Whatsapp'ta iletişim durdu

Mobil dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta ciddi bir sorun ortaya çıktı. Bugün öğleden sonra ortaya çıkan sorun sonrasında, milyonlarca kullanıcıya hizmet sunan Whatsapp'ın iletişim ağları kesildi.



Kısa süre içinde Twitter'da da TT (Trend Topic) olan bu sorun, kullanıcıların diğer kullanıcılara mesaj gönderip alamadığı, bazılarının da en son güncelleme ardından numara aktivasyonu yapamaması nedeniyle patlak vermiş durumda.



Whatsapp'ın yayıncısı Whatsapp Inc. firması tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olması da durumun ciddiyetini arttırıyor. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.



Güncelleme: Whatsapp ile ilgili yaşanan sorunun an itibariyle ortadan kalktığı belirtildi fakat henüz sorunla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

