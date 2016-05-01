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Windows 10 pazar payı yükselmeye devam ediyor

Yavaş yavaş birinci yılını doldurmaya doğru giden Windows 10 işletim sistemi, ekosistemin en hızlı büyüyen sürümü haline geldi. Toplam kullanıcı sayısı 270 milyonu geçti.
3 yıl
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20
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un agresif politikaları sayesinde pazara iyi bir başlangıç yapan Windows 10 işletim sistemi, bir yılını doldurmaya doğru giderken, pazar payını da artırıyor. Yaklaşık 270 milyon kullanıcıya sahip olan Windows 10, pazarda ikinci durumda.

Pazarın lideri her zaman olduğu gibi Windows 7 sürümü. Önceki ay yüzde 51.89 olan kullanım oranı yüzde 48.79’a düşen sürüm, yine de açık ara önde. Windows 10 ise 0.2 puanlık artışla kullanım oranını yüzde 14.35’e çıkarmış. Artık diğer sürümler ile arasında önemli farklar oluşmaya başladı. Bununla birlikte, büyümenin yavaşladığı gözlerden kaçmıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch üzerinde Windows 95 tecrübesi"

Windows 8 sürümleri toplamda yüzde 12.01 kullanım oranına sahip. Windows 8 yüzde 2.95, Windows 8.1 ise yüzde 9.16 oranını paylaşıyor. Windows XP ise yüzde 9.66 seviyesinde. İlk 5 sıranın ardından gelen ise yüzde 3.96 ile OS X 10.11 sürümü. Sürüm 0.1 puan pay kaybetmiş durumda. Linux dağıtımları ise yüzde 1.78 oranından yüzde 1.56 oranına gerilemiş.

Windows 10 işletim sisteminin yükselişi, beraberindeki Edge tarayıcısına da yarıyor. Varsayılan olarak geldiği için avantaj elde eden Edge, tarayıcı pazarında yüzde 3.85 civarında bir pay elde etmiş durumda. Yükseliş devam ettikçe, önünde yer alan yüzde 4.91 oranındaki Safari tarayıcısını yakalayacaktır. Edge'nin yükselişi Internet Explorer'ı da aşağı çekiyor. Bu pazarın birincisi yüzde 41.66 ile Chrome iken, ikincisi ise yüzde 41.35 ile Internet Explorer.  

 

http://mspoweruser.com/windows-10-now-claims-14-35-market-share/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kadirirdem 3 yıl en beğenilen
W10 gerçekten güzel çalışıyor...
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Fiasco 3 yıl
halbuki bi haltada benzemiyor
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Public_Enemy 3 yıl
Bedava vermeseler pazar payını görürdüm ben
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Guest-5E274E432 3 yıl
smart1978
Mobil kisminda yapilmasi gereken cok seyler var ...

Ölünün arkasından konuşulmaz.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Alternatif var mı ki
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myhotyro 3 yıl
Public_Enemy
Bedava vermeseler pazar payını görürdüm ben

Doğru söze ne denir.
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myhotyro 3 yıl
e-Militarist
Html5 testlerinde edge hem mobile hem de masaüstü sistemlerde safariden önde görünüyor. Fark giderek açılacak gibi.

Ooo, bu müthiş birşey. Edge Safariyi gömecek demek :)))))
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XavierPedro 3 yıl
Pazar payina bakarak yorum yapanlar sanirim madde bagimlilari.
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MegaWolt38 3 yıl
Fotoğraf görüntüleyicisi bile çalışmıyor o kadar dandik. Fotoğraf görüntüleyiciyi açmak için kayıt defterinde ayar yapmak lazım. Windows 7 en iyisidir, kalsın.
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Master_Evil 3 yıl
yükseltme olayı olmasaydı şimdi sürünüyordu
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bkaakco 3 yıl MegaWolt38
Kasımda gelen güncelleme ile birlikte yeniden o özellik eklendi...
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DH Misafiri 3 yıl
Şu çok hata var diyen arkadaşlar ben insider sürümlerini kullanmama rağmen nerdeyse hiç sıkıntı yaşamıyorum.sizin kullanmaktan vazgeçemediğiniz windows 7'yide unutmayın ki windows 10'u yapan adamlar yaptı.Birini övüp diğerini yermek çok saçma ya ikisinide kullanmayın linux yükleyin ve haklı olarak microsofttan bi cacık olmaz deyin ya da en mantıklısı olan en güncel sürümü kullanın.
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DH Misafiri 3 yıl
w10 bedava vermelerinin nedeni bizleri izlemek. O kadar aceleleri var ki olmamış bir sistemi insanlara yutturmaya çalışıyorlar. Gizlilik ayarlarını kapatırsanız başlangıçtaki uygulamaların çoğu çalışmıyor. Tam bir casusluk. Ben seni izlemezsem hiç bir şey çalıştıramazsın deniyor. Microsoft bunu reklam amaçlı yaptığını söylüyor ama ne kadar gerçek? CIA, FBI gibi casusluk kurumları da bundan nasibini alıyordur. İnanmayın Apple-FBI sürtüşmesine. Apple, Microsoft FBI ile 1995 ten bu yana iç içeler.
Üstüne siz istemez iseniz bile bir gün w10 a yükseltebilir bilgisayarınızı. Kısacası kötü ötesi ve amacı casusluk olan bir işletim sistemi. Firmalar ve devlet kurumları asla kullanmamalıdır.
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abrenax 3 yıl
Bilgisayarların otomatik yükseltme yapması ya da denemek isteyip geri dönemeyenlerin sayesinde yükselmiştir. Yoksa kimse her tarafı sorun dolu olup, bir türlü beta sürecinden çıkmayan, üstüne uyumluluk sorunu olan işletim sistemini kullanmak istemez.
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bkaakco 3 yıl
Redstone güncellemesi ile bu yazdan itibaren kullanım oranı artabilir. Zaten Redstone, ücretsiz geçiş için son şans olacak.
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