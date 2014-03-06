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WinRAR'ın resmi Android uygulaması yayınlandı

Dosya sıkıştırma konusunda dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WinRAR'ın resmi Android sürümü yayınlandı.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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1
50
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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WinRAR'ın resmi Android uygulaması yayınlandı
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Bilindiği üzere Android işletim sistemli cihazlarda sıkıştırılmış dosya yönetimi ve kullanımı için Google Play'de çok sayıda uygulama mevcut fakat çok sayıda kullanıcı halen daha bilgisayarlarında kullandıkları programların Android versiyonlarını beklemekteydi.
Bu programlardan biri olan WinRAR'ın resmi Android uygulaması Google Play'deki yerini aldı. Uygulama marketindeki benzer programlarda aynı işleri yapan WinRAR uygulaması, RAR,ZIP,TAR,GZ,BZ2,XZ,7z,ISO ve ARJ formatlarına tam destek sunuyor. Buna ek olarak hasarlı dosya düzeltme seçeneği de mevcut olan uygulama da cihaz performansını görmek adına benchmark yer alıyor. 
WinRAR'ın resmi Android uygulamasını Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
WinRAR'ın resmi Android uygulaması yayınlandı
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WinRAR'ın resmi Android uygulaması yayınlandı

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Húrin 5 yıl en beğenilen
Deneyelim bakalım. Ne zaman winrar dense aklıma bu resim gelir
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samsung95 5 yıl
40 gün ücretsiz diyor mu acaba ?
1 Yanıt Yanıtla +36
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Quandrostr 5 yıl
Şahsım tarafından türkçeleştirilmiştir isteyen deniyebilir
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mediafire.com/...
1 Yanıt Yanıtla +35
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TRYSİS 5 yıl
artık apk indir yazmıycaz...
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nyanaa 5 yıl
Es file varken yer kaplamasina gerek yok
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the-omer-professional 5 yıl
Yararlı bir uygulama
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4RedSea 5 yıl
Deniyelim
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okan_cehapelioglu 5 yıl
o kadar rar programından sonra baya geç kalındı
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AERN 5 yıl
Deneyelim bakalım uygulamayı.
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sis651 5 yıl
Hemen **** değilmi...
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omerozcan0 5 yıl
Sizce indirneye değer mi indireyim mi
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Manchester United 5 yıl
İyiymiş
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yirthan 5 yıl
Gereksiz
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SEO-Uzmanı 5 yıl
aynı bellek hücresine 1000 kere silip yazma işlemi sonrası telefonunu çöpe çevirmek için çok ideal :D
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koppa 5 yıl
X-plore file manager varken gerçekten hiçbirine ihtiyaç yok. Airdroid i bile sildirdi bana.
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