Threads'te artık beğenilen gönderiler görülebiliyor

Tam Boyutta Gör Meta’nın metin tabanlı uygulaması Threads, ardı ardına güncellemeler alarak beklenen özellikleri kazanıyor. Son olarak, beğendikleri gönderileri görmek isteyen kullanıcılar için ayarlar menüsüne yeni seçenek eklendi. Meta, önümüzdeki haftalarda özelliği tüm kullanıcılara sunacak.

Threads'e eklenecek yeni özellikler açıklandı! Web sürümü yolda 1 gün önce eklendi

Threads beğendiklerim nerede?

Tam Boyutta Gör Threads'te beğendiğiniz gönderilere profil sayfası altından Ayarlar - Beğendikleriniz bölümünden erişebilirsiniz. Twitter yeni adıyla X’te beğenilen gönderiler “Beğeniler” sekmesi altında bulunuyor.

Threads'e gelen yeni özellikler

Meta, beğenilen gönderilere bakma özelliğinin yanı sıra daha yüksek kalitede resim ve video yüklemeyi sağlayan yeni seçenek ekledi. Yeni medya yükleme kalitesi seçeneğine Ayarlar - Hesap - Medya kalitesi yoluyla erişilebiliyor. Son olarak, Threads artık kullanıcıların takipçi listelerini “Önce en son” ve “Önce erken” kriterine göre sıralamasına izin veriyor.

Threads, tarayıcılara geliyor

Bu ufak güncellemelerin yanı sıra Threads, yakında web tarayıcılarda da kullanılabilir olacak. Threads, 100 milyon kayıtlı kullanıcıya en hızlı sürede ulaşmayı başaran sosyal medya platformlarından biri oldu ancak Threads’e ilgi her geçen gün daha da azalıyor.

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