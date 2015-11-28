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Windows 10'da OneDrive üzerinden dosya paylaşımı nasıl yapılır?

Windows 10 ile birlikte OneDrive platformunu daha fazla kullanmaya başladıysanız, dosya paylaşımı daha önemli hale geliyor. Daha fazla kontrol sağladığınız dosya paylaşım teknikleri bu yazıda.
3 yıl
6b
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10'da OneDrive üzerinden dosya paylaşımı nasıl yapılır?


Microsoft'un bulut depolama platformu OneDrive, Windows 10 işletim sistemi ile birlikte sisteme daha iyi entegrasyon sağladı ve böylece dosya paylaşmak da kolaylaştı. OneDrive üzerindeki dosyalarınızı erişim izinlerini de ayarlayarak nasıl paylaşacağınızı bu yazımızda anlatıyoruz.

Windows 8.1 ile birlikte OneDrive platformu işletim sistemine entegre edilmişti ve sistem ayarları kısmından OneDrive ayarlarına erişim mümkündü. Windows 10 bu entegrasyonu ve dosya paylaşımını geliştirdi. Kullanıcılar hem dosya yöneticisi hem de web uygulaması üzerinden OneDrive dosyalarını paylaşabiliyor. Mail üzerinden büyük boyutlu dosyaların gönderilmesi mümkün olmadığı için OneDrive bu noktada imdadınıza yetişiyor. 

Masaüstünden dosya paylaşımı

Masaüstünden dosya paylaşımı için dosya yöneticisinde OneDrive sekmesini tıkladıktan sonra ilgili dosyaya veya klasöre sağ tıklıyorsunuz ve OneDrive Linkini Paylaş seçeneğine gidiyorsunuz. Birkaç saniye sonra dosya paylaşımı için bir link oluşturuluyor ve otomatik olarak kopyalanıyor. Bu linki mail veya mesaj üzerinden paylaşmanız mümkün. Daha fazla kontrol için web uygulamasına gitmeniz gerekiyor. 
Windows 10'da OneDrive üzerinden dosya paylaşımı nasıl yapılır?
 

Web uygulamasından dosya paylaşımı 

Yine masaüstünde paylaşmak istediğiniz dosya için bu kez Daha Fazla Paylaşım Seçeneği menüsüne tıklıyorsunuz ve varsayılan web tarayıcınız açılarak sizi ilgili ayarlar sayfasına götürüyor. Bu sayfada Davet Et sekmesine giderek paylaşım yapmak istediğiniz kişilerin mail adreslerini yazıyorsunuz. Burada görüntüleme seçenekleri de var. Linkin ulaştığı kişiler sadece görüntüleme yapabilir veya isterseniz düzenleme de yapabilirler ancak düzenleme için Microsoft hesabı gerekip gerekmeyeceğini belirlemeniz gerekiyor. Paylaş dediğinizde arkadaşlarınıza bağlantı iletilmiş oluyor. 

Aynı sayfada Link Al sekmesine giderseniz yine görüntüleme seçeneklerini ayarlayarak ilgili dosyanın veya klasörün linkini alabiliyorsunuz. Link oluştuktan sonra doğrudan çeşitli platformlarda paylaşabiliyorsunuz. Burada linki kısaltmanız da mümkün. 

Windows 10'da OneDrive üzerinden dosya paylaşımı nasıl yapılır?
 
Paylaşımı iptal etmek

Arkadaşlarınızla paylaştığınız bir dosyayı özel hale getirmek istiyorsanız OneDrive sitesine gitmeniz gerekiyor. Bunu masaüstünden yapamıyorsunuz. Site arayüzünde Paylaşılanlar sekmesine geçiş yaptıktan sonra paylaşmakta olduğunuz dosyaları görebilirsiniz. İptal etmek istediğiniz dosyayı seçtikten sonra sayfanın üst kısmındaki Paylaş linkine tıklıyorsunuz. Bu link sizi bir önceki başlıkta paylaşım yaptığınız sayfaya getiriyor Burada bulunan Linki Gören Herkes sekmesine giderseniz linki kaldırma seçeneğini görebilirsiniz.  
 
Windows 10'da OneDrive üzerinden dosya paylaşımı nasıl yapılır?
 

http://www.howtogeek.com/233339/how-to-share-files-and-folders-from-onedrive-in-windows-10/ Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl
225 gb alanım gözüküyor. 100 gb bu şubatta bitecek 2017 de de diğer 100 gb gidecek. 25 gb kalacak ama işin doğrusu mail ru bulut kadar bile yükleme hızına sahip değil. Google, yandez, mail ru gibi bulut servislerine ne tarayıcı ne de uygulama üzerinden yükleme hızı olarak denk değil. 1 gb veri atmak ölüm.
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Patren 3 yıl
android telefonlardada uygulaması varmı
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Biyturs_OnSr 3 yıl Patren
patren

android telefonlardada uygulaması varmı

play.google.com/...
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Bahadir39 3 yıl
Bilgi için teşekkürler, bulut depolamaya bakıldığında en geniş depolama ve entegrasyon ondrive'da sanırım. Microsoft ve hizmetleri belirli bi ortalamanın altına düşmüyor zaten.
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