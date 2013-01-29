WhatsApp uygulamasının veri toplama yöntemi soruşturma konusu oldu





Metin tabanlı mesajlaşma servisleri genelde telefon numarasını benzersiz kimlik olarak alır ve kullanıcının rehberini uzak sunuculara depolayarak veritabanındaki numaralarla eşleştirme yapar. Bu yöntem bazı ülkelerin kanunlarına göre özel hayatın gizliliğini ihlal sayılıyor.





Geçen yıl yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle Apple, iOS 6 işletim sisteminde özel verilere erişimi kullanıcı iznine bağlanmıştı. Diğer platformlarda ise genelde kurulum esnasında toplu izin sorgusu yapılıyor.





Ancak Hollanda ve Kanada gizlilik koruma birimleri, WhatsApp veri toplama yönteminin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulmasına karar verdi.





İki ülke ortak olarak soruşturmayı yürütürken, daha önce firmaya yapılan uyarı sonucu WhatsApp, verileri şifreleyerek depolamaya başlamıştı. Ancak otoriteler kesin emin olamadıkları için soruşturma açmaya karar verdi. Soruşturma sonucunda gerekirse firmaya ceza uygulanabilecek.

http://www.reuters.com/article/2013/01/28/us-whatsapp-privacy-idUSBRE90R0T520130128