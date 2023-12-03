WhatsApp'ın yeni özelliği belli oldu: Durum güncellemelerinizi, Instagram'da paylaşabileceksiniz

Durum güncellemelerinizi Facebook ve Instagram'da da paylaşabileceksiniz
Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere WhatsApp beta 2.23.25.20 güncellemesi ile durum güncellemelerini Facebook'ta paylaşabilme seçeneğinin yanı sıra WhatsApp, paylaşım özelliğini geliştirerek Instagram ile uyumlu hale getirmekte. Böylece kullanıcılar, Instagram Hikayeler'deki hedef kitlesini seçerek durum güncellemesini paylaşabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.