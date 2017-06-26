WhatsApp önemi bir haber kaynağı haline geliyor

Nisan ayında aylık 1.2 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, insanların sadece birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamıyor. Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma sonuçlarına göre çok ciddi bir kullanıcı kitlesi WhatsApp’ı mesajlaşmanın yanı sıra güncel ve güvenilir bir haber kaynağı olarak da değerlendiriyor.

36 ülkeden 71.805 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre Facebook, halen popüler bir haber kaynağı. 36 ülkenin çoğunda Facebook’a olan güven geçen yıla kıyasla azalmış olsa da katılımcıların yüzde 47’si dünyada neler olup bittiğini öğrenmek için Facebook’u kullanıyor. Facebook özellikle ABD’deki başkanlık seçimlerinde ortaya çıkan yalan haberlerle, insanların güvenini kaybetse de sosyal medya devinin yalan haberlerle mücadele etmek için getirdiği uygulamalar işe yaramış gibi görünüyor.

Facebook’a ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ise popüler bir haber kaynağı haline gelmiş durumda. Araştırmaya katılanların yüzde 15’i güncel haberleri WhatsApp’taki gruplardan veya haber kaynaklarının WhatsApp hesabından öğreniyor. Bu yüzde her ne kadar az görünse de geçtiğimiz yıl yapılan araştırmayla karşılaştırıldığında WhatsApp’ın habercilik alanında bir sıçrama yaşadığını gösteriyor. Üstelik ülke bazında baktığımızda daha şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.

Türkiye'de de Popüler

36 ülke arasından WhatsApp’ı haber kaynağı olarak en çok kullanan ülke Malezya. Ülkedeki katılımcıların yüzde 51’i haberlere ulaşmak için WhatsApp’i kullanırken, Brezilya’da bu ora yüzde 46 seviyesinde. WhatsApp’ın önemli bir haber kaynağı olduğu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 25’i WhatsApp’ı haber aracı olarak görüyor.

Bir mesajlaşma uygulamasının haberlere ulaşılacak bir araç olarak görülmesinin nedenleri ise oldukça farklı. Bazı ülkelerde operatörlerin tarifelere ek olarak WhatsApp kullanımından ücret almıyor oluşu platformun haber aracı olarak görülmesini sağlıyor. WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme sistemi ile mesajları koruması da kişilerin günlük hayatta tartışmaya çekineceği haberleri WhatsApp’ta arkadaşlarıyla tartışmasını ve paylaşmasını sağlıyor.

https://www.engadget.com/2017/06/25/whatsapp-news-source-reuters-study/