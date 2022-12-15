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    Instagram çalınan hesabı kurtarma işlemi için yeni çözüm: Instagram Hacked

    Milyonlarca kullanıcısı olan popüler sosyal medya uygulaması Instagram yeni bir özelliği kullanıma sundu. Yeni özellik, çalınan Instagram hesabı kurtarma işlemlerinde kullanılacak.
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    Instagram hesabım çalındı, ne yapmalıyım? İşte yeni çözüm Tam Boyutta Gör
    Instagram, hesabına erişimi kaybetmiş kişiler için yeni bir yolu kullanıma sundu. Artık Instagram hesabım çalındı, ne yapmalıyım? sorusuna resmi ve temelinden çözüm doğrudan platformun kendisinden geldi. Duyurulan Instagram Hacked platformu, çalınan Instagram hesabını kurtarma sürecinin ilk adımı olarak hayata geçirilmiş durumda.

    Instagram çalınan hesabı kurtarma nasıl yapılır?

    Instagram hesabım çalındı, ne yapmalıyım? İşte yeni çözüm Tam Boyutta Gör
    Instagram tarafından kullanıma sunulan platform hepsi bir arada destek sayfası olarak da düşünülebilir. Instagram hesabı çalınan kişiler buradan instagram.com/hacked destek sayfasına ulaşılabilir ve “Hesabım başkasının eline geçti” seçeneğini seçerek kurtarma işlemini başlatabilir.
    Instagram hesabım çalındı, ne yapmalıyım? İşte yeni çözüm Tam Boyutta Gör
    İlk adımdan sonra Instagram sizden hesabı tanımlayabilmek için kullanıcı adı, telefon numarası veya e-posta adresi bilgilerini istiyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra hesabınızı yeniden geri almak ve erişim kazanmak için bir dizi adımı uygulayabileceksiniz. Yine buradan birden fazla hesabınız varsa, hangi hesabın desteğe ihtiyacı olduğu da seçilebiliyor.

    Çalınan Instagram hesabını kurtarmak için arkadaşınızdan destek alın

    Instagram hesabım çalındı, ne yapmalıyım? İşte yeni çözüm Tam Boyutta Gör

    Instagram bu yılın başlarında, çalınan hesapları kurtarabilmek için hesabı çalınan kullanıcılara arkadaşlarının kefil olmasını sağlayan bir hesap kurtarma özelliğini test etmeye başlamıştı. Yapılan açıklamada artık bu özellik herkesin kullanımına sunuldu. Artık hesap kurtarma işleminde hesaplarına erişimi olmayan kullanıcılar, kimliklerini doğrulamak için iki arkadaş seçebilecek.

    Şirket ayrıca, başka birinin kimliğine bürünebilecek şüpheli hesaplar hakkında uyarılar göndermek de dahil olmak üzere, hesap korsanlığını gerçekleşmeden önce durdurmanın yolları üzerinde çalıştığını söylüyor. Daha geniş anlamda, Meta nihayet hesap ve denetleme sorunlarıyla karşılaşan kullanıcılara yardım etmeyi amaçlayan daha sağlam bir destek bölümü oluşturmaya başlıyor gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Meta, Facebook’a canlı sohbet desteği eklemişti.

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    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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