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    Windows Update yakında diğer uygulamaları da güncelleyecek

    Microsoft, Windows Update’i sadece sistem güncellemeleri için değil, tüm üçüncü taraf uygulamalar için de kullanmayı planlıyor. Bu amaçla yeni bir platform geliştiricilere sunulmaya başlandı.

    Windows Update yakında diğer uygulamaları da güncelleyecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows Update’i sadece sistem güncellemeleri için değil, tüm üçüncü taraf uygulamalar için de kullanmayı planlıyor. Yazılım devi artık geliştiricilerin, "Windows Update Düzenleme Platformu" olarak adlandırdığı platformun özel bir önizlemesine kaydolmalarına izin veriyor. Bu platform, gelecekte Windows Update’in uygulama ve sürücü güncellemelerini de desteklemesini sağlayacak. Şu an odak noktası çoğunlukla iş uygulamaları, ancak tüm uygulamalara ve yönetim araçlarına açık olacak.

    Windows Update, şu anda büyük ölçüde Windows'un temel parçalarını güncellemek, cihazlar için önemli sürücüler ve hatta çevre birimleri için bazı üçüncü taraf yönetim uygulamaları yüklemek için kullanılıyor. 

    Şu anda çoğu Windows uygulaması, kendi geliştiricilerinin hazırladığı bağımsız güncelleme mekanizmalarıyla güncelleniyor. Ancak yeni Windows Update düzenleme platformu sayesinde geliştiriciler, kullanıcı etkinliği, pil durumu ve hatta sürdürülebilir enerji zamanlamasına göre ayarlanmış planlı güncellemelerden yararlanabilecek.

    Geliştiriciler ayrıca, Windows Update’in yerleşik bildirim sistemine doğrudan entegre olabilecek ve uygulama güncelleme geçmişinde görünebilecekler. Microsoft, MSIX / APPX paketli uygulamaları ve bazı özel Win32 uygulamalarını da destekleyecek. Düzenleme platformuna dahil olan tüm uygulamalar, Windows Update platformuna gelen gelecekteki iyileştirmelerden otomatik olarak yararlanacak.

    Microsoft daha önce de geliştiricileri uygulamalarını Microsoft Store’a eklemeye ikna etmeye çalışmıştı; böylece güncellemeler mağaza üzerinden veya geliştiricilerin kendi sistemleriyle yapılabiliyordu. Windows'daki mağaza son yıllarda büyük ölçüde iyileşmiş olsa da, hala bazı eksik uygulamalar var ve işletmeler kendi şirket içi uygulamalarını bağımsız olarak güncellemeyi tercih ediyor.

    Daha fazla uygulama güncellemesini Windows Update’e entegre etmek kesinlikle mantıklı görünüyor. Ancak, Adobe gibi büyük geliştiricilerin sisteme entegre olup olmayacağını zaman gösterecek.

    Kaynakça https://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/introducing-a-unified-future-for-app-updates-on-windows/4416354 https://www.theverge.com/news/675446/microsoft-windows-update-all-apps-orchestration-platform
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    turkelvis 12 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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    bozuk hindistan cevizi yersek ne olur hesap kesim tarihi geldi. ama kesilmedi kapıda kaldım nasıl açabilirim vodafone çekiyor mu caliburn x

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