Instagram çalınan hesabı kurtarma işlemi için yeni çözüm: Instagram Hacked

Tam Boyutta Gör Instagram, hesabına erişimi kaybetmiş kişiler için yeni bir yolu kullanıma sundu. Artık Instagram hesabım çalındı, ne yapmalıyım? sorusuna resmi ve temelinden çözüm doğrudan platformun kendisinden geldi. Duyurulan Instagram Hacked platformu, çalınan Instagram hesabını kurtarma sürecinin ilk adımı olarak hayata geçirilmiş durumda.

Instagram çalınan hesabı kurtarma nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör Instagram tarafından kullanıma sunulan platform hepsi bir arada destek sayfası olarak da düşünülebilir. Instagram hesabı çalınan kişiler buradan instagram.com/hacked destek sayfasına ulaşılabilir ve “Hesabım başkasının eline geçti” seçeneğini seçerek kurtarma işlemini başlatabilir.

Tam Boyutta Gör İlk adımdan sonra Instagram sizden hesabı tanımlayabilmek için kullanıcı adı, telefon numarası veya e-posta adresi bilgilerini istiyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra hesabınızı yeniden geri almak ve erişim kazanmak için bir dizi adımı uygulayabileceksiniz. Yine buradan birden fazla hesabınız varsa, hangi hesabın desteğe ihtiyacı olduğu da seçilebiliyor.

Çalınan Instagram hesabını kurtarmak için arkadaşınızdan destek alın

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Instagram bu yılın başlarında, çalınan hesapları kurtarabilmek için hesabı çalınan kullanıcılara arkadaşlarının kefil olmasını sağlayan bir hesap kurtarma özelliğini test etmeye başlamıştı. Yapılan açıklamada artık bu özellik herkesin kullanımına sunuldu. Artık hesap kurtarma işleminde hesaplarına erişimi olmayan kullanıcılar, kimliklerini doğrulamak için iki arkadaş seçebilecek.

Şirket ayrıca, başka birinin kimliğine bürünebilecek şüpheli hesaplar hakkında uyarılar göndermek de dahil olmak üzere, hesap korsanlığını gerçekleşmeden önce durdurmanın yolları üzerinde çalıştığını söylüyor. Daha geniş anlamda, Meta nihayet hesap ve denetleme sorunlarıyla karşılaşan kullanıcılara yardım etmeyi amaçlayan daha sağlam bir destek bölümü oluşturmaya başlıyor gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Meta, Facebook’a canlı sohbet desteği eklemişti.

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Instagram hesabım çalındı, ne yapmalıyım? İşte yeni çözüm