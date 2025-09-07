Coinbase, kod yazarken yapay zeka kullanmak istemeyen mühendisleri işten çıkardı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli kod yazımı, yazılım sektöründe hızla standart hâline geliyor. Stack Overflow’un paylaştığı verilere göre geliştiricilerin %84’ü AI araçlarını kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor. Yine başka bir araştırmaya göre 2028’e kadar kurumsal yazılımların %40’ının yapay zeka destekli tekniklerle geliştirilmesi bekleniyor. Bu veriler, yapay zekanın yazılım geliştirmede artık bir seçenek değil, kaçınılmaz bir araç hâline geldiğini ortaya koyuyor. Nitekim şu sıralar Coinbase'de yaşananlar, yaklaşan bu değişimin ne kadar kaçınılmaz hâle geldiğini gözler önüne seriyor.

Kripto para borsası Coinbase, yapay zeka entegrasyonunda şu ana kadar gördüğümüz en agresif adımlardan birini attı. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, önümüzdeki aydan itibaren yazılan kodların yarısından fazlasının yapay zekâ tarafından üretileceğini açıkladı. Armstrong, bu değişime ayak uydurmayanların ise şirkette yeri olmadığını ifade etti.

Coinbase, Kod Yazarken Yapay Zeka Kullanmak İstemeyen Mühendisleri İşten Çıkardı

Coinbase CEO'sunun yapay zekaya yönelimi yalnızca bir teşvikten ibaret değil. CEO, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast’te, GitHub Copilot ve Cursor gibi araçları kullanmayı reddeden mühendisleri işten çıkardığını açıkladı. Tüm mühendislik ekibine Slack üzerinden mesaj göndererek bu araçların kullanılmasının artık zorunlu olduğunu bildiren Armstrong, bu isteğini yerine getirmeyenlerle de birebir görüştüğünü söylüyor: “Bazılarının geçerli mazeretleri vardı; seyahatten dönmüşlerdi. Ancak sebep sunamayanlar işten çıkarıldı.”

Bu agresif dönüşüm, tahmin edeceğiniz üzere tepkileri de beraberinde getirdi. Brian Armstrong'un yönetim biçimine gelen tepkilerin yanı sıra güvenlik konusundaki kaygılar da dile getirilmeye başlandı. Sonuçta Coinbase kripto para piyasası gibi güvenliğin kritik olduğu bir alanda faaliyet gösteriyor. Buna rağmen AI'a şimdiden bu kadar bel bağlanması, güvenlik konusunda endişe yaratıyor. Coinbase, daha Mayıs ayında ciddi bir güvenlik açığı yaşamış, yaşanan veri ihlali nedeniyle yaklaşık 70 bin müşterinin verileri sızdırılmıştı. Hâl böyleyken şimdi bir de AI'ın işin içine bu kadar sokulması riskli bir karar olarak görülüyor.

Tüm bu eleştirilere rağmen Coinbase yapay zeka stratejisinde geri adım atmayacak gibi görünüyor. Coinbase yönetimi, yapay zeka tarafından yazılan kodların kapsamlı inceleme süreçlerinden geçtiğini ve her iş biriminde zorunlu olmadığını savunuyor.

Bu kararın Coinbase üzerinde nasıl bir etkisi olacağını zaman gösterecek ama şimdiden görülen bir şey var ki o da yazılım dünyasının AI araçlarına geçişinde yazılımcılara çok da söz hakkı bırakılmayacağı.

