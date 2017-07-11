Microsoft Office'in varsayılan yazı tipi "Calibri" yolsuzluk davasını çözdü

Microsoft'un ünlü yazı tipi Calibri, Pakistan başbakanının da isminin karıştığı bir yolsuzluk davasının çözülmesine yardımcı olmak üzere. Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif, görevini kötüye kullanarak haksız yoldan mal varlığı ve kazanç elde etmek de dahil olmak üzere çeşitli yolsuzluklarla suçlanıyor.

Hükümet yetkilileri tarafından bir araya getirilen Ortak Soruşturma Ekibi, 1990'lardan bu yana Şerif'in yasadışı yollardan kazanç sağladığını iddia ederek başbakanın bir takım mal varlıklarını nasıl elde ettiğine dair belge ve kanıt sunamadığını ortaya koydu.

Calibri yazı tipi 2007'de Office'e dahil edildi

Başbakanın kızı Maryam Nawaz, babasının suçsuz olduğunu kanıtlamak için hükümete 2006 yılında oluşturulmuş ve söz konusu varlıkların bir kısmının kaynağını ortaya koyduğunu iddia ettiği bazı belgeler sundu.

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Müfettişler bu belgeleri kapsamlı şekilde inceledikten sonra tüm kağıtlardaki yazıların Microsoft Office paketindeki varsayılan font olan "Calibri" ile yazıldığını tespit ettiler. Ancak ortada ufak bir sorun vardı. Kızı belgelerin 2006 ait olduğunu iddia ederken, yazı tipi Microsoft tarafından 2007 yılında Office paketine dahil edilmişti.

Sonuç olarak Nawaz ailesi artık sadece haksız kazanç ve mal varlığına sahip olmakla değil, sahte belge sağlayarak hükümeti yanıltmakla de suçlanıyor. Calibri, 2004'te Lucas de Groot tarafından tasarlanmıştı ancak Microsoft Office 2007 ile birlikte genel kullanıma sunuldu. Calibri, bugün Microsoft'un Office paketinde varsayılan yazı tipi olmaya devam ediyor.

Aynı olay Türkiye'de de yaşanmıştı Benzer bir durum 2010 yılında gerçekleştirilen ve FETÖ terör örgütünün manipüle ettiği Balyoz Davası'nda yaşanmış, operasyonla ilgili ele geçirilen dijital delillerin oluşturulma ve değiştirilme tarihleri arasındaki çelişki dikkat çekmişti. Yapılan incelemelerde Calibri ve Cambria yazı tiplerinin Microsoft Office yazılımlarında ilk kullanılma tarihleri dikkate alındığında, belgelerin çoğunun sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli bir şüphe uyanmış ve soruşturmanın seyri değişmişti.

https://thenextweb.com/world/2017/07/11/microsofts-default-font-is-at-the-center-of-a-government-corruption-case/#.tnw_tnsSewae