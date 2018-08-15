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Huawei Mate 20'nin fiyatı ve özellikleri bir perakende satış sitesinde listelendi

Huawei'nin merakla beklenen Mate 20 serisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bir perakende satış sitesi Huawei Mate 20'nin fiyatı ve özelliklerini listeledi.
9 ay
14,8b
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14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin merakla beklenen Mate 20 serisi ile ilgili sızıntılar durmak bilmiyor. Şimdi de Ekim ayında satışa sunulması beklenen Huawei Mate 20'nin teknik özellikleri ve satış fiyatı bir perakende sitesinde listeledi.

999 dolardan satışa sunulması bekleniyor

Sitede yer alan bilgilere göre Huawei Mate 20, şirketin kendi üretmiş olduğu Kirin 980 işlemci ile gelecek. 6 GB / 8GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı olmak üzere farklı varyantları olacak cihazın, Huawei P20 Pro'da olduğu gibi üç kameraya sahip olması bekleniyor. Leica sertifikalı bu üç kamera toplamda 40 Megapiksellik bir çözünürlük sunacak. Ayrıca cihazın ön kamerasının ise 20 Megapiksellik bir çözünürlük sunacağını da belirtelim.
Huawei Mate 20, son amiral gemisi modeller gibi 18:9 en boy oranına sahip 6.3 inçlik çentikli bir ekranla gelecek. Kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak olan cihazın, 4200 mAh kapasiteli ve hızlı şarj destekli gayet tatmin edici bir pil ömrü sunacağını da söyleyelim. Perakende satış sitesinde 999 dolardan satışa sunulacağı belirtilen akıllı telefonun resmi fiyatının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.giztop.com/huawei-mate-20.html/ Yorum Yaz
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Bloodin 9 ay en beğenilen
Abi yapmayın o çentiği ya, çentiksiz yapınca Samsung'a benzeyecek korkusu mu var ne var anlamadım ki? Böyle iPhone'a benzeyince daha mı iyi oluyor? Mate serisini bekliyordum çünkü P=Zerafet, Mate=Prestij idi, Mate serisinde her şeyin en iyisini kullanıyordu Huawei ama çentik olmadı, bu fiyatla da gider Asus ROG Phone alırım, en azından oyuncu kimliğimi yansıtır, özgün ve oldukça güzel bir telefon kullanmış olurum...
Abi yapmayın o çentiği ya, çentiksiz yapınca Samsung'a benzeyecek korkusu mu var ne var anlamadım ki? Böyle iPhone'a benzeyince daha mı iyi oluyor? Mate serisin...
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izmirliyim_89 9 ay
999* 6 $= 5994 ( vergisiz )..
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Hasan07-36 9 ay
Ya ben mi yanlış düşünüyorum yoksa firmalar mı yanlış düşünüyor anlamıyorum. Arkadaş senin P amiral gemisi serin var zaten. Bu seri dururken yine benzer özelliklerde Mate amiral gemisi serisini piyasaya çıkarıyorsun. Tamam her ikisini de yap ama iki serinin farkları olsun. Mesela Mate serisinde geçen yıl olduğu gibi çentik olmasın. P serisi 18x9 gibi saçma bulduğum ekran en-boy oranına sahipse Mate serisi 16x9 olsun. P serisinde parmak izi okuyucu arkadaysa Mate serisinde aynı Mate 10'da olduğu gibi parmak izi önde olsun. Madem iki amiral gemisi serin var, ikisi birbirinden farklı olsun ki herkese hitap edebil. Diğerinin aynısını yapmak saçmalık.
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martin palermo 9 ay
Huawei artık kendini apple ve samsung seviyesinde görüyor demekki bu fiyatlarla
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ThE LoSt 9 ay martin palermo
Onlardan fazlası var eksiği yok fiyat günümüz şartlarında yüksek fakat malum kıyaslanan cihazlara bu paralar veriliyorsa huawei cihazlara da verilir.
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nevrans 9 ay
Bende mate 20 bekliyordum ekranda çentigi görünce vazgeçtim büyük ihtimal note 9 alcam
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cabriyo 9 ay
2017 yılı telefona verilen para 17 milyar tl. bunun artmasına katkıda bulunanlar acaba ülkeye ne kadar döviz sokup iç/dış açığının azalmasında katkıda bulunuyorlar? yada iç/dış açık artmasın diye en son hangi yerli marka elektroniği aldılar?
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teknokaptan 9 ay
İphone 9 note 9 gibi kalemli olacakmı bilmiyorum ama olursa hemen alırım bu android kendisi zaten sorun ve lütfen note 9 telefona iOS işletim sistemi ile kullanmak daha güzel olurdu apple ver sistemini sadece note 9 için bak bakalım telefon nasıl uçuyor:)
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Bgood 9 ay
çentiği sevmeyen bir olarak samsung note 9 pil deneyimi iyiyse note9 alınır mate 20 pro çentiksiz olacağını düşünüyodum olursa almam çentiksiz ekran oluyor samsung yaptıkları gayet başarışı mate 10 proda aynı şekilde mate serisi çentiksiz olmalı umarım çemtiksiz olur pil süresi gayet tatmin edici olacak bundan şüphe yok ülkemize gelirse honor note 10 alınabilir kirin 970 6.9 için full ekram 5.500 batarya ekran süresi 8-9 saat normal kullanıcı 2 günü çıkarır umarım note 9 pil deneyimi mate 10 gibidir uzun sürelidir.
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barbarturk 9 ay Bgood
Resimlerden göründüğü kadarıyla maalesef çentikli, görseller temsili mi ? Gerçekmi bilmiyorum.
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12 Angry Men 9 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ekrandaki görsel nokia'yı andırıyor. Hey gidi günler. :D
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Bloodin 9 ay en beğenilen
Abi yapmayın o çentiği ya, çentiksiz yapınca Samsung'a benzeyecek korkusu mu var ne var anlamadım ki? Böyle iPhone'a benzeyince daha mı iyi oluyor? Mate serisini bekliyordum çünkü P=Zerafet, Mate=Prestij idi, Mate serisinde her şeyin en iyisini kullanıyordu Huawei ama çentik olmadı, bu fiyatla da gider Asus ROG Phone alırım, en azından oyuncu kimliğimi yansıtır, özgün ve oldukça güzel bir telefon kullanmış olurum...
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intel7mix 9 ay
Buna kim para verir
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hadjimurat 9 ay
One lan ole o fiyat nedir hos opponun flagshipi 1100 usd
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