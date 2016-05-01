Windows 10 pazar payı yükselmeye devam ediyor

Microsoft’un agresif politikaları sayesinde pazara iyi bir başlangıç yapan Windows 10 işletim sistemi, bir yılını doldurmaya doğru giderken, pazar payını da artırıyor. Yaklaşık 270 milyon kullanıcıya sahip olan Windows 10, pazarda ikinci durumda.

Pazarın lideri her zaman olduğu gibi Windows 7 sürümü. Önceki ay yüzde 51.89 olan kullanım oranı yüzde 48.79’a düşen sürüm, yine de açık ara önde. Windows 10 ise 0.2 puanlık artışla kullanım oranını yüzde 14.35’e çıkarmış. Artık diğer sürümler ile arasında önemli farklar oluşmaya başladı. Bununla birlikte, büyümenin yavaşladığı gözlerden kaçmıyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple Watch üzerinde Windows 95 tecrübesi"

Windows 8 sürümleri toplamda yüzde 12.01 kullanım oranına sahip. Windows 8 yüzde 2.95, Windows 8.1 ise yüzde 9.16 oranını paylaşıyor. Windows XP ise yüzde 9.66 seviyesinde. İlk 5 sıranın ardından gelen ise yüzde 3.96 ile OS X 10.11 sürümü. Sürüm 0.1 puan pay kaybetmiş durumda. Linux dağıtımları ise yüzde 1.78 oranından yüzde 1.56 oranına gerilemiş.

Windows 10 işletim sisteminin yükselişi, beraberindeki Edge tarayıcısına da yarıyor. Varsayılan olarak geldiği için avantaj elde eden Edge, tarayıcı pazarında yüzde 3.85 civarında bir pay elde etmiş durumda. Yükseliş devam ettikçe, önünde yer alan yüzde 4.91 oranındaki Safari tarayıcısını yakalayacaktır. Edge'nin yükselişi Internet Explorer'ı da aşağı çekiyor. Bu pazarın birincisi yüzde 41.66 ile Chrome iken, ikincisi ise yüzde 41.35 ile Internet Explorer.