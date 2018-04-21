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Wikileaks Shop'ın kripto hesapları bloke edildi

Coinbase, Wikileaks Shop'un kripto hesaplarını bloke etti. Blokaj üzerine Wikileaks, Twitter üzerinden Coinbase'e durum hakkında duyurularda bulundu fakat Coinbase henüz hiçbirine cevap vermedi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Uluslararası anonim yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen Wikileaks’in ticari kolu Wikileaks Shop, Twitter’dan yapılan açıklamaya göre artık kripto ödeme alamıyor. Wikileaks Shop’ın Coinbase hesabı ve kripto cüzdanı bloke edildi.

Wikileaks Shop, Coinbase’den gelen ve "hizmet şartlarını ihlal etmesi" nedeniyle artık hizmete erişemeyeceğini bildiren bir e-maili, ekran görüntüsü alıp Twitter’da paylaştı.
Wikileaks Shop'ın kripto hesapları bloke edildi
 
Aynı zamanda resmi Wikileaks hesabından da Coinbase’in “küresel blokajı” hakkında çağrıda bulunuldu fakat Coinbase henüz hiçbirine yanıt vermedi. 
Wikileaks Shop'ın kripto hesapları bloke edildi
 
Geçtiğimiz sonbaharda, Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD hükümetine “Wikileaks’a yaptıkları finansal ambargo” için teşekkür etmiş ve bunun kendilerini Bitcoin’e yatırım yapmaya ittiği söylemişti.

Assange aynı zamanda bağışçılarından kripto para kullanmalarını istemişti. Wikileaks hala, bağışlar için; Bitcoin, Litecoin, Monero ve ZCash kabul ediyor.

Coinbase’in sadece Wikileaks Shop için yaptığı blokaj yalnızca ufak bir mesaj olabilir. Anonimliğe aşırı önem veren ve geçtiğimiz sonbahar sanal paraya yatırım yapması sayesinde %50.000 büyüyen Wikileaks, gelebilecek yeni engellemelere karşı tedbir almak zorunda.
 

https://cointelegraph.com/news/wikileaks-shop-reports-suspension-of-coinbase-account-due-to-terms-of-service-violation Yorum Yaz
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skythunderr 1 yıl
benim anlamadigim niye 3. parti bir sitenin cuzdanini kullaniyorlar? kripto paralarin esas amaci ozgurluk, bir sitenin cuzdanini kullaninca kripto paranin anlami kalmiyor.
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35plt35 1 yıl skythunderr
Bitcoinin bir hükümet projesi olma ihtimalini arttırıyor bu veriler.
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Virinom 1 yıl
CoinBase ile aynı işi yapan zibilyon tane site var. Ordaki hesapları kapatılırsa başka siteye geçerler.
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Mianfei 1 yıl Virinom
hesapların içindeki coinler ne oluyor ?
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