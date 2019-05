Windows 10 Insider sürümüne telefon bildirimlerini görme özelliği geldi

Microsoft, Windows 10’u akıllı telefonlar ile daha çok içli dışlı hale getirmek istiyor. Bunun ilk örneklerinden biri ise Android telefonunuzun ekranını bilgisayarınıza yansıtmanıza yarayan Your Phone (Telefon Eşlikçiniz) uygulamasıydı. Geçtiğimiz sene yayınlanan bu uygulama pek konuşulmasa da bugün çok daha yararlı bir özelliğe ev sahipliği yapıyor. Windows 10 Insider sürümündeki kullanıcılar telefonlarına Your Phone uygulamasını yükleyerek bildirimlerini bilgisayarda görebiliyorlar.

Yakında herkese sunulacak

Windows 10 Insider sürümünü güncellemeler yayınlanmadan önceki beta versiyonları olarak açıklayabiliriz. Yeni özelliklerin denendiği bu sürümde fark edilen bildirim senkronizasyonu özelliği kısa bir süre sonra firma çalışanları tarafından da doğrulandı.

Haberimizin başında ekran görüntüsünü görebileceğiniz özellik oldukça basit. Uygulamanın adı, bildirimin içeriği ve tarihi bilgileri mevcut. En üstte ise her ihtimale karşı bildirimleriniz en son güncellendiği tarih-saat yazıyor. Ayrıca burada bulunan refresh “yenile” butonunu da en son bildirimlerinizi kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Your Phone uygulamasının ekran yansıtma özelliği oldukça kısıtlı sayıda cihazı destekliyordu. Bunlar Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9 ve Galaxy S9+. Şu an için bildirim özelliğinin tüm Android cihazlarda kullanılır olup olmadığı maalesef bilinmiyor. Denemek istiyorsanız Insider programına dahil olmanız ve bu bağlantıdan Your Phone uygulamasını yüklemeniz gerekmekte. Ancak beta aşamasında olduğundan dolayı hatalarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek.

