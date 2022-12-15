Instagram çalınan hesabı kurtarma işlemi için yeni çözüm: Instagram Hacked

- Instagram çalınan hesabı kurtarma nasıl yapılır?
- Çalınan Instagram hesabını kurtarmak için arkadaşınızdan destek alın
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Instagram çalınan hesabı kurtarma nasıl yapılır?
Çalınan Instagram hesabını kurtarmak için arkadaşınızdan destek alın
Instagram bu yılın başlarında, çalınan hesapları kurtarabilmek için hesabı çalınan kullanıcılara arkadaşlarının kefil olmasını sağlayan bir hesap kurtarma özelliğini test etmeye başlamıştı. Yapılan açıklamada artık bu özellik herkesin kullanımına sunuldu. Artık hesap kurtarma işleminde hesaplarına erişimi olmayan kullanıcılar, kimliklerini doğrulamak için iki arkadaş seçebilecek.
Şirket ayrıca, başka birinin kimliğine bürünebilecek şüpheli hesaplar hakkında uyarılar göndermek de dahil olmak üzere, hesap korsanlığını gerçekleşmeden önce durdurmanın yolları üzerinde çalıştığını söylüyor. Daha geniş anlamda, Meta nihayet hesap ve denetleme sorunlarıyla karşılaşan kullanıcılara yardım etmeyi amaçlayan daha sağlam bir destek bölümü oluşturmaya başlıyor gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Meta, Facebook’a canlı sohbet desteği eklemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...