncesinde de farklı sızıntılar çıkmıştı. O bakımdan net olarak bir tarih söylenemese de bir ihtimal 15. yıl döneminde bu özelliği de görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Son olarak kodların Android uygulamasında bulunmasının mobil özelinde olacağı anlamına gelmediğini belirtelim.

https://www.techradar.com/news/get-ready-to-start-scheduling-your-emails-in-gmail