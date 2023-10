Hepsiburada Premium ücreti zamlanıyor: İşte güncel fiyat

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en çok ziyaret edilen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Premium üyelik ücretine yakın zamanda zam yapacak. Yeni fiyatlandırma 9 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Hepsiburada Premium ücreti ne kadar olacak?

Hepsiburada Premium üyelik ücreti, 9 Ekim 2023 tarihi itibarıyla 19,90 TL olacak.

Hepsiburada Premium ücreti en son Mart ayında 9,90 TL'den 14,90 TL'ye çıkarılmıştı.

Başlangıçta 1 TL’ye satılan sonrasında aylık olarak fiyatlandırılan Hepsiburada Premium üyelik, bedava BluTV kodu vermesiyle ilgi çekiyor. Ücretsiz kargo, kapıda iade etme, mobil montajında %50 indirim gibi pek çok avantajı var. Hepsiburada, yakında premium üyelik fiyatını artıracak. Premium aboneliği olanlara bilgilendirme e-postası gönderilmeye başlandı:

"Hepsiburada Premium aylık üyelik ücretini 9 Ekim 2023'ten itibaren 19,90 TL olarak güncelleyeceğiz. Üstelik artık her alışverişinde daha fazla Hepsipara kazanacaksın. Çünkü bir alışverişten kazanabileceğin maksimum tutar 15 TL'den 20 TL'ye çıkıyor. Bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrılacağını her zamanki gibi kullanabileceksin. Üstelik Premium'lularn yarın kapında siparişi gecikirse telafisi de bizden."

