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WhatsApp'da çocuk pornosu operasyonu: 50 kişi gözaltında

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta çocuk istismarına yönelik görüntü paylaşımı yapan toplam 50 kişi gözaltına alındı. Ameripol ve Interpol işbirliğiyle yürütülen operasyonun detayları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Ameripol ve Interpol tarafından eş zamanlı yürütülen operasyon kapsamında WhatsApp'ta çocuk pornosu dağıtımı yapan uluslararası sanal ağa büyük bir darbe indirildi. İspanya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre şu ana kadar çeşitli ülkelerden toplam 50 kişi gözaltına alınmış durumda.
 
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Gelen bilgilere göre WhatsApp uygulamasında derin internet (deep web) bağlantısı tespit eden İspanyol siber ajanlar, İspanyolca konuşulan ülkelerdeki bazı kişilerin çocuk pornosu alışverişinde bulunduklarını ortaya çıkardı. Bunun üzerine başlayan soruşturmada İspanya'nın Madrid, Katalonya, Endülüs, Kastilya-La Mancha, Galiçya, Valensiya ve Kanarya Adaları'nda bulunan toplam 11 kişinin tutuklandığı bildiriliyor.
 

İspanya dışında 39 tutuklama var

Operasyon kapsamında 10 bilgisayar, 18 sabit disk, 79 cep telefonu, iki tablet, multimedya cihazları ve yüzden fazla medya ortamı ele geçirilmiş durumda. Diğer 15 ülkeden de 39 kişinin tutuklandığını belirtelim. Kosta Rika'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Guatemala'da 2, İtalya'da 1, Meksika'da 2, Kolombiya'da 7, Bolivya'da 7, Brezilya'da 3 Şili'de 4, Nikaragua'da 1, Panama'da 1, Paraguay'da 2, Uruguay'da 2 ve Venezuela'da 2 kişinin polis tarafından yapılan baskınla gözaltına alındığı ve tutuklu sayısının 50'ye çıktığı ifade ediliyor.

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Androit kullanici 2 yıl umut_baris
Uctan uca şifreleme işi yalan
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interwap 2 yıl Androit kullanici
Androit kullanici
Uctan uca şifreleme işi yalan

Yok, Aslında bi ucuda istihbarata gidiyor.
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mementopolis 2 yıl
Batiyi savunanlarada bir bakin.... Avrupali yaptigi halde Hemen Türkiye Cumhurriyeti'nl ve Vatandaslarini gömme derdinde.
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mementopolis 2 yıl
Batiyi savunanlarada bir bakin.... Avrupali yaptigi halde Hemen Türkiye Cumhurriyeti'nl ve Vatandaslarini gömme derdinde.
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Bundeskanzler 2 yıl
Whatsapp konusunda ciddi bir düzenleme gerek. Birçok illegal iş whatsapp üzerinden dönüyor artık ve bunun önünün alınması gerek.
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Androit kullanici 2 yıl umut_baris
Uctan uca şifreleme işi yalan
1 Yanıt Yanıtla +19
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interwap 2 yıl Androit kullanici
Androit kullanici
Uctan uca şifreleme işi yalan

Yok, Aslında bi ucuda istihbarata gidiyor.
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fthkn 2 yıl
bundan nasıl para kazandıklarını anlamıyorum. Çocuk dedikleri kızlar sadece yasal yaşından bir ya da iki yaş küçük. Rızasıyla foto modellik yaptırılan yasal olarak sıkıntısı olmayan çocuk pornosu alternatifleri zaten icat edilmiş durumda. Ben eskisi kadar porno içeriği için istismar edilen çocukların çok olduğunu da düşünmüyorum. Zaten öz olarak çocuk pornosu hastalıklı bir davranış ve çoğu normal insan buna yönelmiyor. Tek sıkıntıları fantezi dünyalarını beslemekten ibaret. Bu olayın da çocuk pornosuyla ilgisi olabilir. bilmiyorum. Hasta insanlar hala var.
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umut_baris 2 yıl
Uçtan uca şifrelemeyi kaldırtmak için yapılmış bir PR değilse ben de neyim :))
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