WhatsApp grup sohbetlerine yeni bir özellik geldi

En çok kullanılan anında mesajlaşma servisi WhatsApp'ın grup sohbetlerine yeni biz özellik geldiği duyuruldu. Bundan böyle gruplara sadece yöneticilerin mesaj gönderebilmesi mümkün olacak.

Yeni özellik şu an aktif durumda

WhatsApp ile artık sadece yöneticinin mesaj gönderebileceği grup sohbetleri kurabileceksiniz. iOS ve Android uygulamalarının güncel versiyonunda kullanabileceğiniz bu özellikle, kendi kitlenizi oluşturup, bir anlamda sizi takip edebilmelerini sağlayabileceksiniz.

Bu özellik örneğin bir şirket yöneticisi, öğretmen ya da ebeveynler tarafından grup üyelerine bilgi vermek veya duyuru yapmak için kullanılabilecek. Bu ayarı etkinleştirmek için Grup Bilgisi -> Grup Ayarları -> Mesaj Gönderebilir -> Sadece yöneticiler seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.

https://blog.whatsapp.com/10000644/New-Group-Setting-for-Admins