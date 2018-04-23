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Windows 10'un Dosya Gezgini'ne koyu mod geliyor

Windows 10'un en önemli uygulamalarından biri olan Dosya Gezgini nihayet koyu moda kavuşuyor. Artık işletim sistemi koyu moda geçirilince Dosya Gezgini de koyu temada çalışacak.
1 yıl
5b
1
24
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10'da Dosya Gezgini'ni koyu modda kullanmak isteyenlere iyi haberler var. Microsoft yakında bu isteğinizi gerçeğe dönüştürecek. Yazılım devi sonunda Windows 10'un Dosya Gezgini'ne koyu mod özelliği ekledi. Şimdilik sadece en son Insider Önizleme sürümünde yer alan bu özellik önümüzdeki dönemde tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulacak.
Ayrıca Bkz. "Asus Zenfone Max Pro M1 duyuruldu: 5.000 mAh pil, 6 GB RAM, Snapdragon 636 işlemci"
Aslına bakılırsa Windows 10 işletim sisteminde kullanıcıların diledikleri zaman aktif hale getirebilecekleri bir koyu mod var. Ancak bu özelliğin tutarsız çalıştığı bir gerçek. Çoğu yerleşik uygulamada ve hata bazı üçüncü parti uygulamalarda çalışsa bile bazı garip nedenlerden dolayı Dosya Gezgini'ne hiç etki etmiyor.

Redstone 5 güncellemesi ile gelebilir

Microsoft, Dosya Gezgini için karanlık tema desteğini Windows 10 Redstone 5 güncellemesine dahil etmeyi planlıyor. Zira bu özellikle ilgili referanslar en son Redstone 5 insider yapısında ortaya çıktı. Yani artık Windows 10 koyu moda geçirilince Dosya Gezgini de diğer tüm sistem uygulamaları gibi koyu modda çalışacak. Yazılım devi henüz bu özelliği Redstone 5 güncellemesiyle mi kullanıma sunacağını yoksa bir sonraki büyük güncellemeye mi saklayacağını açıklamadı.

https://www.windowscentral.com/microsoft-finally-adding-dark-mode-file-explorer-windows-10 Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +17
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sdelta 1 yıl
Tüm Windows'u destekleyecek bir dark mode kesinlikle gelmeli. Güzel olmamış diyen arkadaşlara katılmıyorum çünkü burada amaç güzel gözükmesi değil. Tüm gün bilgisayar başında çalışmak zorunda olanlar için dark mode gözlerin yorulmaması için çok kullanışlı oluyor. Kod yazan biri olarak editörlerde dark mode tercih ediyorum. Güzel görünüyor mu, bana göre kesinlikle hayır. Ama göz sağlığım daha önemli, gözlerimi yormuyor.
Tüm Windows'u destekleyecek bir dark mode kesinlikle gelmeli. Güzel olmamış diyen arkadaşlara katılmıyorum çünkü burada amaç güzel gözükmesi değil. Tüm gün bilg...
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Paroksetin 1 yıl
Merakla bekliyorum.
Benim için oldukça sevindirici bir haber oldu.
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BlueDay_86 1 yıl
Daha dün gece Note book ta çalışırken neden koyu tema yok dedim ve biraz aradım taradım bulamadım gerçekten çok iyi olmuş özellikle karanlık ortamda göz sağlığı için çok faydalı
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EmuMaster 1 yıl
Bende geçen temalar kısmında niye bu özellik yok diye sövüyordum.Meğerse adamlar daha yeni getireceklermiş sisteme.Pu yazıklar olsun çıkalı kaç sene oldu, geliştirme ekibi çay çekirdek mi sömürüyor arkada nedir.
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al-ozaria 1 yıl
Ben tasvip etmiyorum. Mesele güzellik, çirkinlik değil. Daha önce windows Xp ve 7'de kişiselleştirmelerin dibine vurmuş biri olarak; siyahın aşırı kullanıldığı, koyu tema ve özelleştirmelerin gözü daha çok yorduğu kanısındayım.
Dosya gezgini, başlat çubuğu, başlıklar, artalan her şeyi siyah yapın; gözünüzün daha çabuk yorulduğunu görebilirsiniz. Tecrübe ile sabit.
Göz sağlığınız için tavsiye etmiyorum.
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Maxıs 1 yıl
Sonunda , bu koyu tonları internet tarayıcılarının ve sitelerinde benimsemesi gerekiyor.
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jimhendrix 1 yıl
Yakışır sistem sömürücüye.
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Manchester United 1 yıl
Çok büyük abartılacak bir yenilik olmasada şahsen benim için iyi oldu denebilir. Özellikle beyaz parlak görsellerde inanılmaz derecede gözlerim yoruluyor. Ben beğendim.
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alp0007 1 yıl
Çok büyük bir devrim yapmışlar
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MaRQuE 1 yıl
Koyu mod iyidir. Keşke Chrome a da gelse.
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Father Torque 1 yıl
Microsoft asıl önemli sorunları ve özellikleri bırakıp da ultra gereksiz bu tür şeylere vakit ve nakit harcamaya devam etsin de bir şeyi anlamadım ben, neden basit bir renk eklemesini bir sonraki ana güncellemeye bırakıyorlar? Çok mu zormuş dosya yöneticisini siyaha boyamak?
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