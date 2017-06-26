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WhatsApp önemi bir haber kaynağı haline geliyor

Reuters tarafından yapılan araştırmaya göre insanlar WhatsApp’ı sadece anlık mesajlaşma uygulaması olarak değil aynı zamanda güvenilir bir haber kaynağı olarak da kullanıyor.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Nisan ayında aylık 1.2 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, insanların sadece birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamıyor. Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma sonuçlarına göre çok ciddi bir kullanıcı kitlesi WhatsApp’ı mesajlaşmanın yanı sıra güncel ve güvenilir bir haber kaynağı olarak da değerlendiriyor.

 

36 ülkeden 71.805 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre Facebook, halen popüler bir haber kaynağı. 36 ülkenin çoğunda Facebook’a olan güven geçen yıla kıyasla azalmış olsa da katılımcıların yüzde 47’si dünyada neler olup bittiğini öğrenmek için Facebook’u kullanıyor. Facebook özellikle ABD’deki başkanlık seçimlerinde ortaya çıkan yalan haberlerle, insanların güvenini kaybetse de sosyal medya devinin yalan haberlerle mücadele etmek için getirdiği uygulamalar işe yaramış gibi görünüyor.

Facebook’a ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ise popüler bir haber kaynağı haline gelmiş durumda. Araştırmaya katılanların yüzde 15’i güncel haberleri WhatsApp’taki gruplardan veya haber kaynaklarının WhatsApp hesabından öğreniyor. Bu yüzde her ne kadar az görünse de geçtiğimiz yıl yapılan araştırmayla karşılaştırıldığında WhatsApp’ın habercilik alanında bir sıçrama yaşadığını gösteriyor. Üstelik ülke bazında baktığımızda daha şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.

Türkiye'de de Popüler 

36 ülke arasından WhatsApp’ı haber kaynağı olarak en çok kullanan ülke Malezya. Ülkedeki katılımcıların yüzde 51’i haberlere ulaşmak için WhatsApp’i kullanırken, Brezilya’da bu ora yüzde 46 seviyesinde. WhatsApp’ın önemli bir haber kaynağı olduğu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 25’i WhatsApp’ı haber aracı olarak görüyor.

Bir mesajlaşma uygulamasının haberlere ulaşılacak bir araç olarak görülmesinin nedenleri ise oldukça farklı. Bazı ülkelerde operatörlerin tarifelere ek olarak WhatsApp kullanımından ücret almıyor oluşu platformun haber aracı olarak görülmesini sağlıyor. WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme sistemi ile mesajları koruması da kişilerin günlük hayatta tartışmaya çekineceği haberleri WhatsApp’ta arkadaşlarıyla tartışmasını ve paylaşmasını sağlıyor.


https://www.engadget.com/2017/06/25/whatsapp-news-source-reuters-study/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Önce güvenlik sorununu çözsün bir yıldır 3. Şahıs bir sapık tüm yazışmalarımı görüyor WhatsAppa her yazdığımda aynı saçma sapan açıklamayı yollayıp beni delirtiyor. Şifreleme falan hikaye anlayacağınız
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maximus8282 1 yıl
Eğer bir servis ücretsiz veriliyorsa ürün sizsiniz demektir.
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tugares 1 yıl
Uçtan uca şifreleme ile mesajları koruyormuş. Babasının oğluyuz sanki, ihtiyaç oldu mu gerekli yerlerle gerektiği şekilde gerekli paylaşımları yapıyor anam sen merak etme ;)
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likeablex 1 yıl
Araştırmadan tek bir bir yerden habere inanmak...

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sniper23 1 yıl likeablex
likeablex

Araştırmadan tek bir bir yerden habere inanmak...



Dünyada bu mantıklı giden milyonlarca insan var.
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arel.gr 1 yıl
ücret tercihli hizmetler zemini.
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derepaca 1 yıl
WhatsApp hala zarar etse de onca insandan iyi bilgi topluyorlar..
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