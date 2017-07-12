WhatsApp'da çocuk pornosu operasyonu: 50 kişi gözaltında

Ameripol ve Interpol tarafından eş zamanlı yürütülen operasyon kapsamında WhatsApp'ta çocuk pornosu dağıtımı yapan uluslararası sanal ağa büyük bir darbe indirildi. İspanya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre şu ana kadar çeşitli ülkelerden toplam 50 kişi gözaltına alınmış durumda.

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Gelen bilgilere göre WhatsApp uygulamasında derin internet (deep web) bağlantısı tespit eden İspanyol siber ajanlar, İspanyolca konuşulan ülkelerdeki bazı kişilerin çocuk pornosu alışverişinde bulunduklarını ortaya çıkardı. Bunun üzerine başlayan soruşturmada İspanya'nın Madrid, Katalonya, Endülüs, Kastilya-La Mancha, Galiçya, Valensiya ve Kanarya Adaları'nda bulunan toplam 11 kişinin tutuklandığı bildiriliyor.

İspanya dışında 39 tutuklama var

Operasyon kapsamında 10 bilgisayar, 18 sabit disk, 79 cep telefonu, iki tablet, multimedya cihazları ve yüzden fazla medya ortamı ele geçirilmiş durumda. Diğer 15 ülkeden de 39 kişinin tutuklandığını belirtelim. Kosta Rika'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Guatemala'da 2, İtalya'da 1, Meksika'da 2, Kolombiya'da 7, Bolivya'da 7, Brezilya'da 3 Şili'de 4, Nikaragua'da 1, Panama'da 1, Paraguay'da 2, Uruguay'da 2 ve Venezuela'da 2 kişinin polis tarafından yapılan baskınla gözaltına alındığı ve tutuklu sayısının 50'ye çıktığı ifade ediliyor.