WhatsApp'ın yeni özelliği belli oldu: Durum güncellemelerinizi, Instagram'da paylaşabileceksiniz

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde durum güncellemelerini Facebook Hikayeler'de otomatik olarak paylaşma özelliğini test eden WhatsApp, yeni beta sürümünde bu özelliği Instagram için de kullanıma sundu.

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Durum güncellemelerinizi Facebook ve Instagram'da da paylaşabileceksiniz

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere WhatsApp beta 2.23.25.20 güncellemesi ile durum güncellemelerini Facebook'ta paylaşabilme seçeneğinin yanı sıra WhatsApp, paylaşım özelliğini geliştirerek Instagram ile uyumlu hale getirmekte. Böylece kullanıcılar, Instagram Hikayeler'deki hedef kitlesini seçerek durum güncellemesini paylaşabilecek.

Tam Boyutta Gör Henüz test aşamasında olan bu özellik ile WhatsApp, hem kullanıcılar için kolay bir kullanım sağlamayı hem de zaman tasarrufu sağlamayı hedeflemekte. Aynı zamanda bu özelliğin WhatsApp ve Instagram üzerinden içerik paylaşımının güvenilirliğini ve tutarlılığını da artırması bekleniyor.

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WhatsApp durum güncellemelerini Instagram'da da paylaşmak mümkün