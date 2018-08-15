Huawei Mate 20'nin fiyatı ve özellikleri bir perakende satış sitesinde listelendi

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin merakla beklenen Mate 20 serisi ile ilgili sızıntılar durmak bilmiyor. Şimdi de Ekim ayında satışa sunulması beklenen Huawei Mate 20'nin teknik özellikleri ve satış fiyatı bir perakende sitesinde listeledi.

999 dolardan satışa sunulması bekleniyor

Sitede yer alan bilgilere göre Huawei Mate 20, şirketin kendi üretmiş olduğu Kirin 980 işlemci ile gelecek. 6 GB / 8GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı olmak üzere farklı varyantları olacak cihazın, Huawei P20 Pro'da olduğu gibi üç kameraya sahip olması bekleniyor. Leica sertifikalı bu üç kamera toplamda 40 Megapiksellik bir çözünürlük sunacak. Ayrıca cihazın ön kamerasının ise 20 Megapiksellik bir çözünürlük sunacağını da belirtelim.

Huawei Mate 20, son amiral gemisi modeller gibi 18:9 en boy oranına sahip 6.3 inçlik çentikli bir ekranla gelecek. Kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak olan cihazın, 4200 mAh kapasiteli ve hızlı şarj destekli gayet tatmin edici bir pil ömrü sunacağını da söyleyelim. Perakende satış sitesinde 999 dolardan satışa sunulacağı belirtilen akıllı telefonun resmi fiyatının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.giztop.com/huawei-mate-20.html/