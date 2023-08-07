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    Threads'te artık beğenilen gönderiler görülebiliyor

    "Threads'te beğendiklerimi görmek istiyorum" diyenler için seçenek yeni güncellemeyle geldi. Peki, Threads beğendiklerim nerede yer alıyor?                      
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    threads beğendiğin gönderileri görme Tam Boyutta Gör
    Meta’nın metin tabanlı uygulaması Threads, ardı ardına güncellemeler alarak beklenen özellikleri kazanıyor. Son olarak, beğendikleri gönderileri görmek isteyen kullanıcılar için ayarlar menüsüne yeni seçenek eklendi. Meta, önümüzdeki haftalarda özelliği tüm kullanıcılara sunacak.

    Threads beğendiklerim nerede?

    threads beğendiklerimi görme Tam Boyutta Gör
    Threads'te beğendiğiniz gönderilere profil sayfası altından Ayarlar - Beğendikleriniz bölümünden erişebilirsiniz. Twitter yeni adıyla X’te beğenilen gönderiler “Beğeniler” sekmesi altında bulunuyor.

    Threads'e gelen yeni özellikler

    Meta, beğenilen gönderilere bakma özelliğinin yanı sıra daha yüksek kalitede resim ve video yüklemeyi sağlayan yeni seçenek ekledi. Yeni medya yükleme kalitesi seçeneğine Ayarlar - Hesap - Medya kalitesi yoluyla erişilebiliyor. Son olarak, Threads artık kullanıcıların takipçi listelerini “Önce en son” ve “Önce erken” kriterine göre sıralamasına izin veriyor.

    Threads, tarayıcılara geliyor

    Bu ufak güncellemelerin yanı sıra Threads, yakında web tarayıcılarda da kullanılabilir olacak. Threads, 100 milyon kayıtlı kullanıcıya en hızlı sürede ulaşmayı başaran sosyal medya platformlarından biri oldu ancak Threads’e ilgi her geçen gün daha da azalıyor.

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