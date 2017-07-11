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Microsoft Office'in varsayılan yazı tipi "Calibri" yolsuzluk davasını çözdü

Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'in haksız yoldan mal varlığı ve kazanç sağlamakla suçlandığı yolsuzluk davası, Office'in varsayılan yazı tipi Calibri sayesinde çözülüyor. İşte ilginç olayın detayları.
1 yıl
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un ünlü yazı tipi Calibri, Pakistan başbakanının da isminin karıştığı bir yolsuzluk davasının çözülmesine yardımcı olmak üzere. Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif, görevini kötüye kullanarak haksız yoldan mal varlığı ve kazanç elde etmek de dahil olmak üzere çeşitli yolsuzluklarla suçlanıyor.
 
Hükümet yetkilileri tarafından bir araya getirilen Ortak Soruşturma Ekibi, 1990'lardan bu yana Şerif'in yasadışı yollardan kazanç sağladığını iddia ederek başbakanın bir takım mal varlıklarını nasıl elde ettiğine dair belge ve kanıt sunamadığını ortaya koydu.
 

Calibri yazı tipi 2007'de Office'e dahil edildi

Başbakanın kızı Maryam Nawaz, babasının suçsuz olduğunu kanıtlamak için hükümete 2006 yılında oluşturulmuş ve söz konusu varlıkların bir kısmının kaynağını ortaya koyduğunu iddia ettiği bazı belgeler sundu.
 
Ayrıca Bkz. "Her şeyin başladığı alan adı yeniden Elon Musk'ta: x.com"
Müfettişler bu belgeleri kapsamlı şekilde inceledikten sonra tüm kağıtlardaki yazıların Microsoft Office paketindeki varsayılan font olan "Calibri" ile yazıldığını tespit ettiler. Ancak ortada ufak bir sorun vardı. Kızı belgelerin 2006 ait olduğunu iddia ederken, yazı tipi Microsoft tarafından 2007 yılında Office paketine dahil edilmişti.
 
Sonuç olarak Nawaz ailesi artık sadece haksız kazanç ve mal varlığına sahip olmakla değil, sahte belge sağlayarak hükümeti yanıltmakla de suçlanıyor. Calibri, 2004'te Lucas de Groot tarafından tasarlanmıştı ancak Microsoft Office 2007 ile birlikte genel kullanıma sunuldu. Calibri, bugün Microsoft'un Office paketinde varsayılan yazı tipi olmaya devam ediyor.
 

Aynı olay Türkiye'de de yaşanmıştı

Benzer bir durum 2010 yılında gerçekleştirilen ve FETÖ terör örgütünün manipüle ettiği Balyoz Davası'nda yaşanmış, operasyonla ilgili ele geçirilen dijital delillerin oluşturulma ve değiştirilme tarihleri arasındaki çelişki dikkat çekmişti. Yapılan incelemelerde Calibri ve Cambria yazı tiplerinin Microsoft Office yazılımlarında ilk kullanılma tarihleri dikkate alındığında, belgelerin çoğunun sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli bir şüphe uyanmış ve soruşturmanın seyri değişmişti. 

https://thenextweb.com/world/2017/07/11/microsofts-default-font-is-at-the-center-of-a-government-corruption-case/#.tnw_tnsSewae Yorum Yaz
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profecco 1 yıl en beğenilen
Pakistan'da bile suçlular üst kademedeki siyasiler olsa bile araştırılıp ceza alabiliyor demek ki. Vah Türkiyem vah ki ne vah !
3 Yanıt Yanıtla +93
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reshthesucker 1 yıl
Balyoz davasinda da ayni olay vardi. Ama o zaman fetö diye bi teror orgutu yoktu. Herkes el ayak opmeye gidip selam yolluyordu okyanus otesine.
1 Yanıt Yanıtla +72
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ozbey08 1 yıl
Butto ailesini suikastlerle bitirdi, yani eli kanlı bir diktatördür kendisi yolsuzluk yapmış olması şaşırtıcı olmazdı zaten.
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Leipold 1 yıl
Çok eski haber
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Ulfast 1 yıl
Her ülkede bir ''Erdoğan Ailesi'' var galiba.
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donanımhaber kullanıcısı 1 yıl
Times New Roman değilmiyidi yav varsayılan yazı tipi?
Edit: Microsoft Office 2003 forever
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noahford 1 yıl
Yaktın Pakistanlıyı Bill Gates :)
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umut_baris 1 yıl
Bu davanın savcısıyım diyen uzun boylu birini hatırlattı bana bu haber :))
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yakup13 1 yıl
tanıdık geldi
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kukubara 1 yıl
O fontu windows'a dahil edip kullanmış da olabilir çünkü 2004 te çıkmış bir font.
Fakat hile yapmış olması bence daha büyük ihtimal.
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Kartal Göz 1 yıl kukubara
kukubara
O fontu windows'a dahil edip kullanmış da olabilir çünkü 2004 te çıkmış bir font.
Fakat hile yapmış olması bence daha büyük ihtimal.

2004 bu fontun tasarlanma yılı. MS Office ve genel kullanıma 2007 yılında sunuldu yazıyor haberde.
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ipli jeton 1 yıl kukubara
Kullandığı bilgisayarın sistem saati tarihi eski de olabilir.
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yasarcu 1 yıl
Beta veya alfa sürümünü kullanmıştır. :)
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bkaakco 1 yıl
Bir şey bilmeden insanları kandırmaya çalışmak.
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ozbey08 1 yıl
Butto ailesini suikastlerle bitirdi, yani eli kanlı bir diktatördür kendisi yolsuzluk yapmış olması şaşırtıcı olmazdı zaten.
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