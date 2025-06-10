Windows 11’e yepyeni bir Başlat menüsü geldi

Daha geniş ve kullanışlı
Yeni Başlat menüsü, kullanıcıların uygulamalara çok daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Artık tüm uygulamalar, menünün en üst seviyesinde yer alıyor; böylece önceki sürümlerde olduğu gibi ikinci bir sayfaya geçiş yapmaya gerek kalmıyor. Menü, kaydırılabilir yapısıyla uzun uygulama listelerini görüntülemenize olanak tanıyor.
Başlat menüsünün boyutu, kullandığınız cihazın ekran büyüklüğüne göre otomatik olarak ayarlanıyor. Büyük ekranlarda 8 sütun sabitlenmiş uygulama, 6 öneri ve 4 kategori sütunu yer alırken, daha küçük ekranlı cihazlarda ise 6 sütun uygulama, 4 öneri ve 3 kategori sütunu gösteriliyor.
Yeni menüde ayrıca bir mobil cihaz butonu bulunuyor. Bu buton sayesinde, Telefon Bağlantısı arayüzü Başlat menüsünün yanında kolayca genişletilip daraltılabiliyor. Microsoft, kilit ekranı widget’ları üzerinde de kullanıcıya daha fazla kontrol veriyor; istenilen widget eklenip çıkarılabilir, yerleri değiştirilebilir hale geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.