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Windows 7 için Internet Explorer 10'un önizleme sürümü yayınlandı

6 yıl
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Tarayıcılar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, daha önce de belirttiği üzere Windows 7 için Internet Explorer 10'un önizleme sürümünü yayınladı.

Windows 7 için Internet Explorer 10'un final sürümünün yayın tarihine ilişkin henüz kesin bir bilgi verilmiş değil. Ancak, geliştiricilerin önizleme sürümüyle Internet Explorer 10'un sunduğu performans artışlarından faydalanacak şekilde optimize edilmiş web sayfalarını geliştirebilecekler.

Şu an için indirilebilir içerik olarak sunulan Windows 7 için Internet Explorer 10'un önizleme sürümüne aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35712 Yorum Yaz
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rainblackk 6 yıl en beğenilen
IhtiyarDelikanli
WP8 pro yu kullandım tam anlamıyla 2. vista vakası Metro arayüzden kurtulmak için akla karayı seçiyorsunuz olur olmaz yerde lanet olası metro arayüzü karşınıza çıkıyor

dostum metroyu istemediğin sürece kullanmazsın sana bi öneri metrodaki bütün metro uygulamalarını metro ana ekranında gizle normal başlata koyduğun programları koy al sana 3 kat daha fazla uygulama veya ayar görebildiğin başlat menüsü öyle 3 tane keriz çıkıp bu kullanmayı beceremeyip bu olmamış sözüyle bu işler yürüseydi şimdiye hala win xp kullanıyo olurduk
IhtiyarDelikanliWP8 pro yu kullandım tam anlamıyla 2. vista vakası Metro arayüzden kurtulmak için akla karayı seçiyorsunuz olur olmaz yerde lan...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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nurettinaz 6 yıl
Tüh bende kara kara düşünüyordum IE olmazsa ben napardım diye. Ya bi git microsoft işine ne apple ne sen kendi işletim sistemlerinizde kendi entegre tarayıcılarınızı adam gibi kullanılabilir hale getiremediniz ya çok büyük yazıklar olsun. Bak mozillaya adamlar taaa netscape ken seni mundar etti windows sen hala yok ön sürün e be canım benim full olsa ne olur ki ben sadece diğer tarayıcıları indirmek için kullanıyorum onunda başka alternatifi olsa indirmek için bile kullanmam
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GokhanMaths 6 yıl
İe 10 süper olmuş hız konusunda chromedan hızlı kaydırma daha yumuşak ie 10 u bir süre kullanmayı düşünüyorum
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X-FI 6 yıl
beklediğim ie versiyonu işte ...
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TECHTRONİC 6 yıl
Dün gece yükledim.Yüklemeden önce acaba windows 8 deki performansını verirmi diye şüpheliydim ama boşunaymış.Hız konusunda chrome la aynı kaydırmalar yazı fontları kapatılan sekmeleri açabilme istediğiniz siteyi görev çubuğunuza aşağıya ekleme eklediğinin sitenin rengine dönmesi falan bir ton özellik var.Dh yı ekleyince aşağıya turuncuya dönüyor cidden
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Kirk Lee 6 yıl
güncelleme olarak gelince yüklenir ama firefox ve chorome varken kullanılır mı? Hiç sanmıyorum.
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artcraft35 6 yıl
kaydırma hareketi çok akıcı, Microsoft yaptıysa Google da aynı olayı chromea ekler yine biz kazanırız
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alaz1903 6 yıl
ben bunu kurdum da 9 dan bi farkını göremedim sanki görsel açıdan. ama epeyce hızlı gibi geldi.

edit: anasayfa mesajlarında yazılar büyümüş sanki.
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GoldPunch 6 yıl
Fena değil, beğendim ben.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu arada ie her yönden daha iyi daha güvenilir
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keskin53 6 yıl
ie 9 ile ie 10 cok buyuk bi fark gordum yazılar buyumuş sankim basen bolgesin sarkma var
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rainblackk 6 yıl en beğenilen
IhtiyarDelikanli
WP8 pro yu kullandım tam anlamıyla 2. vista vakası Metro arayüzden kurtulmak için akla karayı seçiyorsunuz olur olmaz yerde lanet olası metro arayüzü karşınıza çıkıyor

dostum metroyu istemediğin sürece kullanmazsın sana bi öneri metrodaki bütün metro uygulamalarını metro ana ekranında gizle normal başlata koyduğun programları koy al sana 3 kat daha fazla uygulama veya ayar görebildiğin başlat menüsü öyle 3 tane keriz çıkıp bu kullanmayı beceremeyip bu olmamış sözüyle bu işler yürüseydi şimdiye hala win xp kullanıyo olurduk
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Nu.D.38 6 yıl
final sürümü çıksın yüklerim.
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