Where's My Water? 2, uygulama marketlerindeki yerini almaya başladı(Güncellendi)

Disney'in başarılı bulmaca oyunu Where is My Water'ın devam oyunu "Where is Water? 2" iOS platformu için yayınlandı.





Hatırlayacağız üzere Where's My Water?, ilk olarak 2011'in eylül ayında iOS platformu için yayınlanmış sonrasında ise, Android ve Windows Phone platformlarında boy göstermişti. Where's My Perry? ve Where's My Mickey? ile birlikte de Perry, Mickey ve Mickey'nin arkadaşlarını Where's My Water evrenine dahil eden Disney, su fiziğini üzerine kurulu bulmacalarıyla pek çok mobil oyuncunun beğenisini kazanmıştı.





100'den fazla bölümün yer aldığı Where's My Water? 2'de yeni oyun modları, yeni karakterler ve yeni bulmaca unsurları mobil oyuncuları bekliyor. iOS platformunun yanı sıra Android, Windows ve Windows Phone için de yayınlanacak olan oyunun ücretsiz olarak sunulduğunu da belirtelim.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Dipnot: Link içerikleri güncellenecektir