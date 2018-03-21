OnePlus 6'nın fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Daha önce çalışır vaziyette görüntülenen OnePlus 6'nın şimdi de fiyatı ve özelliklerinin yer aldığı bir görsel ortaya çıktı. Haziran ayında duyurulacağı söylenen telefonun rakiplerinden çok daha uygun fiyat etiketine sahip olduğu görülüyor. Dilerseniz tasarımı boydan boya yenilenen OnePlus 6'nın fiyatına geçmeden önce telefonun teknik detaylarına yakından bakalım.

OnePlus 6 kullanıcısına neler sunacak ?

6.2 inç boyutunda yüzde 90'lara ulaşan ekran/kasa oranıyla dikkat çekeceği söylenen cihazın 19: 9 en/boy oranına sahip çentikli ekran ile geleceği üzerinde durulurken, telefonun arka şasisinde boydan boya cam malzemenin tercih edildiği de ortaya çıkan görseller neticesinde edindiğimiz bilgiler arasında. Snapdragon 845 platformuna yer verilen OnePlus 6'da iki farklı RAM seçeneği yer alacak. 64 GB dahili depolama birimine sahip olan versiyonda 6 GB RAM'a yer verildiği görülürken 256 GB depolama kapasiteli modelde ise 8 GB sistem belleğinin tercih edildiği görülüyor.

Arka tarafta 12 ve 20 MP çözünürlüklü çift kamera ile donatılan OnePlus 6'nın Dash Charge hızlı şarj teknolojisini desteklediği de içeriden sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Güvenlik kısmında arka panele konumlandırılan parmak izi tarayıcısına alternatif olarak 3D yüz tanıma özelliği eklenecek olan telefonun OxygenOS 5.1.0 arayüzü giydirilmiş en güncel Android işletim sistemi olan Android 8.1 Oreo ile geleceği diğer detaylar arasında yer alıyor.

Tepe model 749 dolar olacak

Yukarıdaki listeye göre, rakiplerine nazaran çok daha uygun fiyat etiketine sahip olan OnePlus 6'nın 256 GB depolama kapasitesine sahip modeline 749 dolar fiyat etiketi biçildiğini görmekteyiz. Telefonun diğer versiyonlarının fiyatıyla ilgili bir bilgi bulunmazken geçtiğimiz yıl Kasım ayında lanse edilen OnePlus 5T'nin ise 499 dolar ile 599 dolarlık fiyat etiketleriyle piyasaya sunulduğunu hatırlatalım.

https://www.gizmochina.com/2018/03/21/oneplus-6-pricing-leaked-8-gb-ram-256-gb-storage-model-may-cost-749/