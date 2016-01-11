WhatsApp, emoji mesajları ile çökebiliyor





Kullanıcı sayısı bir milyara doğru yürüyen mesajlaşma platformu WhatsApp, haliyle artık herkesin akıllı telefonunda mutlaka yer verdiği bir uygulama haline geldi. Bu nedenle en küçük bir sıkıntıda yüz milyonlarca cihazı etkileyebiliyor. Yeni tespit edilen açık bu potansiyeli ortaya koyuyor.





Araştırmacılar tarafından keşfedilen açık, 5000 emoji ile hazırlanmış bir mesajın sadece uygulamayı değil, cihazı da çökertmesine neden oluyor. Kullanıcı telefonunu açtıktan sonra da WhatsApp uygulamasını açamıyor. Ancak mesaj geçmişini silerse ve uygulamayı yeniden başlatırsa kullanmaya devam edebiliyor.





Kısa ifadelerle mesajlaşanlar için WhatsApp bugüne kadar muhtemelen herhangi bir sıkıntı yaşatmamıştır ancak uygulamanın normalde bir karakter limiti var. Kullanıcılar bir mesajda en fazla 6000 karakter kullanabiliyor. Ayrıca uygulama 4500 karakterden sonra yavaşlamaya başlıyor ve performansı düşüyor. Bu durumda söz konusu çökmeler yaşanabiliyor. Elbette WhatsApp uygulamasında bu karakter limitine ulaşmak için dakikalarca mesaj yazmak lazım ve çok da tercih edilecek bir şey değil.





Araştırmacılar, uygulamanın risklerini ortaya koymak için böyle bir çalışma yapmış. Örneğin kötü niyetli bir kişi karşı tarafa limiti zorlayan bir tehdit mesajı gönderdiğinde, karşı tarafın bunu ispat etme durumu olmayacak zira uygulama çökmüş olacak ve geçmişi silmeden de uygulamayı yeniden açamayacak.





Uygulama çökmesi problemi hem iOS hem de Android versiyonlarında yaşanıyor ancak cihazın çökmesi sadece Android tarafında oluyor. Bu bakımdan Android kullanıcıları biraz daha fazla risk altında kalmış oluyor. Henüz çökme sorunu ile ilgili WhatsApp'dan resmi bir açıklama gelmedi.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/whatsapp-can-be-crashed-by-sending-long-emoji-filled-messages-says-researcher-a6802901.html