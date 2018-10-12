Windows 10 güncelleme kabusu devam ediyor: Şimdi de mavi ekran hatası

Yazılım devi Microsoft'un kullanıcılara yaşattığı kabus bir türlü bitmiyor. Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi (sürüm 1809) yayınlandıktan ve kritik hatalardan dolayı geri çekildikten sonra şimdi de Microsoft'un yayınladığı bir toplu güncellemenin belirli bilgisayarlarda mavi ekran hatasına neden olduğu ortaya çıktı.

Ekim Güncellemesi (sürüm 1809) için yayınlanan KB4464330 ve Nisan Güncellemesi (sürüm 1803) için sistemlere dağıtılan KB4462919 güncellemeleri bazı HP bilgisayarların mavi ekran döngüsüne girmesine neden oluyor.

Microsoft hatayı kabul etti

Microsoft hatayı kabul etti ve bir düzeltme sunma konusunda HP ile birlikte çalıştığını belirtti. Ancak şirket garip bir şekilde bu iki güncelleme hakkında bilgilerin yer aldığı KB sayfalarını, böyle bir soruna neden olduklarına dair bilgilerle güncellemedi.

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Microsoft'un resmi güncelleme sayfalarına göre KB4464330 ve KB4462919 numaralı toplu güncellemeler, Windows 10 cihazlarda herhangi bir soruna neden olmuyor ancak durumun böyle olmadığı ortada.

HP bilgisayarları çökertiyor

Microsoft Topluluk Forumları'nda konuyu tartışan birçok kullanıcı, Ekim 2018 Salı Yaması güncellemesini yükledikten sonra HP bilgisayarlarında bu sorunu yaşamaya başladıklarını belirttiler. Hatta 100'lerce HP bilgisayarla boğuşmak zorunda kalan sistem yöneticilerinin çok sert tepkiler verdiğini de eklemek gerek.

Ekim 2018 Güncellemesi yayınlandıktan kısa bir süre sonra geri çekildiği için 1809 sürümünün yüklü olduğu sınırlı sayıda cihaz bu sorundan etkinelmiş gibi görünüyor. Ancak işin kötü tarafı hatanın aynı zamanda şu anda tüm Windows 10 cihazların yaklaşık yüzde 90'ında çalışan Nisan 2018 Güncellemesi'nde de mevcut olması.

Şimdilik tek çözüm güncellemeleri kaldırmak

Microsoft, düzeltme hakkında başka herhangi bir bilgi vermediği gibi tahminen ne zaman yayınlanacağını da açıklamadı. Şu an için mavi ekran kabusundan kurtulmak için sisteme yüklenmiş güncellemeleri kaldırmak tek yol gibi görünüyor.

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/hp-pcs-getting-wdf-violation-bsod-after-installing-windows-10-updates/