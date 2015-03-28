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Windows 10 mobil sürümünün yeni teknik ön izleme sürümü daha fazla cihaza destek sunacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
19
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10 mobil sürümünün yeni teknik ön izleme sürümü daha fazla cihaza destek sunacak
Yaklaşık bir buçuk ay önce Windows 10 mobil teknik ön izleme sürümünün yayınlandığını sizlere bu bağlantıda duyurmuştuk. Ancak ilk çıkan ön izleme sürümü yalnızca 6 Lumia modeli için kullanılabilir durumdaydı. 

Windows 10 mobil'in geliştirilmesi devam ederken gelecek sürümde destek verilecek cihazların listesi de yayınlandı. Listeye baktığımızda ise ilk sürüme göre desteğin çok daha geniş bir yelpazeye yayıldığını görüyoruz. Windows 10 işletim sisteminin yaz aylarında hazır olacağı daha önce Microsoft tarafından belirtilirken Mobil versiyonun da benzer dönemlerde hazır hale gelmesi bekleniyor.

Windows 10 mobil sürümün getirdiği yeniliklere göz atmak için buraya tıklayınız.
Yeni sürümü destekleyen cihaz listesi :  Lumia 1020, Lumia 1320, Lumia 1520, Lumia 520, Lumia 525, Lumia 526, Lumia 530, Lumia 530 Dual Sim, Lumia 535, Lumia 620, Lumia 625, Lumia 630, Lumia 630 Dual Sim, Lumia 635, Lumia 636, Lumia 638, Lumia 720, Lumia 730, Lumia 730 Dual SIM, Lumia 735, Lumia 810, Lumia 820, Lumia 822, Lumia 830, Lumia 920, Lumia 925, Lumia 928, Lumia ICON, Microsoft Lumia 430, Microsoft Lumia 435, Microsoft Lumia 435 Dual SIM, Microsoft Lumia 532, Microsoft Lumia 532 Dual SIM, Microsoft Lumia 640 Dual SIM ve Microsoft Lumia 535 Dual SIM.

Uyumlu cihazlardan birisine sahip kullanıcılar yeni sürüm yayınlandıktan sonra https://insider.windows.com/ adresinden Microsoft hesapları ile giriş yapıp geliştirici programına dahil olabilirler. Akıllı telefonunuza da Insider uygulamasını kurup yeniden başlattıktan sonra Windows 10 güncellemesini cihazınıza kurabilirsiniz.

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okan_cehapelioglu 4 yıl
android ios blackberry neredeyse tüm işletim sistemlerini kullandım wp kadar dandik bi os yok aldığıma bin pişmanım
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Darn1907 4 yıl
Bir de s3 miniyi düşünün. 4.1.2 de kaldı. Eski telefonum
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Kritik soru ne zaman?
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ender ahmet 4 yıl
aynı şeyin rakamını değiştirip farklılaşmaya çalışıyorlar.hiçbir farklılık yok.metro arayüzü saçmalığını onların sonu olacak.tabi uygulama problemide
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DH Misafiri 4 yıl
Lumia 430 70 dolarlık telefona geliyor android e kapak olsun biz hala 5.0 bekliyoruz 5.2 çıkacak diye konuşmalar var ben daha çook beklerim keşke lumia alsaydım :D
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DH Misafiri 4 yıl
Şimdi liste de yer alan modeller için windows 10 güncellemesini alacaklarına kesin gözü ile bakabilirmiyiz
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Okisht 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şimdi liste de yer alan modeller için windows 10 güncellemesini alacaklarına kesin gözü ile bakabilirmiyiz

Microsoft zaten tüm cihazlarına güncellemeyi vereceğini açıkladı, ancak düşük donanımlı olanlarda bazı özellik kısıtlamaları olabilir.
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Uçan Gergedan 4 yıl
Bundan 3 yıl önce microsoft nokiayı satın aldığında çıkartacakları bütün cihazlara güncelleme sözü vermişti sözünde duruyorlar. Örnek alsın Android S3 ? Unuttu Samsung

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swat882 4 yıl Uçan Gergedan
Uçan Gergedan

Bundan 3 yıl önce microsoft nokiayı satın aldığında çıkartacakları bütün cihazlara güncelleme sözü vermişti sözünde duruyorlar. Örnek alsın Android S3 ? Unuttu Samsung



hocam zaten s3 için resmi sürüm beklemeyin çok yavaş çalışıyor, girin istediğiniz romu yükleyin jet hızında kullanın
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IWalkingDeaDI 4 yıl
Wp 10 nu goremiyecem telefonu satışa çıkardım.
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eozenir 4 yıl
lumia 1520 ye geliyor çok iyi.
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yokbeolumbe 4 yıl eozenir
eozenir
lumia 1520 ye geliyor çok iyi.

O telefona gelmeyecekte kime gelecek
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Wi Fi 4 yıl
Ne zaman?
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musa_unsal2005 4 yıl
şu windows 10 android gibi masaüstünü sağa sola kaydırılan sayfalar gibi yapsa patlama yapar. aha da buraya yazıyorum. Yeterli ugulama seviyesine ulaştı çünkü
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SkyTech74 4 yıl musa_unsal2005
Sosyal uygulama yapımcıları biraz daha destek verse tam olacak.Hala Facebook'da mesaj yazmak için ayrı bir uygulama kurmak zorundayız.
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