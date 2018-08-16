Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp yedekleri için Google Drive artık kotasız ve ücretsiz

WhatsApp ve Google arasında yapılan yeni bir anlaşmayla birlikte, artık WhatsApp kullanıcıları verilerini ücretsiz ve sınırsız bir şekilde Google Drive'a yedekleyebilecekler.
9 ay
2,1b
1
9
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp yedekleri için Google Drive artık kotasız ve ücretsiz
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp ve Google yeni bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre artık WhatsApp kullanıcıları, mesajlaşma uygulamasındaki tüm verilerini Google Drive'a ücretsiz ve sınırsız olarak yedekleyebilecekler.

Google Drive 12 Kasımdan sonra kotayı kaldırıyor

Şimdiye kadar WhatsApp kullanıcıları sınırlı bir yedek depolama kotasına sahiptiler. Ancak 12 Kasım'dan sonra bu kotalar kalkacak ve kullanıcılar tüm verilerini Google Drive'a kotasız ve ücretsiz yedekleme şansına kavuşacaklar. Yapılan açıklamaya göre bir yıldan daha uzun bir süredir güncellenmeyen WhatsApp yedekleri Google Drive depolama alanından otomatik olarak kaldırılacak. Bu nedenle WhatsApp verilerinizi 12 Kasım tarihine kadar elle yedeklediğinizden emin olmalısınız.
WhatsApp yedeklemesi için akıllı telefonunuzda Google Play hizmetlerinin yüklü olduğu bir Google hesabınızın olması gerekiyor. Tabii ki yedeklemeyi oluşturmak için yeterli boş alana da sahip olmalısınız. Yedeklemeyi yapmak için ise "WhatsApp / Menü / Ayarlar / Sohbetler / Sohbet yedeği / YEDEKLE" kısayolunu izlemeniz yeterli.

https://faq.whatsapp.com/en/android/28000019/?category=5245251 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erdem552 9 ay en beğenilen
Kişisel verileri toplamak için güzel bahane.
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
AqRaMa 9 ay
bu google için bir yük değil aksine bir menfaat bir kar demek. oradaki yazışmalar istihbarat birimlerine satılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drakoid 9 ay
Applei etkilemiyo dimi bu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 9 ay
Aplle da hala 5 gb kota veriyor. Ya Allah askina.. Yillardir kullandiginiz tum uygulamar zaten alacagini aldi. Simidi mi akliniza geliyor veri muhabbeti..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarama 9 ay
Hey WhatsApp!!! Sana artık güle güle... Biz BİP kullanacağız. Yerli kullanımını arttırıyoruz... Üzerimize dikilmiş yabancı gözleri kapatıyoruz. Gözetleyen,veri toplayan hiç olmazsa, kısmen de olsa, bizden olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seckinar 9 ay
Mesut Bey’in de dediği gibi. Burada asıl ürün biziz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 9 ay
Önceden kota varmış demek, hiç hissetmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 9 ay en beğenilen
Kişisel verileri toplamak için güzel bahane.
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 9 ay erdem552
Sanıyor musun ki daha önce toplamiyordu l, alacağını aldı zaten
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Google, akıllı saatler için yapay zeka destekli bir fitness koçu üzerinde çalışıyor 9 ay AK Parti'den belediyelere: Bir an önce PARDUS'a geçin 9 ay Sony Xperia XA3 benchmark sonuçları görüntülendi 9 ay Instagram anketleri artık istenilen kişilere mesaj olarak gönderilebilecek 9 ay Xiaomi'nin Türkiye macerası: Resmi distribütör açıklandı 9 ay The Boring Company, Loop sistemiyle stadyuma izleyici taşıyacak 9 ay Siri birden fazla kullanıcının sesini tanıyabilecek 9 ay Tesla'nın Model 3'te kullandığı batarya modülleri zarar görmüş olabilir 9 ay Motorola hangi telefonlarının Android 9.0 Pie güncellemesi alacağını duyurdu 9 ay Dünyanın en büyük e-spor arenası İstanbul’da açılıyor! 9 ay Chrome'a sayfa yükleme hızını arttıracak yeni bir özellik geliyor 9 ay Türkiye'den uzayda dev adım: Yeni 'roket sistemi' için hazırlıklar başladı 9 ay Hafızayı güçlendirmek için beyin hücrelerini yapıştırabiliriz 9 ay Microsoft Cortana ve Amazon Alexa entegrasyonunun önizlemesi yayınlandı 9 ay Monster'da Bu Hafta - PES 2019 9 ay Terminatör filmindeki robotlar gerçek oluyor: Programlanabilir sıvı metal geliştirildi 9 ay Bir ötegezegenin atmosferinde ilk kez demir keşfedildi "Evrenin en sıcağı" 9 ay Xiaomi Mi A2'nin Türkiye fiyatı belli oldu! 9 ay 2017'de Coinbase'e her gün 50 bin yeni kullanıcı katıldı 9 ay Mate 20 Lite siyah, altın ve mavi renk seçenekleri ile geliyor 9 ay GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp yedekleri için Google Drive artık kotasız ve ücretsiz Sonraki Karanlık madde teorisi evrensel bir sabit ile çürütülebilir mi? 9 ay Apple özel bir sağlık veri yongası üzerinde çalışıyor 9 ay İlk kızaklı çift ön kamera Elephone’dan geliyor 9 ay Samsung’dan üst seviye Harman ses sistemleri 9 ay Android 9 Pie Go Edition duyuruldu 9 ay ROME: Total War 23 Ağustos’ta iPhone’lara geliyor 9 ay Küçük çentiği ile dikkat çeken Oppo F9 tanıtıldı 9 ay Hindistan başbakanı açıkladı: "2022'de uzaya çıkıyoruz" 9 ay Galaxy Note 9, dünyanın en iyi ekran deneyimi sunan telefonu oldu! 9 ay Tinder'in kurucuları, ana şirkete 2 milyar dolarlık dava açtı 9 ay Ecosia: Tek tıkla ağaç dikin 9 ay NASA: Isıya dayanıklı yaşam formu bulmak için Antarktika'yı araştırıyor 9 ay Huawei Mate 20'nin fiyatı ve özellikleri bir perakende satış sitesinde listelendi 9 ay Honor 8X fotoğrafları V çentiğe sahip ekranı doğruladı 9 ay Braun S3 tıraş makinesi incelemesi 9 ay Turing GPU’lar 8K çözünürlükte donanımsal hızlandırma desteği sunacak 9 ay General Mobile’dan 100 milyon TL’lik “yerli ve milli” cep telefonu yatırımı! 9 ay Elon Musk'ın yeni nesil uzay kapsülüne bir de böyle bakın 9 ay Yerli üretici Reeder, iPhone değişim kampanyası başlattı 9 ay Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü ve otomobil projesi şirketi yeni rekora taşıyabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim