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WhatsApp uygulamasının veri toplama yöntemi soruşturma konusu oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp uygulamasının veri toplama yöntemi soruşturma konusu oldu

Metin tabanlı mesajlaşma servisleri genelde telefon numarasını benzersiz kimlik olarak alır ve kullanıcının rehberini uzak sunuculara depolayarak veritabanındaki numaralarla eşleştirme yapar. Bu yöntem bazı ülkelerin kanunlarına göre özel hayatın gizliliğini ihlal sayılıyor. 

Geçen yıl yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle Apple, iOS 6 işletim sisteminde özel verilere erişimi kullanıcı iznine bağlanmıştı. Diğer platformlarda ise genelde kurulum esnasında toplu izin sorgusu yapılıyor. 

Ancak Hollanda ve Kanada gizlilik koruma birimleri, WhatsApp veri toplama yönteminin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulmasına karar verdi. 

İki ülke ortak olarak soruşturmayı yürütürken, daha önce firmaya yapılan uyarı sonucu WhatsApp, verileri şifreleyerek depolamaya başlamıştı. Ancak otoriteler kesin emin olamadıkları için soruşturma açmaya karar verdi. Soruşturma sonucunda gerekirse firmaya ceza uygulanabilecek.  

http://www.reuters.com/article/2013/01/28/us-whatsapp-privacy-idUSBRE90R0T520130128 Yorum Yaz
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skid_row 6 yıl
2010 yılından bu yana android kullanıcısıyım ve numaramda hiç değişmedi bu süre zarfındada envai çeşit uygulama yükleyip kullanmışımdır.
Reklam, tanıtım ve satış konularında ne aranıyorum ne sms alıyorum.?
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strathmorea 6 yıl
Bu ve benzeri uygulamaların tonla istediği izin var ve yükleyeceksen izin vermemen gibi bir hakkın yok. 1,5 yıldır android kullanıyorum ve öncesinde reklam, tanıtım, satış vs için aranmazken şu 1,5 yıl içinde olmadığı kadar aranıyorum ve sms ile rahatsız ediliyorum. Bilgilerimizi 3.kişilere data olarak satıyorlar.
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Ajzen 6 yıl
Bi ellemediğiniz WhatsApp kaldı bırakın lan uygulamamızı
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vitor reis 6 yıl strathmorea
strathmorea

Bu ve benzeri uygulamaların tonla istediği izin var ve yükleyeceksen izin vermemen gibi bir hakkın yok. 1,5 yıldır android kullanıyorum ve öncesinde reklam, tanıtım, satış vs için aranmazken şu 1,5 yıl içinde olmadığı kadar aranıyorum ve sms ile rahatsız ediliyorum. Bilgilerimizi 3.kişilere data olarak satıyorlar.

lütfen genelleme yapmayalıms ayın hocam android adına konuşunuz.
zira ios da dediğiniz tarzda olumsuzluklar yaşamıyoruz biz ios kullanıcıları
iyi forumlar
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