Windows 10 mobil sürümünün yeni teknik ön izleme sürümü daha fazla cihaza destek sunacak

Yaklaşık bir buçuk ay önce Windows 10 mobil teknik ön izleme sürümünün yayınlandığını sizlere bu bağlantıda duyurmuştuk. Ancak ilk çıkan ön izleme sürümü yalnızca 6 Lumia modeli için kullanılabilir durumdaydı.

Windows 10 mobil sürümün getirdiği yeniliklere göz atmak için buraya tıklayınız.



Uyumlu cihazlardan birisine sahip kullanıcılar yeni sürüm yayınlandıktan sonra Yeni sürümü destekleyen cihaz listesi : Lumia 1020, Lumia 1320, Lumia 1520, Lumia 520, Lumia 525, Lumia 526, Lumia 530, Lumia 530 Dual Sim, Lumia 535, Lumia 620, Lumia 625, Lumia 630, Lumia 630 Dual Sim, Lumia 635, Lumia 636, Lumia 638, Lumia 720, Lumia 730, Lumia 730 Dual SIM, Lumia 735, Lumia 810, Lumia 820, Lumia 822, Lumia 830, Lumia 920, Lumia 925, Lumia 928, Lumia ICON, Microsoft Lumia 430, Microsoft Lumia 435, Microsoft Lumia 435 Dual SIM, Microsoft Lumia 532, Microsoft Lumia 532 Dual SIM, Microsoft Lumia 640 Dual SIM ve Microsoft Lumia 535 Dual SIM.Uyumlu cihazlardan birisine sahip kullanıcılar yeni sürüm yayınlandıktan sonra https://insider.windows.com/ adresinden Microsoft hesapları ile giriş yapıp geliştirici programına dahil olabilirler. Akıllı telefonunuza da Insider uygulamasını kurup yeniden başlattıktan sonra Windows 10 güncellemesini cihazınıza kurabilirsiniz.

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Windows 10 mobil'in geliştirilmesi devam ederken gelecek sürümde destek verilecek cihazların listesi de yayınlandı. Listeye baktığımızda ise ilk sürüme göre desteğin çok daha geniş bir yelpazeye yayıldığını görüyoruz. Windows 10 işletim sisteminin yaz aylarında hazır olacağı daha önce Microsoft tarafından belirtilirken Mobil versiyonun da benzer dönemlerde hazır hale gelmesi bekleniyor.