WhatsApp yedekleri için Google Drive artık kotasız ve ücretsiz

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp ve Google yeni bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre artık WhatsApp kullanıcıları, mesajlaşma uygulamasındaki tüm verilerini Google Drive'a ücretsiz ve sınırsız olarak yedekleyebilecekler.

Google Drive 12 Kasımdan sonra kotayı kaldırıyor

Şimdiye kadar WhatsApp kullanıcıları sınırlı bir yedek depolama kotasına sahiptiler. Ancak 12 Kasım'dan sonra bu kotalar kalkacak ve kullanıcılar tüm verilerini Google Drive'a kotasız ve ücretsiz yedekleme şansına kavuşacaklar. Yapılan açıklamaya göre bir yıldan daha uzun bir süredir güncellenmeyen WhatsApp yedekleri Google Drive depolama alanından otomatik olarak kaldırılacak. Bu nedenle WhatsApp verilerinizi 12 Kasım tarihine kadar elle yedeklediğinizden emin olmalısınız.

https://faq.whatsapp.com/en/android/28000019/?category=5245251

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WhatsApp yedeklemesi için akıllı telefonunuzdahizmetlerinin yüklü olduğu birolması gerekiyor. Tabii ki yedeklemeyi oluşturmak içinda sahip olmalısınız. Yedeklemeyi yapmak için ise "" kısayolunu izlemeniz yeterli.