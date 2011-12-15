WildChords ile gerçek gitarı iPad oyun cihazı olarak kullanın





Gitar öğrenme veya öğretme sürecindeki en önemli etken bol bol pratik yapmaktan geçmekte. Fakat özellikle ilk başlayan öğrencilerin pratik yapmalarını heveslerini kırmadan sağlamak öğretmenlerin en büyük sorunu.

WildChords ise iPad'in dahili mikrofonunu alıcı olarak kullanıp belirli akorları ekrandaki oyuna göre çalmayı amaçlayan bir oyun.

Oyunda doğru anda doğru hayvanla eşleşen akoru çalmaya başarırsanız hayvanları hipnotize ediyorsunuz ve peşinizden gelmeye başlıyorlar. Fikir her ne kadar basit olsada yapılan ilk denemelerde bir öğrenci topluluğunun bir yılda kat edemediği gelişmeyi bir ay içersinde kaydettikleri belirtiliyor.

Ovelin firması oyununu sadece yeni başlayanlar için olmadığı ileri seviyele için bile birşeyler olduğunu belirtiyor. İlerde bir ihtimal başka enstrümanlarda eklenebilir.







http://toucharcade.com/2011/12/09/wildchords-is-one-of-the-coolest-things-ive-seen-the-ipad-do/