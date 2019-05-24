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Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı

Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Türkiye'deki erişim engeli kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı. Mahkemenin Wikipedia'yı haklı bulması durumunda yasak kararı kalkabilir.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Yusuf Akbaş
Yazar
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Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı
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Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Türkiye’deki erişim engeli kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı. Wikipedia, 2017 yılından beri ülkemizden erişime kapalı durumda.

Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca da erişim engeli getirilmişti.

Vakıftan yapılan açıklamada erişim engelinin kaldırılması için Türkiye’deki iç hukuk yollarının denendiği ancak başvurulara yanıt alınmadığı için AİHM’ye başvurulduğu belirtildi.

Wikimedia Vakfı başvurusunda erişim engelinin, Avrupa Sözleşmesi'nin 10. Maddesi kapsamında garanti altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine vurgu yapılıyor. Başvuru, Strazburg Mahkemesi’ne yapıldı. Türkiye, mahkemenin Wikipedia’yı haklı bulması halinde erişim engeli kararını geri çekmek zorunda kalabilir.


https://wikimediafoundation.org/2019/05/23/wikimedia-vakfi-turkiyedeki-vikipedi-erisim-engelinin-kaldirilmasi-icin-avrupa-insan-haklari-mahkemesine-basvuruyor/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 2 hf. leocorte
AIHM'e başvuru yapabilmek için dava ettiğin ülkedeki tüm iç hukuk yollarını tüketmiş olman gerekiyor.
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T A R I K 2 hf. MRTFR
paypal i hiç hatırlatma her aklıma geldiğinde çıldırıyorum. paypal olsa türk satıcılar bütün dünyaya rahatlıkla satış yapardı. ama nerde bizimkilerde o vizyon. adam daha mouse kullanmayı bilmiyor. siyasetçi olmasalar açlıktan ölürler. hiç bir becerileri veya yetenekleri yok. asgari ücretli işe bile giremezler.
paypal i hiç hatırlatma her aklıma geldiğinde çıldırıyorum. paypal olsa türk satıcılar bütün dünyaya rahatlıkla satış yapardı. ama nerde bizimkilerde o vizyon....
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2 Yanıt Yanıtla +65
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T A R I K 2 hf.
imgur ve pastebin de açılsın. vpn olmadan internete girdiğimde çıldırıyorum. vpn açınca da zaten yavaş olan internet daha yavaş oluyor. bu yorumu yazarken bile gerildim.
imgur ve pastebin de açılsın. vpn olmadan internete girdiğimde çıldırıyorum. vpn açınca da zaten yavaş olan internet daha yavaş oluyor. bu yorumu yazarken bile...
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2 Yanıt Yanıtla +45
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aydınayhan 2 hf.
abd nın olayları bahane edıp doları fırlatması gıbı yani
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 2 hf. Thingol
Fransa iç istihbarat kurumu DCRI 2013’te, askeri iletişim için kullanılan Pierre-sur-Haute radyo istasyonuna dair maddenin kaldırılması için yazar Rémi Mathis’e baskı yaptı. Mathis hapis tehdidi nedeniyle maddeyi Fransızca Wikipedia’dan silmek zorunda kaldı ancak İsviçre’de yaşayan bir kullanıcı yeniden ekledi. Dünya çapında tepkiye yol açan bu gelişmenin ardından Pierre-sur-Haute, Fransızca Wikipedia’nın o tarihe kadar en çok okunan maddesi oldu.
- İNGİLTERE
2008 yılında Scorpions’ın Virgin Killer albümünün kapağının ‘çocuk pornografisini çağrıştırdığı’ gerekeçsiyle kara listeye alınması sonrası Wikipedia’ya kısa süreli erişim sıkıntısı yaşandı.
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aydınayhan 2 hf.
niye yasaklandı ki
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Huseyin-ZST 2 hf.
Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken Youtube yasaklı idi. Kendisi de aynen şöyle demişti: "Ben giriyorum, siz de girin."
Dolayısı ile ben giriyorum. Siz de girin.
Türkiye'de girilemeyen bir erişim engelli site yok. Devlet baba, kurumları ve mahkemeler takılsın dursun. Biz onları çekiştire çekiştire modernize etmeye çalışmaktan sıkıldık. Olmuyor böyle. İllaha istiyorlarsa taş devrinde kalsınlar. Biz kafamıza göre takılmaya devam ederiz. Hayatımız üzerinde zerre etkisi olmayan kurumlar, yapılar, kişiler...
Bugüne kadar yasakladıkları ve kullanamadığım bir şey yok hakikaten... Paypal, kullanıyorum. Booking.com, kullanıyorum. Wikipedia'nın yasaklandığını uzun süre anlamadım bile.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 2 hf. mrunseen
Yönlendirme ve yanıltma yapılıyor wiki dediğin plartform üzerinde bu devletin askeri polisi istihbaratı var bunları görüyor ve devlet organları da o doğrultuda adım atıyor boşa çenenizi yormayada gerek yok aihm ne diyecek göreceğiz sonucu
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Thingol 2 hf. Mustafa Oğuzhan Aydemir
Yasaklayan ülkeler Kuzey Kore, Çin, Türkiye.
Ne demişler onlar konuşur, AKP yapar.
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sistemli adam 2 hf.
Terör destekçisi wiki hayranları toplanmış.
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ymhaslaman 2 hf.
Her platformda Opera kullanıyorum. Ücretsiz VPN var. Herşey serbest.
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enoelroc 2 hf. MRTFR
Onlar kim ya?! Yasah dedik mi? Dedik o kadar!!! Kimse yeni ve güçlü türkiyeyi sınamasın.
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MRTFR 2 hf. enoelroc
Tamam
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enoelroc 2 hf.
Aihm bizi bağlamaz ortadoğu ülkesi burası. Yasah dendi mi yasahtır gardaşım.
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inonu88 2 hf.
Bu yobazlar zaten anasinin ustunde is pisirirken yakalasada malum partiye oy vermiyor mu? Bosuna niye kapatiyosun ki gorseler ne olur yine oy verecekler. Zaten tum dunya giriyor TR den erisimi engellesen ne olur onuda engelleyemiyorsun aslinda ya bu devirde care tukenmez. Bosuna ugrasmayin yasaklamaya gerek yok abi adam ne olursa olsun oy verecek zaten rahat olun lan.
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