Windows 7 için Internet Explorer 10'un önizleme sürümü yayınlandı

Microsoft, daha önce de belirttiği üzere Windows 7 için Internet Explorer 10'un önizleme sürümünü yayınladı.





Windows 7 için Internet Explorer 10'un final sürümünün yayın tarihine ilişkin henüz kesin bir bilgi verilmiş değil. Ancak, geliştiricilerin önizleme sürümüyle Internet Explorer 10'un sunduğu performans artışlarından faydalanacak şekilde optimize edilmiş web sayfalarını geliştirebilecekler.





Şu an için indirilebilir içerik olarak sunulan Windows 7 için Internet Explorer 10'un önizleme sürümüne aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35712