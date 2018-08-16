WhatsApp yedekleri için Google Drive artık kotasız ve ücretsiz

Teknoloji Editörü
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp ve Google yeni bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre artık WhatsApp kullanıcıları, mesajlaşma uygulamasındaki tüm verilerini Google Drive'a ücretsiz ve sınırsız olarak yedekleyebilecekler.
Google Drive 12 Kasımdan sonra kotayı kaldırıyor
Şimdiye kadar WhatsApp kullanıcıları sınırlı bir yedek depolama kotasına sahiptiler. Ancak 12 Kasım'dan sonra bu kotalar kalkacak ve kullanıcılar tüm verilerini Google Drive'a kotasız ve ücretsiz yedekleme şansına kavuşacaklar. Yapılan açıklamaya göre bir yıldan daha uzun bir süredir güncellenmeyen WhatsApp yedekleri Google Drive depolama alanından otomatik olarak kaldırılacak. Bu nedenle WhatsApp verilerinizi 12 Kasım tarihine kadar elle yedeklediğinizden emin olmalısınız.WhatsApp yedeklemesi için akıllı telefonunuzda Google Play hizmetlerinin yüklü olduğu bir Google hesabınızın olması gerekiyor. Tabii ki yedeklemeyi oluşturmak için yeterli boş alana da sahip olmalısınız. Yedeklemeyi yapmak için ise "WhatsApp / Menü / Ayarlar / Sohbetler / Sohbet yedeği / YEDEKLE" kısayolunu izlemeniz yeterli.
https://faq.whatsapp.com/en/android/28000019/?category=5245251 Yorum Yaz Paylaş Tweetle