Windows 10'un Dosya Gezgini'ne koyu mod geliyor

Windows 10'da Dosya Gezgini'ni koyu modda kullanmak isteyenlere iyi haberler var. Microsoft yakında bu isteğinizi gerçeğe dönüştürecek. Yazılım devi sonunda Windows 10'un Dosya Gezgini'ne koyu mod özelliği ekledi. Şimdilik sadece en son Insider Önizleme sürümünde yer alan bu özellik önümüzdeki dönemde tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulacak.

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Aslına bakılırsa Windows 10 işletim sisteminde kullanıcıların diledikleri zaman aktif hale getirebilecekleri bir koyu mod var. Ancak bu özelliğin tutarsız çalıştığı bir gerçek. Çoğu yerleşik uygulamada ve hata bazı üçüncü parti uygulamalarda çalışsa bile bazı garip nedenlerden dolayı Dosya Gezgini'ne hiç etki etmiyor.

Redstone 5 güncellemesi ile gelebilir

Microsoft, Dosya Gezgini için karanlık tema desteğini Windows 10 Redstone 5 güncellemesine dahil etmeyi planlıyor. Zira bu özellikle ilgili referanslar en son Redstone 5 insider yapısında ortaya çıktı. Yani artık Windows 10 koyu moda geçirilince Dosya Gezgini de diğer tüm sistem uygulamaları gibi koyu modda çalışacak. Yazılım devi henüz bu özelliği Redstone 5 güncellemesiyle mi kullanıma sunacağını yoksa bir sonraki büyük güncellemeye mi saklayacağını açıklamadı.

https://www.windowscentral.com/microsoft-finally-adding-dark-mode-file-explorer-windows-10