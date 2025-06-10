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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için yepyeni ve daha kullanışlı bir Başlat menüsü deneyimini resmi olarak test etmeye açtı. Windows Insider programı kapsamında sunulan bu güncelleme, daha büyük, kaydırılabilir bir arayüz ve gelişmiş kişiselleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Daha geniş ve kullanışlı

Yeni Başlat menüsü, kullanıcıların uygulamalara çok daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Artık tüm uygulamalar, menünün en üst seviyesinde yer alıyor; böylece önceki sürümlerde olduğu gibi ikinci bir sayfaya geçiş yapmaya gerek kalmıyor. Menü, kaydırılabilir yapısıyla uzun uygulama listelerini görüntülemenize olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, kullanıcıların tercihine göre Başlat menüsünde iki yeni görünüm sunuyor. Bunlardan ilki kategori görünümü: Bu görünümde uygulamalar, kategorilerine göre gruplandırılıyor. Böylece benzer uygulamalar bir arada, düzenli şekilde listeleniyor. İkinci görünüm ise grid görünümü: Burada da uygulamalar alfabetik sıraya göre sıralanıyor ve klasik liste görünümüne benziyor. Ayrıca, isterseniz “Önerilenler” bölümü kapatılarak menüde daha fazla uygulama görüntülenebiliyor.

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Başlat menüsünün boyutu, kullandığınız cihazın ekran büyüklüğüne göre otomatik olarak ayarlanıyor. Büyük ekranlarda 8 sütun sabitlenmiş uygulama, 6 öneri ve 4 kategori sütunu yer alırken, daha küçük ekranlı cihazlarda ise 6 sütun uygulama, 4 öneri ve 3 kategori sütunu gösteriliyor.

Yeni menüde ayrıca bir mobil cihaz butonu bulunuyor. Bu buton sayesinde, Telefon Bağlantısı arayüzü Başlat menüsünün yanında kolayca genişletilip daraltılabiliyor. Microsoft, kilit ekranı widget’ları üzerinde de kullanıcıya daha fazla kontrol veriyor; istenilen widget eklenip çıkarılabilir, yerleri değiştirilebilir hale geliyor.

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Windows 11’e yepyeni bir Başlat menüsü geldi

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