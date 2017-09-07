WhatsApp, işletmeler için yeni araçlar üzerinde çalışıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatApp, işletmelere yönelik yeni araçlar üzerinde çalışıyor. WhatsApp; insanlarla işletmeler arasındaki etkileşimi kolay ve güvenilir hale getirmeyi amaçlayan yeni araçları test ettiklerini duyurdu.

Şirket, özellikle küçük işletmeler için ücretsiz bir WhatsApp Business uygulaması; havayolları, e-ticaret siteleri ve bankalar gibi daha büyük şirketler içinse kurumsal bir çözüm üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

WhatsApp, bir blog yazısında: "Bu işletmeler, müşterilere uçuş saatleri, teslimat teyitleri ve diğer güncellemeler gibi yararlı bildirimleri sunmak için çözümlerimizi kullanabilecekler." dedi. Böylelikle WhatsApp, kullanıcıların şirket ve bireyleri birbirinden ayırmasına da yardımcı olunacak ve şirketlere özel doğrulama rozetleri sağlanacak.

Şimdilik bu özellikler Avrupa, Brezilya, Hindistan ve Endonezya’da test ediliyor. WhatsApp'ın yeni araçlarını ne zaman kullanıma sokacağı ve ücretlendirme bilgisi henüz belli değil.

http://www.gsmarena.com/whatsapp_working_on_new_tools_for_businesses-news-27151.php