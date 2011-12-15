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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WildChords ile gerçek gitarı iPad oyun cihazı olarak kullanın

7 yıl
3,9b
1
9
iPad
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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WildChords ile gerçek gitarı iPad oyun cihazı olarak kullanın
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Gitar öğrenme veya öğretme sürecindeki en önemli etken bol bol pratik yapmaktan geçmekte. Fakat özellikle ilk başlayan öğrencilerin pratik yapmalarını heveslerini kırmadan sağlamak öğretmenlerin en büyük sorunu. 
WildChords ise iPad'in dahili mikrofonunu alıcı olarak kullanıp belirli akorları ekrandaki oyuna göre çalmayı amaçlayan bir oyun. 
Oyunda doğru anda doğru hayvanla eşleşen akoru çalmaya başarırsanız hayvanları hipnotize ediyorsunuz ve peşinizden gelmeye başlıyorlar. Fikir her ne kadar basit olsada yapılan ilk denemelerde bir öğrenci topluluğunun bir yılda kat edemediği gelişmeyi bir ay içersinde kaydettikleri belirtiliyor. 
Ovelin firması oyununu sadece yeni başlayanlar için olmadığı ileri seviyele için bile birşeyler olduğunu belirtiyor. İlerde bir ihtimal başka enstrümanlarda eklenebilir. 


 

http://toucharcade.com/2011/12/09/wildchords-is-one-of-the-coolest-things-ive-seen-the-ipad-do/ Yorum Yaz
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BerkoGame 7 yıl
Bu uygulama çok büyür beyler düşünseneze mesela metallica dan bi parça çalıyosunuz takip edenler metalciler falan oluyo yürüyen çocuk james hetfield falan oluyo bu uygulama çok gelişir hemde çok hatta pc ye bile taşınabilir..
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ChelseaSmile 7 yıl BerkoGame
BerkoGame

Bu uygulama çok büyür beyler düşünseneze mesela metallica dan bi parça çalıyosunuz takip edenler metalciler falan oluyo yürüyen çocuk james hetfield falan oluyo bu uygulama çok gelişir hemde çok hatta pc ye bile taşınabilir..

Katılıyorum.Hele ki sadece akor değilde tab ve notaları için içine sokarlarsa gitar çalmayı bilenler için dahi çok zevkli olur
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gun 7 yıl
Hepsine çıkacaktır ama başarılı olması kaydı ile tüm aplikasyonlar tüm platformlara yayılıyor bazen geç oluyor ama oluyor. Zira önce en kalabalık ve satışın kolay olduğu (appstore ve hazır kredi kartlı) korsanın az olduğu kullanıcılar yüzünden iOS doyuyor sonra donanımsal olarak karmakarışık destek işi zor olan Android'e yöneliyorlar.
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Akasha_Ether 7 yıl
bunu tüm platformalara çıkarmalılar
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FightForBeer 7 yıl
Deneyelim bakalım.
gitar calmayı bilmeyenler için öğretici ve eğlenceli bir program.
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cK2oo7 7 yıl
Elimde gitar, ipadimden siteye baglandigimda ilk bunu gormem cok buyuk tesaduf oldu

Hemen indiriyorum
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sergentooo 7 yıl
destekleyen şirketler arasında nokia ve microsoft varken uygulamayı geliştirenler destek olmayan apple ın cihazını kullanarak oyunun tanıtımını yapıyorlar...
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Felix Felicis 7 yıl
gerçekten güzel düşünülmüş bir uygulama
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