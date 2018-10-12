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Windows 10 güncelleme kabusu devam ediyor: Şimdi de mavi ekran hatası

Microsoft, Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi ile kullanıcılara kabus yaşatmayı sürdürüyor. Şirketin yayınladığı toplu güncellemeler HP bilgisayarlarda mavi ekran hatasına neden oldu.
7 ay
29,9b
1
58
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Yazılım devi Microsoft'un kullanıcılara yaşattığı kabus bir türlü bitmiyor. Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi (sürüm 1809) yayınlandıktan ve kritik hatalardan dolayı geri çekildikten sonra şimdi de Microsoft'un yayınladığı bir toplu güncellemenin belirli bilgisayarlarda mavi ekran hatasına neden olduğu ortaya çıktı.
Ekim Güncellemesi (sürüm 1809) için yayınlanan KB4464330 ve Nisan Güncellemesi (sürüm 1803) için sistemlere dağıtılan KB4462919 güncellemeleri bazı HP bilgisayarların mavi ekran döngüsüne girmesine neden oluyor.

Microsoft hatayı kabul etti

Microsoft hatayı kabul etti ve bir düzeltme sunma konusunda HP ile birlikte çalıştığını belirtti. Ancak şirket garip bir şekilde bu iki güncelleme hakkında bilgilerin yer aldığı KB sayfalarını, böyle bir soruna neden olduklarına dair bilgilerle güncellemedi.
Ayrıca Bkz. "Nubia'dan oyuncu tableti geliyor: İşte Nubia Hipad'in ilk görüntüsü ve özellikleri"
Microsoft'un resmi güncelleme sayfalarına göre KB4464330 ve KB4462919 numaralı toplu güncellemeler, Windows 10 cihazlarda herhangi bir soruna neden olmuyor ancak durumun böyle olmadığı ortada.

HP bilgisayarları çökertiyor

Microsoft Topluluk Forumları'nda konuyu tartışan birçok kullanıcı, Ekim 2018 Salı Yaması güncellemesini yükledikten sonra HP bilgisayarlarında bu sorunu yaşamaya başladıklarını belirttiler. Hatta 100'lerce HP bilgisayarla boğuşmak zorunda kalan sistem yöneticilerinin çok sert tepkiler verdiğini de eklemek gerek.
Ekim 2018 Güncellemesi yayınlandıktan kısa bir süre sonra geri çekildiği için 1809 sürümünün yüklü olduğu sınırlı sayıda cihaz bu sorundan etkinelmiş gibi görünüyor. Ancak işin kötü tarafı hatanın aynı zamanda şu anda tüm Windows 10 cihazların yaklaşık yüzde 90'ında çalışan Nisan 2018 Güncellemesi'nde de mevcut olması.

Şimdilik tek çözüm güncellemeleri kaldırmak

Microsoft, düzeltme hakkında başka herhangi bir bilgi vermediği gibi tahminen ne zaman yayınlanacağını da açıklamadı. Şu an için mavi ekran kabusundan kurtulmak için sisteme yüklenmiş güncellemeleri kaldırmak tek yol gibi görünüyor.

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/hp-pcs-getting-wdf-violation-bsod-after-installing-windows-10-updates/ Yorum Yaz
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interwap 7 ay en beğenilen
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Windows
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DonanımHaber Forum
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tostumm 7 ay
Yazarken aklınızda bulunsun, milyon tane farklı donanım kombinasyonuna uyum sağlamaya çalışan bir işletim ile mac os'in görece sorunsuzluğunu bir tutmayın.
2 Yanıt Yanıtla +61
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lterlemez 7 ay tostumm
Nereden çıkardınız ki; burada MS'in tek hatası, W8'de yaptığı zorlama yenilikleri başka bir yenilik ile kapatmaya çalışmasıdır. ME'den sonra, belki daha da kötü durumda olan Vista bile bu kadar dert çıkartmadı. Bitmemiş bir İS'yi kakalamaya kalkarsan olacağı da budur. Ayrıca, bir yerleri yiyor ise Apple Mac OS'u pc donanımlarına çıkarsında görelim, ne halt edeceğini. Sabit bir donanım ürettirip, özel İS yazmak kolay tabi ki (kullanım oranlarını hesaba bile katmıyorum, ki bir de bunun oyun, eğlence kısmı var).
Nereden çıkardınız ki; burada MS'in tek hatası, W8'de yaptığı zorlama yenilikleri başka bir yenilik ile kapatmaya çalışmasıdır. ME'den sonra, belki daha da köt...
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Noctivagant 6 ay
Ekim ayında çıkan 2 güvenlik güncellemesinden biri sorunlu arkadaşlar. Asus kullanıyorum.
Otomatik güncellemeler kapalı dahil olsa 2 güncellemeyi silince biri geri kuruluyor diğeri kurulmuyor. Tabi güncellemeleri denetle derseniz o kurulmayan da kurulur sakın böyle yapmayın.
Bu arada son çıkan 4 güncellemeden biri ses kartının çalışmasını engelliyor. Silseniz bile ses kartı çalışsa da harici bir ses sistemi takınca ses kartına ait ve otomatik devreye girmesi gereken yazılım devreye girmiyor. Ama son çıkan güncelleme ile sanırım o sorunu çözmüşler.
Şuan harici ses sistemi bağlayınca yazılım devreye girmekte.
Ekim ayında çıkan güncellemeleri silin. Biri tekrar kurulacak ona çare yok gibi. Ama sildiğiniz ve otomatik olarak geri kurulmayan yazılım ciddi sorunlara sebep oluyor o sebeple yeni bir güncelleme yayınlandı haberleri çıkana kadar manuel güncelleme yapmayın.
Çünkü o sorunlu güncellemenin yarattığı en büyük sorun sadece Google Chrome bilek kullanırken zaman zaman pc gün içerisin de 4-5 defa kilitleniyor. CTR+ALT+Delete yapınca çıkan ekran gelince iptal diyorsun masaüstüne geri dönüyor ve Pc bir daha kilitlene kadar sorunsuz çalışıyor.
Ben o güncellemeyi sildim şuan o sorunu 1-2 gündür yaşamıyorum.
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proteo 7 ay
Şu son güncellemeyi yaptığından bu yana notebook aniden kapanmaya başladı. Sildim güncellemeyi yine devam ediyor kapanma sorunu. İçine etti bilgisayarın. Her yarım saatte bir bazen iki kez aniden kapanıyor.
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programmer_onur 7 ay
Tam bir kabus, tam bir kaos ve felaket işletim sistemi. Kümülatif şekilde moka sarmış şekilde varlığını idame ettirmeye çalışıyor.
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AmbaSSad0R 7 ay
şunu bulmuşlar ;
Bir HP bilgisayarınız varsa, Microsoft veya HP sorunu giderene kadar güncellemeleri yüklemeyi biraz ertelemekte fayda var. Ancak, güncellemeyi yüklediyseniz ve bu sorunu yaşıyorsanız, PC'nizdeki system32/drivers içindeki HpqKbFiltr.sys dosyasını silmeniz problemi çözmenizi sağlayacaktır.
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Ciroc Zee 7 ay
Bu mavi ekran hatası kötü şekilde sonuçlanabilir mi? Ben bu hatayı çok sık alıyordum lakin yaklaşık 2 haftadır karşılaşmadım , umarım bir daha da karşılaşmam.
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bugatti1907 7 ay
dell laptopta da hoparlör gitti. Sürücü silip eskisini yükleyince düzeldi.
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DH Misafiri 7 ay
Sadece hp cihazlarda değil benim kendi topladığım sistemde de aynı sorun var.
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DH Misafiri 7 ay
asus kullanıyorum ve aynı sorunları yaşıyorum
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DH Misafiri 7 ay
Ne güzel XP kullanıyordum tüm programlar çalışıyordu hemde pc kasmıyordu, win7 de güzeldi Xp ye göre biraz daha hantaldı ama görsel yönü güzeldi, win8 rezil bir sistemdi, win10 kullanıyorum bana win8 hatırlatıyor.
Tüm uygulamaların XP ile çalışacağını bilsem XP ye dönerim, ne yapacağımı bilmiyorum, alternatif yok win10 na mahkumuz...
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TARDIS 7 ay DH Misafiri
Uygulamaların güncel sürümleri XP'yi bırakın Vista'ya bile yüklenemiyor. Windows 7 içinde birçok uygulamanın desteği yakında kesilecek. Microsoft insanları Windows 10'a mecbur bırakmaya çalışıyor.
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DH Misafiri 7 ay
Bazen bende de oluyor bu mavi ekran hatası özellikle de oyunlarda alt+tab tuş kombinasyonuyla hızlı geçiş sırasında oyun donar gibi oluyor sonra uygulama yanıt vermiyor diye uyarı veriyor ve masaüstüne gelerek görev yöneticisini açıyorum ilgili yanıt vermiyor uyarısı veren uygulamanın üstüne gelerek sağ tık yaparak programı sonlandır diyorum tam uygulama sonlandığında bu belirtilen mavi ekran geliyor. Demek ki bu hata yüklenen güncellemelerle alakalıymış öğrendiğim iyi oldu.
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microsoft, hata ve
8 etiket daha mavi ekran bsod windows 10 ekim 2018 güncellemesi Windows Yazılım Onur Seven Popüler MPopüler
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