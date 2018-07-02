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WhatsApp grup sohbetlerine yeni bir özellik geldi

Düyanın en popüler anında mesajlaşma servisi WhatsApp, grup sohbetleri ile ilgili yeni bir özelliği duyurdu. Artık grup sohbetlerinde sadece yöneticiler mesaj atabilecek.
10 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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En çok kullanılan anında mesajlaşma servisi WhatsApp'ın grup sohbetlerine yeni biz özellik geldiği duyuruldu. Bundan böyle gruplara sadece yöneticilerin mesaj gönderebilmesi mümkün olacak.

Yeni özellik şu an aktif durumda

WhatsApp ile artık sadece yöneticinin mesaj gönderebileceği grup sohbetleri kurabileceksiniz. iOS ve Android uygulamalarının güncel versiyonunda kullanabileceğiniz bu özellikle, kendi kitlenizi oluşturup, bir anlamda sizi takip edebilmelerini sağlayabileceksiniz.
WhatsApp grup sohbetlerine yeni bir özellik geldi
Bu özellik örneğin bir şirket yöneticisi, öğretmen ya da ebeveynler tarafından grup üyelerine bilgi vermek veya duyuru yapmak için kullanılabilecek. Bu ayarı etkinleştirmek için Grup Bilgisi -> Grup Ayarları -> Mesaj Gönderebilir -> Sadece yöneticiler seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.

https://blog.whatsapp.com/10000644/New-Group-Setting-for-Admins Yorum Yaz
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Spider_hip 10 ay
Çok iyi özellik. Bundan sonraki aşama, yönetici onayı ile diğerlerinin mesajı yayınlanması olur. Öyle olursa baya bomba olur. Baya face şirket sayfası gibi sayfalar açar millet. Bizi whatsapp ten takip edin olayına girerler. Çünkü serbest modda bir yon mesaj ile anında sayfa kirlenip, milletin çıkmasına sebep oluyor.
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Piêr Dé Sans 10 ay
Telegram gibi yani..
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SEO-Uzmanı 10 ay
",, Artık grup sohbetlerinde sadece yöneticiler mesaj atabilecek. ,,"

dikta bunu beyendi ! +1 :)
dikta TDK sözlük anlamı !
isim (di'kta) Almanca Diktat
isim Hiçbir şart olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyruk
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Erwin-Rommel 10 ay
Faydalı özellik.
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ugacomtr 10 ay
ayriyetten grup açıklamasını da sadece yöneticiler değiştirebilir diye seçebiliyoruz editör beye duyrulur. @uğur seven
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exoss 10 ay
beta kullanıcıları için sesli grup görüşme özelliği de geldi haberiniz olsun ;)
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brshr 10 ay
Bilgilendirme SMS'si gibi bir şey olmuş. Faydalı, kullanılabilir.
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