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WhatsApp, işletmeler için yeni araçlar üzerinde çalışıyor

WhatsApp; havayolları, e-ticaret siteleri ve bankalar gibi işletmeler için yeni araçlar üzerinde çalıştığını duyurdu. WhataApp Business olarak nitelendirilen proje işletmelere kolaylık sağlayacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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WhatsApp, işletmeler için yeni araçlar üzerinde çalışıyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatApp, işletmelere yönelik yeni araçlar üzerinde çalışıyor. WhatsApp; insanlarla işletmeler arasındaki etkileşimi kolay ve güvenilir hale getirmeyi amaçlayan yeni araçları test ettiklerini duyurdu.
Şirket, özellikle küçük işletmeler için ücretsiz bir WhatsApp Business uygulaması; havayolları, e-ticaret siteleri ve bankalar gibi daha büyük şirketler içinse kurumsal bir çözüm üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 
WhatsApp, işletmeler için yeni araçlar üzerinde çalışıyor
 
WhatsApp, bir blog yazısında: "Bu işletmeler, müşterilere uçuş saatleri, teslimat teyitleri ve diğer güncellemeler gibi yararlı bildirimleri sunmak için çözümlerimizi kullanabilecekler." dedi. Böylelikle WhatsApp, kullanıcıların şirket ve bireyleri birbirinden ayırmasına da yardımcı olunacak ve şirketlere özel doğrulama rozetleri sağlanacak.
Şimdilik bu özellikler Avrupa, Brezilya, Hindistan ve Endonezya’da test ediliyor. WhatsApp'ın yeni araçlarını ne zaman kullanıma sokacağı ve ücretlendirme bilgisi henüz belli değil.

http://www.gsmarena.com/whatsapp_working_on_new_tools_for_businesses-news-27151.php Yorum Yaz
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WoXeD 1 yıl
banka pizzacı vsvs spamları whatsappdanda gelecek demekki, parasını verene elindeki numara listesine mesaj atma, daha çok parasını verene lokasyon bazlı reklam mesajları atma özellikleri kesin eklerler. whatsapp ın ufaktan suyu ısınmaya başladı...
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alemburda34 1 yıl
Keşke yerli uygulamamız bip sahip çıkabilsek :(
Onda yüklü değil bunda yüklü değil derken kullanamıyoruz.
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showstopper41 1 yıl
Firmaların müşteri hizmetleri, teknik servis gibi para ve pulla ilgisi olmayan, sahada çalışanlar için faydalı bir uygulama çıkar umarım. Para-pul ve sayıların yüksek olduğu bölümlerde para miktarı arrtıkça teknoloji kullanımı (e-fatura vb.) azalıyor:) Bazı durumlarda belgeyi e-mail ile göndermek de yetmiyor. Islak imzalı-kaşeli belge ulaşmadan olmadan işler yürümüyor. WhattsApp Bussiness'ın özellikleri çok iyi olacaksa bile onu kullanabilecek kapasiteye, cesarete ve yetkiye sahip satın almacı veya müdür sayısı çok az:)
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Damenda 1 yıl
Uçtan uca şifrelemenin kolaylıkla çözülebilmesi ortaya çıktığından beri bir tedirginlik sormayın.
İş sektöründekiler nasıl güvenecek orası daha da karışık.
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