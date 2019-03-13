Windows 10 sorun çıkaran güncellemeleri kendisi tespit edip kaldıracak

Yazılım devi Microsoft Windows 10 ile ilgili son dönemde sıkça eleştiri oklarının hedefi konumunda. Yayınlanan güncelleştirmelerin sebep olduğu sorunlarla bir süredir boğuşan firma görünüşe göre kullanıcıların sesine kulak vermişe benziyor.

30 gün boyunca tekrardan yüklemeye çalışmayacak

Bu işlemle ilgili kullanıcıyı bir bildirimle haberdar edecek sistem ayrıca sorunun yaşandığı tarihi takiben 30 gün boyunca sorun tespit ettiği güncelleştirmeyi yüklemeyecek. Buna karşın eğer kullanıcı isterse yine de güncelleştirmeyi elle yükleyebilecek.

Son olarak Microsoft'un Windows 10'da oyuncular için geliştirmelere gideceği bu yıl içerisindeki ilk büyük güncelleştirmesini önümüzdeki ay kullanıma sunacağını da hatırlatalım.

https://www.kitguru.net/gaming/operating-systems/matthew-wilson/future-windows-10-updates-will-revert-if-installation-corrupts/

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Microsoft’un destek sayfalarında yayınlanan yeni dokümana göre Windows 10’a eklenecek yeni özellikle birlikte eğer sisteme yüklenen güncelleme sonrasında şayet işletim sistemi açılışında sorun meydana gelirse ve otomatik kurtarma da başarısız olursa Windows en son yüklenen yamayı kaldıracak.