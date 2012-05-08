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Whatsapp'ta iletişim durdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
22,2b
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158
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta  ciddi bir sorun ortaya çıktı. Bugün öğleden sonra ortaya çıkan sorun sonrasında, milyonlarca kullanıcıya hizmet sunan Whatsapp'ın iletişim ağları kesildi.
Kısa süre içinde Twitter'da da TT (Trend Topic) olan  bu sorun, kullanıcıların diğer kullanıcılara mesaj gönderip alamadığı, bazılarının da en son güncelleme ardından numara aktivasyonu yapamaması nedeniyle patlak vermiş durumda.
Whatsapp'ın yayıncısı Whatsapp Inc. firması tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olması da durumun ciddiyetini arttırıyor. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.
Güncelleme: Whatsapp ile ilgili yaşanan sorunun an itibariyle ortadan kalktığı belirtildi fakat henüz sorunla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

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zhee 7 yıl en beğenilen alpa07
alpa07

ben bakamadım çünkü akıllı telefonum yok :(

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alpa07 7 yıl
ben bakamadım çünkü akıllı telefonum yok :(
3 Yanıt Yanıtla +15
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umut_baris 7 yıl
Azıcık hayata dönsünler, iyi olmuş. Pc bağımlılığından sonra telefon bağımlılığı da çıktı ortaya.

Sabah akşam Whatsapp'ta millet.
2 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
tiCCky 6 yıl
Sikinti yok
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Şampiyon Sperm 6 yıl
LİNE yukleyin.Sorunsuz kullanin.
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DH Misafiri 6 yıl
whatsapp programımı guncellemek ısterken yanlıslıkla kaldırdım ve bır daha yukleyemedım acaba sorun nedır yardımcı olursanız sevınırım
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DH Misafiri 6 yıl
ya arkadaşlar whatsapp yükledim telefonuma ama numaramı falan giriyorum
'sunucuya bağlanırken beklenmedik bi hata oluştu' şeklinde bi hata veriyo lütfen yardım edin
telefonun modeli nokia201
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intercorem 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ya arkadaşlar whatsapp yükledim telefonuma ama numaramı falan giriyorum
'sunucuya bağlanırken beklenmedik bi hata oluştu' şeklinde bi hata veriyo lütfen yardım edin
telefonun modeli nokia201

Hocam yardim etmeyi cok isterdim ama nokiada durum nasil bilemiyorum.bu sorunu nokia basliginda ac kesin cevap alirsin.
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DH Misafiri 7 yıl
nokıa telefonumdan mesaj atamıyorum ve atılan mesajlar gelmiyo hem yurtiçi hem yurt dışı neden acaba
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Zenci Forvet 7 yıl
Durduğunda sövmüştüm.
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bluebest 7 yıl
Whatsapp'ın çalışmadığı yerde tango veya viberden gönderin
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Amedra 7 yıl
ara sıra aksama var sanki?
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Thor bin Odin 7 yıl
Mesajlar çok yavaş gidiyor
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bluebest 7 yıl
Whatsapp ta hiç bir sorun yok sabahtan beri yazışıyorum, ios sürümünde sorun vardır belki.
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DSGNRY 7 yıl bluebest
bluebest

Whatsapp ta hiç bir sorun yok sabahtan beri yazışıyorum, ios sürümünde sorun vardır belki.

dün gece vardı zaten sabahtan beri değil
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gael 7 yıl
whatssup sorunsuz çalışıyorda Tango bende videolu bağlantı olmuyor nedense internet hızım 1mbit acaba bununla mı alakalı bien varmı
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esenler otogarı alt katı 7 yıl
bazen baglanmiyo cok dandik bi program
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cengizhan1903 7 yıl
BBM varken kım napsın vatsap ı
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