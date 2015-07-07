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Windows 10 ile kurumlar tekrar oyuna dahil oluyor

3 yıl
4,2b
1
23
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 ile kurumlar tekrar oyuna dahil oluyor

Tüm platformlarını tek çatı altında toplama stratejisi kapsamında Windows 10 işletim sistemini geliştiren Microsoft, Windows 8 döneminde net çizgilerle ayırmadığı işletme ve eğitim kurumlarını yeniden oyuna dahil ediyor. 

Windows 8 döneminde Pro versiyonuna kurumsal bir yapı kazandıran Microsoft, Windows 8.1 döneminde ise Enterprise sürümünü kurumlara kazandırmıştı. Windows 10 ile birlikte sürüm sayısı dörde yükseldi. 

Windows 10 işletim sistemi alanına göre Home, Pro, Enterprise ve Education sürümlerine ayrılıyor. Microsoft her versiyonda farklı özellikler sunarak birbirinden ayrılmasını sağlayacak. Her versiyon bir öncekinin tüm özelliklerini barındırıyor olacak. Resmi web sitesinde karşılaştırma ekranlarına ulaşılabiliyor. 

Sürümlerin sunduğu özelliklere gelince hatırlanacağı üzere Home sürümünde Cortana, Continuum, Edge tarayıcı, yeni başlangıç ekranı, sadece istemci için uzak masaüstü, sanal masaüstü desteği gibi özellikler yer alıyor ve baz model durumunda.

Windows 10 Pro sürümünde saydığımız özelliklere ek olarak hem istemci hem yayıncı için uzak masaüstü, Bitlocker şifrelemesi, özel Windows uygulama mağazası, özel internet tarayıcı, Hyper-V, Azure Active Directory desteği, kurumsal güncellemeler şeklinde özellikler mevcut. 

Windows 10 Enterprise sürümünde ek olarak gruplara yönelik Başlat ekranı yönetimi, AppLocker, Windows to Go taşınabilir Windows, kullanıcı tecrübesini sınırlama, uzun dönem servis garantisi gibi özellikler bulunuyor. 

Windows 10 Education ise Enterprise sürümüyle aynı özelliklere sahip ve sadece uzun dönem servis garantisi mevcut değil. Windows 10 Home ve Pro sürümleri son kullanıcıya ulaşan sürümler olurken, Enterprise ve Education sürümleri ise sadece toplu olarak satın alınabilecek. 

Yükseltme konusuna değinmek gerekirse; Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 ve Windows 8.1 with Bing sürümleri Windows 10 Home sürümüne yükseltilecek. 

Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate ve Windows 8.1 Pro sürümleri Windows 10 Pro sürümüne yükseltilecek. Windows 7 Enterprise ve Windows 8.1 Enterprise sürümleri ise Windows 10 Enterprise sürümlerine yükseltilebilecek. Bilindiği gibi ilk 1 yıl yükseltme ücretsiz. Ancak Enterprise sürümleri ücretli olarak yükseltilebilecek.  

http://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/Compare Yorum Yaz
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UltimateEchelon 3 yıl en beğenilen
Bence bu sefer daha güzel olmuş windows 7'de bir sürü sürüm vardı günlük kullanıcı için windows 8 zaten rezaletti.Benim windows 10'dan beklentim çok yüksek pro sürüme yükselteceğim gelir gelmez
Bence bu sefer daha güzel olmuş windows 7'de bir sürü sürüm vardı günlük kullanıcı için windows 8 zaten rezaletti.Benim windows 10'dan beklentim çok yüksek pro ...
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bkaakco 3 yıl
Klasik Windows sürümleri, isimleri ve bir iki özelliği değişmiş o kadar.
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homebird 3 yıl
Akıllı tahtalarda durum ne olur acaba.
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dedehakan 3 yıl
beyler windows 10 education ile windows 10 pro arasinda ne fark var? yani kisisel kullanim; oyun, internet, film,programlama... kullanimlar icin. education'daki enterpriese eklentileri sistemi ekstradan sisirir mi?
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UltravioleTT 3 yıl
Microsoft' un öğrencilere ücretsiz dağıttığı, Windows 8.1 Embedded Industry Pro hangi sürümü alacak?
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Basteryus 3 yıl UltravioleTT
UltravioleTT

Microsoft' un öğrencilere ücretsiz dağıttığı, Windows 8.1 Embedded Industry Pro hangi sürümü alacak?

Education
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ekrem71 3 yıl
Yazıdaki market kurumlara özel uygulama mağazası sadece kurumsal uygulamalar olacak
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Morphinz 3 yıl
Stabil sürüm yayınlansın bende geçmeyi düşünüyorum bakalım. Aslında windows 7'den hiç bir şikayetim yok. Tertemiz işletim sistemi. Ama yinede bi denemek lazım. Umarım pişman etmezler.
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mcht38 3 yıl
Benimki laptopda windows 8.1 language single yuklu windows 10nun hangi surumune yukselecrk
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ipli jeton 3 yıl
Home sürümüne yükselecek.
@broodofqueen market olayı kayıt defteri hilesiyle halledilir sanırım.
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ipli jeton 3 yıl mcht38
Home sürümüne yükselecek.
@broodofqueen market olayı kayıt defteri hilesiyle halledilir sanırım.
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WB 3 yıl
Pro ile yola devam..
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selmand 3 yıl
Home surumunde market yoksa millet neden gecsin 10 a. Cok sacma olmus.
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broodofqueen 3 yıl selmand
Home sürümünde de market var, farkı Pro sürümünün marketinde Home sürümünde bulamayacağınız programlar mevcut.
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UltimateEchelon 3 yıl en beğenilen
Bence bu sefer daha güzel olmuş windows 7'de bir sürü sürüm vardı günlük kullanıcı için windows 8 zaten rezaletti.Benim windows 10'dan beklentim çok yüksek pro sürüme yükselteceğim gelir gelmez
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emre1393 3 yıl
Bitlocker için w10 pro şart sanırım, win7 den terfi ederiz.
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