Threads'te artık beğenilen gönderiler görülebiliyor

- Threads beğendiklerim nerede?
- Threads'e gelen yeni özellikler
- Threads, tarayıcılara geliyor
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Threads beğendiklerim nerede?
Threads'e gelen yeni özellikler
Meta, beğenilen gönderilere bakma özelliğinin yanı sıra daha yüksek kalitede resim ve video yüklemeyi sağlayan yeni seçenek ekledi. Yeni medya yükleme kalitesi seçeneğine Ayarlar - Hesap - Medya kalitesi yoluyla erişilebiliyor. Son olarak, Threads artık kullanıcıların takipçi listelerini “Önce en son” ve “Önce erken” kriterine göre sıralamasına izin veriyor.
Threads, tarayıcılara geliyor
Bu ufak güncellemelerin yanı sıra Threads, yakında web tarayıcılarda da kullanılabilir olacak. Threads, 100 milyon kayıtlı kullanıcıya en hızlı sürede ulaşmayı başaran sosyal medya platformlarından biri oldu ancak Threads’e ilgi her geçen gün daha da azalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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