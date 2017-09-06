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Windows 10 S'ten Windows 10 Pro'ya ücretsiz geçiş süresi uzatıldı

Yazılım devi Microsoft, blog sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamayla Windows 10 S kullanıcılarının 31 Mart 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak Windows 10 Pro'ya geçebileceklerini duyurdu.
1 yıl
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9
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Google'ın Chrome OS işletim sistemiyle rekabet etmek için bu sene Mayıs ayında eğitim sektörünü hedefleyen Windows 10 S'i piyasaya sürdü. Yeni Surface Laptop'ta ön yüklü şekilde gelen Windows 10 S, diğer üreticilerinin çıkardığı bazı bilgisayar modellerinde de yer alıyor. Yeni işletim sistemi Windows Mağazası'ndaki uygulamalarala sınırlı yani sadece Mağaza üzerinden indirilen uygulamaları çalıştırabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Çinli VPN satıcısına 9 ay hapis cezası"
Bunu kısıtlayıcı bulanlar için Microsoft, tüm Windows 10 S kullanıcılarına ücretsiz olarak Windows 10 Pro'ya geçiş yapma şansı sundu. Ücretsiz yükseltme için son tarih 2017 yılının sonuna kadardı ancak yazılım devi kullanıcıların 31 Mart 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak Windows 10 Pro'ya geçebileceklerini açıkladı. Yani yazılım devi ücretsiz yükseltme süresini 3 ay uzatmış durumda.

Windows Mağazası'nda uygulama eksikliği var

Daha önce şirket, 31 Aralık 2017'den sonra Windows 10 Pro sürümüne geçmek isteyen kullanıcıların bunun için 49 dolar (yaklaşık 170 TL) ödemeleri gerekeceğini açıklamıştı. Ücretsiz geçiş süresinin uzatılması, iTunes'un Windows Mağazası sürümü ve bazı önemli uygulamaların mağazaya getirilmesiyle ilgili verilen sözler nedeniyle uygulanmış olabilir. Yazılım devinin vaatlerini yerine getirmede gecikmesinin, bu sürenin uzatılmasına yol açtığı söyleniyor.
https://blogs.windows.com/devices/2017/09/05/surface-laptop-colors-arriving-additional-countries/ Yorum Yaz
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snomask 1 yıl en beğenilen
Adını bile ilk defa duydum. Türkiye de Windows 10S gören oldu mu hiç. Maksat haber kotası dolsun işte.
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HopladaGEL 1 yıl
İki sorum olacak;
1. Kendi bilgisayarım Windows 7 şu anda ben Windows 10 S'i kurulumunu yaptığım zaman programlarım,dosyalarım silinir mi ?
2. Yeni almış olduğum bir bilgisayarım var Windows 10 kurdum fakat internette dolaşan birçok crack i denesem de crackleyemedim şuan Windows 10 kurulu olan bir bilgisayara Windows 10 S kuruyorum, kurulum tamamlandıktan sonra herhangi bir aksaklık çıkar mı?
1 Yanıt Yanıtla
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Erkansins 1 yıl HopladaGEL
HopladaGEL
İki sorum olacak;
1. Kendi bilgisayarım Windows 7 şu anda ben Windows 10 S'i kurulumunu yaptığım zaman programlarım,dosyalarım silinir mi ?
2. Yeni almış olduğum bir bilgisayarım var Windows 10 kurdum fakat internette dolaşan birçok crack i denesem de crackleyemedim şuan Windows 10 kurulu olan bir bilgisayara Windows 10 S kuruyorum, kurulum tamamlandıktan sonra herhangi bir aksaklık çıkar mı?

windows 10 kur sadece. şu sitedekileri yap.
parsnarko41.blogspot.co.ke/...
1 Yanıt Yanıtla
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snomask 1 yıl en beğenilen
Adını bile ilk defa duydum. Türkiye de Windows 10S gören oldu mu hiç. Maksat haber kotası dolsun işte.
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Guest-2936C6278 1 yıl
Windows 10 ürün aktiflestirmeyi nasıl yapabilirim pek bir bilgim yok konsol oyunculuğundan geçiş yaptım
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tahir40 1 yıl
Merak edilen soruyu ben sorayım. Microsoft korsan win7 lere dahi orjianl win 10 upgrade imkanı veriyordu. Yani korsan win7 ya 8i güncelleme kısmında win10a güncelle deyince anakarta win 10 lisansı yükleniyordu. ilerde format atsanız dahi orjinal win 10 tertemiz :) Bu win S i korsan indirip yükseltsek yine orjinal win 10 lisansı geliyor mu anakarta? Deneyen?
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Erkansins 1 yıl tahir40
tahir40
Merak edilen soruyu ben sorayım. Microsoft korsan win7 lere dahi orjianl win 10 upgrade imkanı veriyordu. Yani korsan win7 ya 8i güncelleme kısmında win10a güncelle deyince anakarta win 10 lisansı yükleniyordu. ilerde format atsanız dahi orjinal win 10 tertemiz :) Bu win S i korsan indirip yükseltsek yine orjinal win 10 lisansı geliyor mu anakarta? Deneyen?

evet şuanda yükseltme açık ben geçende win 7 den 10 yükselttim. microsoft bilerek bunu ücretsiz yükseltmeyi açık tutuyor. çünkü amaçları windows 10 en çok kullanılan sistem haline getirmek.
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St Batuhan 1 yıl tahir40
tahir40

Merak edilen soruyu ben sorayım. Microsoft korsan win7 lere dahi orjianl win 10 upgrade imkanı veriyordu. Yani korsan win7 ya 8i güncelleme kısmında win10a güncelle deyince anakarta win 10 lisansı yükleniyordu. ilerde format atsanız dahi orjinal win 10 tertemiz :) Bu win S i korsan indirip yükseltsek yine orjinal win 10 lisansı geliyor mu anakarta? Deneyen?

Korsandan orijinale? Korsandan yükseltme yapınca tekrar korsana geçmesi lazım diye hatırlıyorum?
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