Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı

Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca da erişim engeli getirilmişti.
Vakıftan yapılan açıklamada erişim engelinin kaldırılması için Türkiye’deki iç hukuk yollarının denendiği ancak başvurulara yanıt alınmadığı için AİHM’ye başvurulduğu belirtildi.
Wikimedia Vakfı başvurusunda erişim engelinin, Avrupa Sözleşmesi'nin 10. Maddesi kapsamında garanti altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine vurgu yapılıyor. Başvuru, Strazburg Mahkemesi’ne yapıldı. Türkiye, mahkemenin Wikipedia’yı haklı bulması halinde erişim engeli kararını geri çekmek zorunda kalabilir.
https://wikimediafoundation.org/2019/05/23/wikimedia-vakfi-turkiyedeki-vikipedi-erisim-engelinin-kaldirilmasi-icin-avrupa-insan-haklari-mahkemesine-basvuruyor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- İNGİLTERE
2008 yılında Scorpions’ın Virgin Killer albümünün kapağının ‘çocuk pornografisini çağrıştırdığı’ gerekeçsiyle kara listeye alınması sonrası Wikipedia’ya kısa süreli erişim sıkıntısı yaşandı.
Dolayısı ile ben giriyorum. Siz de girin.
Türkiye'de girilemeyen bir erişim engelli site yok. Devlet baba, kurumları ve mahkemeler takılsın dursun. Biz onları çekiştire çekiştire modernize etmeye çalışmaktan sıkıldık. Olmuyor böyle. İllaha istiyorlarsa taş devrinde kalsınlar. Biz kafamıza göre takılmaya devam ederiz. Hayatımız üzerinde zerre etkisi olmayan kurumlar, yapılar, kişiler...
Bugüne kadar yasakladıkları ve kullanamadığım bir şey yok hakikaten... Paypal, kullanıyorum. Booking.com, kullanıyorum. Wikipedia'nın yasaklandığını uzun süre anlamadım bile.
Ne demişler onlar konuşur, AKP yapar.
wikiwand.com/...
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