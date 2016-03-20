Windows 10'lu Alcatel Idol 4 Pro, benchmark skorlarında göründü

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Alcatel'in Windows 10 mobil ekosisteminde iddialı olmak adına geliştirdiği yeni akıllı telefonu Idol 4 Pro, benchmark skorlarına düşmeye başladı. Testler, önceki iddiaların aksine çok daha güçlü bir modelin bizi beklediğini gösteriyor.
Daha önce Alcatel Idol 4 Pro modelinin Snapdragon 652 yonga seti taşıyan orta seviyeye yakın bir model olacağı gündeme gelmişti. Testlerde ise modelin Snapdragon 820 yonga seti taşıdığı görülüyor. 6 inçlik Full HD ekran ile birlikte, cihazın Windows 10 mobil ekosistemindeki en performanslı telefon olacağını söyleyebiliriz. Diğer bir iddialı model HP Elite X3 modelinde 2K ekran ve Snapdragon 820 yonga seti yer alıyordu.
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Bunun haricinde cihazda 2GB RAM olduğu görülüyor. Kaynaklar, RAM miktarının 4GB olduğunu belirtirken, muhtemelen prototip bir cihaz ile karşı karşıyayız. Bunun yanında 64GB depolama kapasitesi, arka kısımda 21MP çözünürlüğünde kamera, ön kısımda 9MP çözünürlüğünde kamera, 4K video kaydı şeklinde özellikler yer alıyor.
Alcatel'in Windows 10 mobil tarafındaki en büyük yatırımı diyebileceğimiz Idol 4 Pro için henüz bir tanıtım tarihi mevcut değil ancak modelin en geç yaz aylarında piyasada olacağı tahmin ediliyor.
https://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx40&os=Windows&api=dx&D=Alcatel+6071W+Idol+Pro+4&testgroup=info Yorum Yaz Paylaş Tweetle
LG G4 1200, Note5 1950 lira iken şansın yok Microsoft,
Oyunla işi olmayan için bunlara bile gerek yok. Ben eşime ve kızıma Asus Zenfone 2 ve 6 aldım. 900 liraya telefon dev ekran, yeterli performans, yeterli kamera.
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