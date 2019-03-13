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Windows 10 sorun çıkaran güncellemeleri kendisi tespit edip kaldıracak

Microsoft’ûn güncel işletim sisteminin en çok eleştiri aldığı aldığı konulardan birisi de güncelleştirmelerin beraberinde getirdiği sorunlar. Firma bu sorunu çözmek için bir adım attı.
2 ay
5,9b
1
19
Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Yazılım devi Microsoft Windows 10 ile ilgili son dönemde sıkça eleştiri oklarının hedefi konumunda. Yayınlanan güncelleştirmelerin sebep olduğu sorunlarla bir süredir boğuşan firma görünüşe göre kullanıcıların sesine kulak vermişe benziyor.


Microsoft’un destek sayfalarında yayınlanan yeni dokümana göre Windows 10’a eklenecek yeni özellikle birlikte eğer sisteme yüklenen güncelleme sonrasında şayet işletim sistemi açılışında sorun meydana gelirse ve otomatik kurtarma da başarısız olursa Windows en son yüklenen yamayı kaldıracak. 

30 gün boyunca tekrardan yüklemeye çalışmayacak 

Bu işlemle ilgili kullanıcıyı bir bildirimle haberdar edecek sistem ayrıca sorunun yaşandığı tarihi takiben 30 gün boyunca sorun tespit ettiği güncelleştirmeyi yüklemeyecek. Buna karşın eğer kullanıcı isterse yine de güncelleştirmeyi elle yükleyebilecek.
Windows 10 sorun çıkaran güncellemeleri kendisi tespit edip kaldıracak
 
Son olarak Microsoft'un Windows 10'da oyuncular için geliştirmelere gideceği bu yıl içerisindeki ilk büyük güncelleştirmesini önümüzdeki ay kullanıma sunacağını da hatırlatalım.

https://www.kitguru.net/gaming/operating-systems/matthew-wilson/future-windows-10-updates-will-revert-if-installation-corrupts/ Yorum Yaz
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c36ab7c4 2 ay en beğenilen
Microsoft kendi ayağına sıkmaya devam etsin. Bir gün herkes Linux kullanacak..
2 Yanıt Yanıtla +11
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yorumculuklar 2 ay
Bu tip detaylarla günlük kullanıcının rahatsız edilmemesi gerekiyor, insanlar bu işletim sistemine para ödüyor ve karşılığında veri kayıpları, bozuk sistemlerle karşılaşıyorlar. Başta güncellemeler sorunsuz olmalı, sorun olduğunda da kullanıcıya hiçbir şey hissettirmeden kendi başına çözmeli. "Güncelleme kaldırdık" gibi bir bildirim kullanıcıların %80'i için anlamsız ve gereksiz.
Bu tip detaylarla günlük kullanıcının rahatsız edilmemesi gerekiyor, insanlar bu işletim sistemine para ödüyor ve karşılığında veri kayıpları, bozuk sistemlerle...
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hardtracker 2 ay
Windows 10 kendisini kaldirmak zorunda kalacak desenize. Kendisi sorun cunku
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programmer_onur 2 ay
Windows 10 pişmanlıktır. Tüm enerjisini kişisel veri toplama, kullanıcıyı sömürme ve verileri pazarlamaya veren bir işletim sisteminden stabilite, akıcılık, hatasızlık ve kaynak optimizasyonu falan beklemeyin. Son işletim sistemi MS tarafında kusurlarına rağmen yine de Windows 7 dir.
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The Hollow 2 ay
Neden bu kadar fazla şikayet var çözemiyorum. İki sistemimde de Windows 10 gayet stabil çalışıyor. Her şeyi güncel tutuyorum. İlk çıktığından bu yana da sıfırlama yapmadım. Çok ilginç.
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Noctivagant 2 ay The Hollow
Sistemleriniz masaüstü sistemler mi? Dizüstü sistemlerin kimin de güncellemeler problem yaratıyor. i7 7700 işemcili 1050GTX kartlı dizüstü bilgisayarım var ve şu malum 3 farklı donanımsal açığı yazılımsal olarak kapatmaya çalışan güncellemelerden sonra yayınlanan windows güncellemeleri sürekli sıkıntı çıkarır oldular. Zaman zaman 10-15 saniye süren kilitlenmeler ve bazen süresiz kilitlenmeler. Ctr+alt+delete yapınca pc normale dönüyor. Son çıkan güncellemeyle bir nevi o sorunu yaşamıyor sayılırım ama önceki güncellemede çok sık pc kiitlenip duruyordu. İşin garibi pc en çok zorlayan iş olan oyun oynama sırasında ise o donma yani kilitlenme sorunu olmuyordu. Ama nette gezerken ve photoshop kullanırken kilitleniyordu.
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ceo-tr 2 ay

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x_click 2 ay
Win 10 sadelikten kaçtıkça başarızlıkları arttı ekleme kardeşim Etten püften özellikler
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Prinergy 2 ay
vistayi arar olduk.
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CoreXXX 2 ay
Bigün pc yi açtınız ve mesaj şöyle. "Windows İşletim sisteminin tamamı problemli olduğu için kaldırdım ve ms-dosa dönderdim sizi" olurmu olur:))))
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hardtracker 2 ay
Windows 10 kendisini kaldirmak zorunda kalacak desenize. Kendisi sorun cunku
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Eeltorm 2 ay
Güncelleştirmeler kapatılabiliyor Regedit üzerinden google'den bir araştırın derim.
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megaprince 2 ay
Aynen hiçbirşeyi ellemesinler Sadece güvenlik güncelleştirmeleri yapılsın yeter bu windows bize senelerce kullanırım.
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ramis78 2 ay megaprince
aynen öyle dediğiniz gibi olsa sorun kalmayacak zaten
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yorumculuklar 2 ay
Bu tip detaylarla günlük kullanıcının rahatsız edilmemesi gerekiyor, insanlar bu işletim sistemine para ödüyor ve karşılığında veri kayıpları, bozuk sistemlerle karşılaşıyorlar. Başta güncellemeler sorunsuz olmalı, sorun olduğunda da kullanıcıya hiçbir şey hissettirmeden kendi başına çözmeli. "Güncelleme kaldırdık" gibi bir bildirim kullanıcıların %80'i için anlamsız ve gereksiz.
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windows 10, microsoft ve
6 etiket daha windows update windows 10 update windows güncelleştirme Windows Yazılım Metehan Göktaş
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