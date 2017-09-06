Windows 10 S'ten Windows 10 Pro'ya ücretsiz geçiş süresi uzatıldı

Haber Editörü
Microsoft, Google'ın Chrome OS işletim sistemiyle rekabet etmek için bu sene Mayıs ayında eğitim sektörünü hedefleyen Windows 10 S'i piyasaya sürdü. Yeni Surface Laptop'ta ön yüklü şekilde gelen Windows 10 S, diğer üreticilerinin çıkardığı bazı bilgisayar modellerinde de yer alıyor. Yeni işletim sistemi Windows Mağazası'ndaki uygulamalarala sınırlı yani sadece Mağaza üzerinden indirilen uygulamaları çalıştırabiliyor.Ayrıca Bkz. "Çinli VPN satıcısına 9 ay hapis cezası"
Bunu kısıtlayıcı bulanlar için Microsoft, tüm Windows 10 S kullanıcılarına ücretsiz olarak Windows 10 Pro'ya geçiş yapma şansı sundu. Ücretsiz yükseltme için son tarih 2017 yılının sonuna kadardı ancak yazılım devi kullanıcıların 31 Mart 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak Windows 10 Pro'ya geçebileceklerini açıkladı. Yani yazılım devi ücretsiz yükseltme süresini 3 ay uzatmış durumda.
Windows Mağazası'nda uygulama eksikliği varDaha önce şirket, 31 Aralık 2017'den sonra Windows 10 Pro sürümüne geçmek isteyen kullanıcıların bunun için 49 dolar (yaklaşık 170 TL) ödemeleri gerekeceğini açıklamıştı. Ücretsiz geçiş süresinin uzatılması, iTunes'un Windows Mağazası sürümü ve bazı önemli uygulamaların mağazaya getirilmesiyle ilgili verilen sözler nedeniyle uygulanmış olabilir. Yazılım devinin vaatlerini yerine getirmede gecikmesinin, bu sürenin uzatılmasına yol açtığı söyleniyor.
https://blogs.windows.com/devices/2017/09/05/surface-laptop-colors-arriving-additional-countries/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. Kendi bilgisayarım Windows 7 şu anda ben Windows 10 S'i kurulumunu yaptığım zaman programlarım,dosyalarım silinir mi ?
2. Yeni almış olduğum bir bilgisayarım var Windows 10 kurdum fakat internette dolaşan birçok crack i denesem de crackleyemedim şuan Windows 10 kurulu olan bir bilgisayara Windows 10 S kuruyorum, kurulum tamamlandıktan sonra herhangi bir aksaklık çıkar mı?
windows 10 kur sadece. şu sitedekileri yap.
parsnarko41.blogspot.co.ke/...
evet şuanda yükseltme açık ben geçende win 7 den 10 yükselttim. microsoft bilerek bunu ücretsiz yükseltmeyi açık tutuyor. çünkü amaçları windows 10 en çok kullanılan sistem haline getirmek.
Korsandan orijinale? Korsandan yükseltme yapınca tekrar korsana geçmesi lazım diye hatırlıyorum?