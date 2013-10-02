Windows 7'nin büyüme hızı Windows 8'i geçti









Microsoft'un geçen yıl teknoloji dünyasına sunduğu çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 8 pazar payı oranı ile Vista'yı geride bıraksa da XP ve 7 sürümlerinin halen gerisinde. İlk dönemde iyi bir büyüme hızı yakalayan Windows 8 son dönemde ise biraz yavaşladı.





Yapılan ölçümlere göre Windows 8 büyüme hızı Windows 7'nin gerisinde kaldı. Windows 8 yüzde 7.41 olan pazar payını yüzde 8.02'ye çıkarırken, büyüme ise yüzde 0.61'de kaldı. Windows 7 ise yüzde 45.63 olan pazar payını yüzde 46.43'e çıkardı ve yüzde 0.80 düzeyinde bir artış yakaladı.





Windows XP ise yüzde 31.41 pazar payı ile ikinciliğini korudu. Microsoft'un Windows ekosistemi ise toplamda yüzde 90.83 pazar payını yakalarken, Mac sistemleri yüzde 7.53, Linux sistemleri ise yüzde 1.64 pazar payında seyretti.





Windows 7 işletim sisteminin halen tercih edilmesinin sebebi olarak ise özellikle işletmelerin ve kurumların Windows 8 gibi yeni bir işletim sistemine yeterince güvenememesi ve bilişim altyapısını daha tecrübeli bir işletim sistemine bırakmak istemesi gösteriliyor.

http://www.slashgear.com/windows-7-market-share-growth-sees-first-outpacing-of-windows-8-01299982/