WinRAR'ın resmi Android uygulaması yayınlandı

Bilindiği üzere Android işletim sistemli cihazlarda sıkıştırılmış dosya yönetimi ve kullanımı için Google Play'de çok sayıda uygulama mevcut fakat çok sayıda kullanıcı halen daha bilgisayarlarında kullandıkları programların Android versiyonlarını beklemekteydi.

Bu programlardan biri olan WinRAR'ın resmi Android uygulaması Google Play'deki yerini aldı. Uygulama marketindeki benzer programlarda aynı işleri yapan WinRAR uygulaması, RAR,ZIP,TAR,GZ,BZ2,XZ,7z,ISO ve ARJ formatlarına tam destek sunuyor. Buna ek olarak hasarlı dosya düzeltme seçeneği de mevcut olan uygulama da cihaz performansını görmek adına benchmark yer alıyor.

WinRAR'ın resmi Android uygulamasını Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.