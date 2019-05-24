Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı

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Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Türkiye’deki erişim engeli kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı. Wikipedia, 2017 yılından beri ülkemizden erişime kapalı durumda.

Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca da erişim engeli getirilmişti.

Vakıftan yapılan açıklamada erişim engelinin kaldırılması için Türkiye’deki iç hukuk yollarının denendiği ancak başvurulara yanıt alınmadığı için AİHM’ye başvurulduğu belirtildi.

Wikimedia Vakfı başvurusunda erişim engelinin, Avrupa Sözleşmesi'nin 10. Maddesi kapsamında garanti altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine vurgu yapılıyor. Başvuru, Strazburg Mahkemesi’ne yapıldı. Türkiye, mahkemenin Wikipedia’yı haklı bulması halinde erişim engeli kararını geri çekmek zorunda kalabilir.

https://wikimediafoundation.org/2019/05/23/wikimedia-vakfi-turkiyedeki-vikipedi-erisim-engelinin-kaldirilmasi-icin-avrupa-insan-haklari-mahkemesine-basvuruyor/