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Windows 10'lu Alcatel Idol 4 Pro, benchmark skorlarında göründü

Windows 10 mobil ekosistemi gücünü artırmaya devam ediyor. Snapdragon 820 yonga setli HP Elite X3 modelinden sonra, Alcatel Idol Pro 4 modeli de pazarda epey ses getirecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,7b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel'in Windows 10 mobil ekosisteminde iddialı olmak adına geliştirdiği yeni akıllı telefonu Idol 4 Pro, benchmark skorlarına düşmeye başladı. Testler, önceki iddiaların aksine çok daha güçlü bir modelin bizi beklediğini gösteriyor.

Daha önce Alcatel Idol 4 Pro modelinin Snapdragon 652 yonga seti taşıyan orta seviyeye yakın bir model olacağı gündeme gelmişti. Testlerde ise modelin Snapdragon 820 yonga seti taşıdığı görülüyor. 6 inçlik Full HD ekran ile birlikte, cihazın Windows 10 mobil ekosistemindeki en performanslı telefon olacağını söyleyebiliriz. Diğer bir iddialı model HP Elite X3 modelinde 2K ekran ve Snapdragon 820 yonga seti yer alıyordu.

Ayrıca Bkz. "Creo Mark 1, size her ay yeni bir akıllı telefon sözü veriyor"
Bunun haricinde cihazda 2GB RAM olduğu görülüyor. Kaynaklar, RAM miktarının 4GB olduğunu belirtirken, muhtemelen prototip bir cihaz ile karşı karşıyayız. Bunun yanında 64GB depolama kapasitesi, arka kısımda 21MP çözünürlüğünde kamera, ön kısımda 9MP çözünürlüğünde kamera, 4K video kaydı şeklinde özellikler yer alıyor.

Alcatel'in Windows 10 mobil tarafındaki en büyük yatırımı diyebileceğimiz Idol 4 Pro için henüz bir tanıtım tarihi mevcut değil ancak modelin en geç yaz aylarında piyasada olacağı tahmin ediliyor.
 
Windows 10'lu Alcatel Idol 4 Pro, benchmark skorlarında göründü
 

https://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx40&os=Windows&api=dx&D=Alcatel+6071W+Idol+Pro+4&testgroup=info Yorum Yaz
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CoreXXX 3 yıl
Windows 10 mobile kullanınca aynı pc hisii veriyor. çok güzel oldu işletim sistemi. uygulama desteğide artarsa w10 mobilenin geleceği çok parlak
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Tensi 3 yıl
Akilsiz akilli telefon olacak yani. Uzerinde calisacak uygulama olmayinca o kadar donanim ve benchmark skoru ne ise yarar ki? Magaza bombos, yari fiyatina G4 varken bunun yuzune bakilmaz.
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DH Misafiri 3 yıl
Sürekli arabanın güzelliğinden bahsediyordunuz...Ama kullandığı yakıt güzelleşmedikçe arabanın motoru da,konforu da cezbetmiyor beni...Acilen mağazanın zenginleşmesi lazım...Telefonun güzelliği şu an ikinci planda benim için...
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DH Misafiri 3 yıl
Aaaa Windows 10 mobile için yeni telefon geliyormuş. hemen alalım da microsoft bizi kandırıp aylarca oyalasın sonra da biz öyle bişi demedük desin.
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kadirirdem 3 yıl
Microsoft insanları kandirdin sana guveniom kimsenin kalmadı..
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tekin-71 3 yıl
--WP-- hariç güzel cihazmış
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teknokaptan 3 yıl
bu cihaz dan almak isteyen kac kisi var acaba windows seven halen var turkiyede diye dusunuyorum zaten varsa bana ulassin bu cihaz raflara cikinca youtube teknokaptan kanalimda ismi temin sureci gecicektir.
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black_flood 3 yıl
Windows 10 güncellemesini alanların ufak bir sorunu var şuan için güncelleme esnasında tuğla durumu olursa maalesef sadece Windows 8 denim' e çekebiliyorsunuz bu yüzden güncellerken 10 defa daha düşünün güncelleme var ortalıkta ama kurtarma yazılımı yayınlanmamış durumdadır. kaynak Microsoft tüm modellere tek tek baktım hiç birisi için kurtarma yazılımı yok win10 için fabrika çıkışı win 10 ile gelen modeller içinde aynısı geçerli Microsoft yörüngeden çıkmış durumda yazılım işine ilk defa ayak basan bir yazılımcı gibi ne halt yapacağını şaşırmış durumdadır. masaüstünde zaten sıvadı geçti yetmedi mobil cephede de sıvamaya devam etmektedir. microsofttaki mühendis v.s başka bir yazılım firmasında olsa çoktan şahlanmıştı şu an ki dönem en iyi dönem ve rahat dönem Linux yapısı bu desteğe sahip olsun microsoftun ömrü 2 günü geçmez iflas demek zorunda kalır. aslında mac firması işi abartsa diyeceğim ama yapamıyor maalesef tüm dünya piyasasına öyle bir telif hakkı yasası çıkartmışlar ki zamanında buna göz yumanlar şimdi boşa kazıklandık yaygarası kopartıyor. bu yasayı devletler birleşse çok rahat kaldırabilir ama kimsenin işine gelmiyor.
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deepestlove 3 yıl
Bu ürünler bugün çıkmalı, 1500 lira civarı olmalı ki ben uygulama vb eksiklikleri herhal düzelir diye alayım. S7 ayarında telefonu S7 fiyatına satarsan niye seni alayım.
LG G4 1200, Note5 1950 lira iken şansın yok Microsoft,
Oyunla işi olmayan için bunlara bile gerek yok. Ben eşime ve kızıma Asus Zenfone 2 ve 6 aldım. 900 liraya telefon dev ekran, yeterli performans, yeterli kamera.
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CoreXXX 3 yıl
Windows 10 mobile kullanınca aynı pc hisii veriyor. çok güzel oldu işletim sistemi. uygulama desteğide artarsa w10 mobilenin geleceği çok parlak
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