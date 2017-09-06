Windows 10 S'ten Windows 10 Pro'ya ücretsiz geçiş süresi uzatıldı

Microsoft, Google'ın Chrome OS işletim sistemiyle rekabet etmek için bu sene Mayıs ayında eğitim sektörünü hedefleyen Windows 10 S'i piyasaya sürdü. Yeni Surface Laptop'ta ön yüklü şekilde gelen Windows 10 S, diğer üreticilerinin çıkardığı bazı bilgisayar modellerinde de yer alıyor. Yeni işletim sistemi Windows Mağazası'ndaki uygulamalarala sınırlı yani sadece Mağaza üzerinden indirilen uygulamaları çalıştırabiliyor.

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Bunu kısıtlayıcı bulanlar için Microsoft, tüm Windows 10 S kullanıcılarına ücretsiz olarak Windows 10 Pro'ya geçiş yapma şansı sundu. Ücretsiz yükseltme için son tarih 2017 yılının sonuna kadardı ancak yazılım devi kullanıcıların 31 Mart 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak Windows 10 Pro'ya geçebileceklerini açıkladı. Yani yazılım devi ücretsiz yükseltme süresini 3 ay uzatmış durumda.

Windows Mağazası'nda uygulama eksikliği var

https://blogs.windows.com/devices/2017/09/05/surface-laptop-colors-arriving-additional-countries/

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Daha önce şirket, 31 Aralık 2017'den sonra Windows 10 Pro sürümüne geçmek isteyen kullanıcıların bunun için(yaklaşık 170 TL) ödemeleri gerekeceğini açıklamıştı. Ücretsiz geçiş süresinin uzatılması,'un Windows Mağazası sürümü ve bazımağazaya getirilmesiyle ilgili verilen sözler nedeniyle uygulanmış olabilir. Yazılım devinin vaatlerini yerine getirmede gecikmesinin, bu süreninyol açtığı söyleniyor.