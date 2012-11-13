Windows 7 için Internet Explorer 10'un önizleme sürümü yayınlandı

Haber Editörü
Microsoft, daha önce de belirttiği üzere Windows 7 için Internet Explorer 10'un önizleme sürümünü yayınladı.
Windows 7 için Internet Explorer 10'un final sürümünün yayın tarihine ilişkin henüz kesin bir bilgi verilmiş değil. Ancak, geliştiricilerin önizleme sürümüyle Internet Explorer 10'un sunduğu performans artışlarından faydalanacak şekilde optimize edilmiş web sayfalarını geliştirebilecekler.
Şu an için indirilebilir içerik olarak sunulan Windows 7 için Internet Explorer 10'un önizleme sürümüne aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.
Windows 7 - Internet Explorer 10 Önizleme sürümü (x64)
Windows 7 - Internet Explorer 10 Önizleme sürümü (x86)
Windows 7 - Internet Explorer 10 Önizleme sürümü (x86)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35712 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dostum metroyu istemediğin sürece kullanmazsın sana bi öneri metrodaki bütün metro uygulamalarını metro ana ekranında gizle normal başlata koyduğun programları koy al sana 3 kat daha fazla uygulama veya ayar görebildiğin başlat menüsü öyle 3 tane keriz çıkıp bu kullanmayı beceremeyip bu olmamış sözüyle bu işler yürüseydi şimdiye hala win xp kullanıyo olurduk