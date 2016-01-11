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WhatsApp, emoji mesajları ile çökebiliyor

Her ne kadar WhatsApp ile sınırsız mesajlaşma imkanı sunuluyor olsa da, tek bir gönderide belirli bir karakter sınırı belirlenmiş durumda. Bu sınırı zorlamak uygulamayı da zorlamaya başlıyor.
3 yıl
7,3b
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16
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp, emoji mesajları ile çökebiliyor


Kullanıcı sayısı bir milyara doğru yürüyen mesajlaşma platformu WhatsApp, haliyle artık herkesin akıllı telefonunda mutlaka yer verdiği bir uygulama haline geldi. Bu nedenle en küçük bir sıkıntıda yüz milyonlarca cihazı etkileyebiliyor. Yeni tespit edilen açık bu potansiyeli ortaya koyuyor.

Araştırmacılar tarafından keşfedilen açık, 5000 emoji ile hazırlanmış bir mesajın sadece uygulamayı değil, cihazı da çökertmesine neden oluyor. Kullanıcı telefonunu açtıktan sonra da WhatsApp uygulamasını açamıyor. Ancak mesaj geçmişini silerse ve uygulamayı yeniden başlatırsa kullanmaya devam edebiliyor. 

Kısa ifadelerle mesajlaşanlar için WhatsApp bugüne kadar muhtemelen herhangi bir sıkıntı yaşatmamıştır ancak uygulamanın normalde bir karakter limiti var. Kullanıcılar bir mesajda en fazla 6000 karakter kullanabiliyor. Ayrıca uygulama 4500 karakterden sonra yavaşlamaya başlıyor ve performansı düşüyor. Bu durumda söz konusu çökmeler yaşanabiliyor. Elbette WhatsApp uygulamasında bu karakter limitine ulaşmak için dakikalarca mesaj yazmak lazım ve çok da tercih edilecek bir şey değil. 

Araştırmacılar, uygulamanın risklerini ortaya koymak için böyle bir çalışma yapmış. Örneğin kötü niyetli bir kişi karşı tarafa limiti zorlayan bir tehdit mesajı gönderdiğinde, karşı tarafın bunu ispat etme durumu olmayacak zira uygulama çökmüş olacak ve geçmişi silmeden de uygulamayı yeniden açamayacak. 

Uygulama çökmesi problemi hem iOS hem de Android versiyonlarında yaşanıyor ancak cihazın çökmesi sadece Android tarafında oluyor. Bu bakımdan Android kullanıcıları biraz daha fazla risk altında kalmış oluyor. Henüz çökme sorunu ile ilgili WhatsApp'dan resmi bir açıklama gelmedi. 

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/whatsapp-can-be-crashed-by-sending-long-emoji-filled-messages-says-researcher-a6802901.html Yorum Yaz
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Neyinkafasi 3 yıl en beğenilen
He cihazın çökmesi.ios cihazları android cihazlarla kıyaslamak için ixperia falanmı kullanıyorsunuz.ayrıca ağır mağara.
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umut_baris 3 yıl
...ancak cihazın çökmesi sadece Android tarafında oluyor.

Neden acaba?
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Ryan Oreily 3 yıl
Eskiden msn den hareketli emoji yollayınca çok fazla karşıdakinin pc kitlenirdi o geldi aklıma

Favorim yarasa idi


Ayrıca WhatsApp da bu olay 4 sene önce falan oluyordu yahu.
Ağır mağara haber
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hakanlevent 3 yıl
Bunu yenimi farketmısler ben uzun zaman once emojıye yuklenınce abartarak whatsapp kendınden geçmişti anca restart ederek duzeldı hatta o kadar emojıyıde gonderememıstı,bu arada cıhaz z3c androıdın en stabılı dıyebılırız
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_gavaracı_ 3 yıl
Emoji değil de belli sayıda karekter gönderincede çöküyodu galiba hatta belli bi boyutu aşınca telefon bile kitleniyobiliyomuş
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BİLOCÆN 3 yıl
Ağır mağara çözemediler mi bunu ?
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kadirirdem 3 yıl
bende hiç çökme olmadı...
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mcrew 3 yıl
android e bu yeni emoji ler ne zaman gelecek

web.whatsapp.com da bile varken android platformu neden kullanamıyor anlamıyorum

çok zor bir şey mi bu
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Guest-F8946C419 3 yıl
IOS'te hiç çökme yaşamadım. ;)
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UML 3 yıl
1GB ram'i olan kıytırık tabletime 5000 değil 6000 emoji mesaj attım, çökme falan yok, üstelik arka planda oyun falan açıktı. Sadece mesajı açarken kastı, cevap vermiyor dedi beklettim. Sonra da Whatsapp içinden gönderene tıklayıp sohbeti sildim sorun yok.
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porsche911gt2 3 yıl
ozaman windowsphone akar.
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1BilimAdamı 3 yıl
Haber geçmişten geliyor sanırım ie.den yazılmış.
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Mars Portakalı 3 yıl
Android kesiminde sanırım çökme oluyor çünkü ben ios da şu zamana kadar hiç çökme gibi bir olayla karşılaşmadım.
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Neyinkafasi 3 yıl en beğenilen
He cihazın çökmesi.ios cihazları android cihazlarla kıyaslamak için ixperia falanmı kullanıyorsunuz.ayrıca ağır mağara.
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