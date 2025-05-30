Windows Update yakında diğer uygulamaları da güncelleyecek

Windows Update, şu anda büyük ölçüde Windows'un temel parçalarını güncellemek, cihazlar için önemli sürücüler ve hatta çevre birimleri için bazı üçüncü taraf yönetim uygulamaları yüklemek için kullanılıyor.
Şu anda çoğu Windows uygulaması, kendi geliştiricilerinin hazırladığı bağımsız güncelleme mekanizmalarıyla güncelleniyor. Ancak yeni Windows Update düzenleme platformu sayesinde geliştiriciler, kullanıcı etkinliği, pil durumu ve hatta sürdürülebilir enerji zamanlamasına göre ayarlanmış planlı güncellemelerden yararlanabilecek.
Geliştiriciler ayrıca, Windows Update’in yerleşik bildirim sistemine doğrudan entegre olabilecek ve uygulama güncelleme geçmişinde görünebilecekler. Microsoft, MSIX / APPX paketli uygulamaları ve bazı özel Win32 uygulamalarını da destekleyecek. Düzenleme platformuna dahil olan tüm uygulamalar, Windows Update platformuna gelen gelecekteki iyileştirmelerden otomatik olarak yararlanacak.
Microsoft daha önce de geliştiricileri uygulamalarını Microsoft Store’a eklemeye ikna etmeye çalışmıştı; böylece güncellemeler mağaza üzerinden veya geliştiricilerin kendi sistemleriyle yapılabiliyordu. Windows'daki mağaza son yıllarda büyük ölçüde iyileşmiş olsa da, hala bazı eksik uygulamalar var ve işletmeler kendi şirket içi uygulamalarını bağımsız olarak güncellemeyi tercih ediyor.
Daha fazla uygulama güncellemesini Windows Update’e entegre etmek kesinlikle mantıklı görünüyor. Ancak, Adobe gibi büyük geliştiricilerin sisteme entegre olup olmayacağını zaman gösterecek.Kaynakça https://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/introducing-a-unified-future-for-app-updates-on-windows/4416354 https://www.theverge.com/news/675446/microsoft-windows-update-all-apps-orchestration-platform Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!
3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
1517 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows update ve