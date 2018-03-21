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OnePlus 6'nın fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Fiyat/performans kategorisinin en çok beklenen telefonlarından olan OnePlus 6'nin fiyatı sızdırıldı. İşte Haziran ayında duyurulacağı söylenen telefonun özellikleri ve fiyatı:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,5b
1
24
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Daha önce çalışır vaziyette görüntülenen OnePlus 6'nın şimdi de fiyatı ve özelliklerinin yer aldığı bir görsel ortaya çıktı. Haziran ayında duyurulacağı söylenen telefonun rakiplerinden çok daha uygun fiyat etiketine sahip olduğu görülüyor. Dilerseniz tasarımı boydan boya yenilenen OnePlus 6'nın fiyatına geçmeden önce telefonun teknik detaylarına yakından bakalım. 

OnePlus 6 kullanıcısına neler sunacak ? 

6.2 inç boyutunda yüzde 90'lara ulaşan ekran/kasa oranıyla dikkat çekeceği söylenen cihazın 19: 9 en/boy oranına sahip çentikli ekran ile geleceği üzerinde durulurken, telefonun arka şasisinde boydan boya cam malzemenin tercih edildiği de ortaya çıkan görseller neticesinde edindiğimiz bilgiler arasında. Snapdragon 845 platformuna yer verilen OnePlus 6'da iki farklı RAM seçeneği yer alacak. 64 GB dahili depolama birimine sahip olan versiyonda 6 GB RAM'a yer verildiği görülürken 256 GB depolama kapasiteli modelde ise 8 GB sistem belleğinin tercih edildiği görülüyor. 
OnePlus 6'nın fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı
 
Arka tarafta 12 ve 20 MP çözünürlüklü çift kamera ile donatılan OnePlus 6'nın Dash Charge hızlı şarj teknolojisini desteklediği de içeriden sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Güvenlik kısmında arka panele konumlandırılan parmak izi tarayıcısına alternatif olarak 3D yüz tanıma özelliği eklenecek olan telefonun OxygenOS 5.1.0 arayüzü giydirilmiş en güncel Android işletim sistemi olan Android 8.1 Oreo ile geleceği diğer detaylar arasında yer alıyor. 

Tepe model 749 dolar olacak 

Yukarıdaki listeye göre, rakiplerine nazaran çok daha uygun fiyat etiketine sahip olan OnePlus 6'nın 256 GB depolama kapasitesine sahip modeline 749 dolar fiyat etiketi biçildiğini görmekteyiz. Telefonun diğer versiyonlarının fiyatıyla ilgili bir bilgi bulunmazken  geçtiğimiz yıl Kasım ayında lanse edilen OnePlus 5T'nin ise 499 dolar ile 599 dolarlık fiyat etiketleriyle piyasaya sunulduğunu hatırlatalım. 

https://www.gizmochina.com/2018/03/21/oneplus-6-pricing-leaked-8-gb-ram-256-gb-storage-model-may-cost-749/ Yorum Yaz
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nediyonlasen 1 yıl en beğenilen
Oneplusda yavaş yavaş diğer markalara yaklaşıyor. Fiyat konusunda
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ozmenakif 1 yıl
Oneplus da $749 oldu hayırlı olsun. Tutunacak dal kalmıyor. Xiaomi de zamcık yaparsa bu gidişle...
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dr20mouse 1 yıl
Satamayinca fiyatı düşer.
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byaahmet 1 yıl
Apple çentik degilde sağda küçük bir yere çentik atıp kamerayı vs oraya koymuş olsa idi tum telefon firmaları da oraya çentik atarlardı.
Yahu koca koca telefon firmasısınız sanki okulda kopya çeken öğrenciler gibi isim soy isim hariç hersey aynı yazık yazık..
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byaahmet 1 yıl
Arkadas goruyorsunuz anlatmaya gerek yok bir çentikli telefon daha anlatmaya gerek yok..iphone x kopyası bir telefon daha
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riaz 1 yıl
onu bunu bıraksınlar sar değeri ne olacak onu söylesinler.Herşey 6-8 gb ram takıp haydee süper hızlı telefon yaptık demekle olmuyor.
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Swothra 1 yıl
Fiyatı aşırı yükseltmişler. Gereksiz büyütüyorlar telefonu. Şu özellikleri 5.2" ekran da ver, önünde kimse duramaz.
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alemburda34 1 yıl
Çentik her ne kadar sevmesemde bu yıl radarımdaki telefon Asus Zenfone 5
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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maxmania 1 yıl
şu cep telefonu sektörüne atılan en büyük kazıklar nedense hep aynı firmadan geldi.
sabit pil, önde çentik saçmalığı, standart dışı ekran çözünürlüğü saçmalığı, 3.5 luk jackın kalkması, hafıza genişletme seçeneğinin kaldırılması.
hiç bir firma tekel olmamalı, kullanıcılar da fanatikleşmemeli. yoksa bizi daha çok severler.
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Das Boot 1 yıl
Çentik batırmış tasarımını. 5T daha çekici geliyordu bana.
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Vandelay 1 yıl
Fiyat Amerikan doları değil, Kanada doları. O yüzden yüksek. Oneplus 5 ile aynı fiyata denk geliyor.
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zolzauza 1 yıl
Buda çentiksporlu çıktı iyi mi :(
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Guest-C192699FC 1 yıl
Apple’a da çentiğede takip edenede yazıklar olsun delinin biri bir kuyuya taş atıyor elli akıllı çıkaramıyor ya arkadaş video izlerken oyun oynarken yada ekranl çevirince abuk subuk bir görün çıkıyor acaba bunun farkındalarmı samsungu da sevmem ama helal olsun uymadı şu apple a
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