Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Where's My Water? 2, uygulama marketlerindeki yerini almaya başladı(Güncellendi)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,9b
1
68
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Where's My Water? 2, uygulama marketlerindeki yerini almaya başladı(Güncellendi)
Disney'in başarılı bulmaca oyunu Where is My Water'ın devam oyunu "Where is Water? 2" iOS platformu için yayınlandı.

Hatırlayacağız üzere Where's My Water?, ilk olarak 2011'in eylül ayında iOS platformu için yayınlanmış sonrasında ise, Android ve Windows Phone platformlarında boy göstermişti. Where's My Perry? ve Where's My Mickey? ile birlikte de Perry, Mickey ve Mickey'nin arkadaşlarını Where's My Water evrenine dahil eden Disney, su fiziğini üzerine kurulu bulmacalarıyla pek çok mobil oyuncunun beğenisini kazanmıştı.

100'den fazla bölümün yer aldığı Where's My Water? 2'de yeni oyun modları, yeni karakterler ve yeni bulmaca unsurları mobil oyuncuları bekliyor. iOS platformunun yanı sıra Android, Windows ve Windows Phone için de yayınlanacak olan oyunun ücretsiz olarak sunulduğunu da belirtelim.

Dipnot: Link içerikleri güncellenecektir

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Atmosphere 6 yıl
Beach'in girisindeki anahtarlar icin ne yapmak lazim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Buck Fuddy 6 yıl
Bugün ilk baştaki bölümleri geçtim.Sonra bir baktım tüm levellar açılmış hepsi de 3 yıldız ile.Nasıl böyle bir şey oldu anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atmosphere 6 yıl
Zaman calmayan, arada oynayip kafa bosaltmayi saglayan bir oyun. Oynayan muptelasi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amönyak 6 yıl
2de saçlamanın kralı olmuş bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
STÆRT 6 yıl
Hadi bakalim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 6 yıl
bunu ve plants vs zombies 2 yi note 2 için bekliyorum 2 oyunun da 1. si para vererek almıştım gerçekten çok keyifli oyunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniko1 6 yıl
Arkadaşlar oyun Windows Phone ye geldi.761 mb yer kaplıyor ve 512 MB ram lerde biraz kasıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daedlus 6 yıl
Çok çocukca bir oyun ama eğlenceli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gereksiz işler bunlar 6 yıl
Nasıl kullanıcılarsınız anlamıyorum. Rekabet en çok müşteriye yarar siz burada hala bir ürünü, malı savunuyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 6 yıl
Wp ile üç büyükler tamamlandı. Son bir atakla Androidden önce çıkarır oldu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 6 yıl
O timsahı bir bulsam, kendi ellerimle yıkayacam.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 6 yıl gfbekir
gfbekir

O timsahı bir bulsam, kendi ellerimle yıkayacam.


Öyle yapmadın mı zaten?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 6 yıl
ilki çok zevkliydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3878 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, Windows Phone ve
4 etiket daha uygulama haber ios android Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 78$'a Full HD Aksiyon Kamerası SJ1000 video inceleme 6 yıl Apple iPhone 5C Türkçe altyazılı tanıtım videosu 6 yıl 2si1 "Bir var Bir yok olan" Teknoloji ve Oyun Programı 6 yıl Mesut Çevik ile Canlı bu akşam 20:30'da "iPhone 5S, 5C ve gelecek yeni nesil Android telefonlar" 6 yıl Dünyanın en küçük yüksek performanslı oyun bilgisayarı: Gigabyte BRIX II Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim