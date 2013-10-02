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Windows 7'nin büyüme hızı Windows 8'i geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
58
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 7'nin büyüme hızı Windows 8'i geçti


Microsoft'un geçen yıl teknoloji dünyasına sunduğu çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 8 pazar payı oranı ile Vista'yı geride bıraksa da XP ve 7 sürümlerinin halen gerisinde. İlk dönemde iyi bir büyüme hızı yakalayan Windows 8 son dönemde ise biraz yavaşladı.  

Yapılan ölçümlere göre Windows 8 büyüme hızı Windows 7'nin gerisinde kaldı. Windows 8 yüzde 7.41 olan pazar payını yüzde 8.02'ye çıkarırken, büyüme ise yüzde 0.61'de kaldı. Windows 7 ise yüzde 45.63 olan pazar payını yüzde 46.43'e çıkardı ve yüzde 0.80 düzeyinde bir artış yakaladı. 

Windows XP ise yüzde 31.41 pazar payı ile ikinciliğini korudu. Microsoft'un Windows ekosistemi ise toplamda yüzde 90.83 pazar payını yakalarken, Mac sistemleri yüzde 7.53, Linux sistemleri ise yüzde 1.64 pazar payında seyretti.

Windows 7 işletim sisteminin halen tercih edilmesinin sebebi olarak ise özellikle işletmelerin ve kurumların Windows 8 gibi yeni bir işletim sistemine yeterince güvenememesi ve bilişim altyapısını daha tecrübeli bir işletim sistemine bırakmak istemesi gösteriliyor.  

http://www.slashgear.com/windows-7-market-share-growth-sees-first-outpacing-of-windows-8-01299982/ Yorum Yaz
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eozenir 6 yıl en beğenilen
windows 7 en iyisi şu an.
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mesincır 6 yıl
Windows 8'i yeni bilgisayarlarla birlikte zorla satmasalar bir de ne olur acaba?
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OverClocK1ng 6 yıl özgürluk allaha kulluktur
dufydc
win 7 de kullanıyorum win8 de . 8 i yerden yere vurmaya gerek yok. bilgisayarlardada gayet güzel kullanılıyor. ayrıca çok hızlı. win 7 yi hızlandırmak için binbir takla atıyorum çeşit çeşit program kullanıyorum.

Arkadaşlar. Biz zaten farkındaysanız aşağı yukarı hepimiz aynı şeyi söylüyoruz.
Windows 8 in hızından ben çok memnunum. Ayrıca Ram ve işlemciyi de daha iyi kullanıyor.
Bu yüzden 7 yerine 8 kullanıyorum.

Fakat çok saçma yapılmış şeyler de var. Mesela ben yerel hesap ile kullanıyorum. Ayrıca Metro'yu da hiç kullanmıyorum.

Ne olurdu insanları zorlayıp, Start is Back gibi 3. parti programlar kullanmak zorunda bırakmasalardı da , açılışta sorsaydı.

Yerel Hesap mı kullanmak istiyorsunuz, yoksa Microsoft hesabı mı?

Masaüstü bilgisayar modunda mı yoksa tablet modunda mı çalışacak şekilde ayarlarınızı yapalım deseydi...

Tamam, yerel hesap yapılabiliyor. Ama başlangıçta görülmesin diye aşağıda küçücük yazmışlar vs.
Başlat butonunu kaldırmışlar. Hep Metro çıkıyor. Açılışta bir sürü ayar soruyor. Orada sorsaydı "Başlat Düğmesi olsun mu" diye.
Veya Metro Arayüzünü kullanmayı düşünmüyorsanız, sadece masaüstü modu için burayı işaretleyin" falan diye bir şey olsa...

Metro ayayüzünde bir uygulama açınca yukarıdan aşağıya biraz değil de taaaaaaaaa ekranın dibine kadar kaydırman gerekiyor ki kapansın.
Hani sen demişsin ya: "Windows 7 yi hızlandırmak için binbir takla atıyorum" diye. İşte ben de Windows 8 i , Windows 7 gibi kullanılabilir
hale getirmek için binbir takla atıyorum. Salak şeyde kapat tuşu bile yok. Başlat tuşu yok. Ben her zaman bir şey açacağım zaman, mesela
Windows Update, başlat tuşuna basar ve "up" yazarım. Hemen Windows Update çıkar. Bazı programlar da öyle. Tabi diyeceksin ki sen,
Metro arayüzünde açsan ne çıkar. Tüm ekranı kaplıyor arkadaşım. Ekranda bir şey var diyelim ve onu okuyarak başlat tuşuna tıklayıp, ona
bakarak yazmam gerekiyorsa yazamıyorum. Metro açılınca, ekranı kaplıyor. Bu sefer onu oradan okuyup metroya yazmak için sürekli Alt-Tab
yapıp duruyorum. Metro, Masaüstü bilgisayarlar için dünyanın en saçma şeyi. Ben de onu kaldırıyorum. Ama niye 3.parti programla? Niye bunu
bana sormuyor? Kullanıcının fikri umurlarında değil adamların...

Yok. İllâ kendi dediği olacak. O kadar kişi itiraz etti, başlat düğmesi yok dedi. Adamlar onu bile başka anladılar, gidip başlat düğmesine
benzeyen ama o işi yapmayan bir şey koydular.

Windows 8 yükledikten sonra, adam gibi kullanabilmek için "Start Is Back" , "Close Threshold for Metro Apps" , "msvbvm50.dll" ,
"Tiny Windows Borders" , Yönetici haklarına sahip olmak için: "Win 8 UAC Disabler" vs. gibi bir sürü program tek tek yüklemek zorundayım.

Adamlar bir programda virüs var mı diye aramak için sağ tuşa "Windows Defender ile Tara" özelliğini bile eklememişler. Onu bile Reg dosyası ile
yapıyorum. Bu kadar acınası bir halde geliyor Windows 8. Ben onları tek tek hallediyorum. Ondan sonra gerek hız, gerek stabilite, gerekse de
güvenlik açısından en iyi işletim sistemi oluyor. Ama ben uğraşmasam, 3. parti şeylerle Microsoft'un "ZORLAMA" larından kurtulmasam da bana
sorsa "Başlat düğmeli masaüstü versiyon kullanmak ister misin" dese olmaz dimi?

Dediğim dedik, çaldığım düdük. Sonra da diyorlar ki "Hisselerimiz niye yarı yarıya düştü"

Al işte. Biraz insanların istediklerini verin, sonra yükselmezse hak veririm yani...
dufydcwin 7 de kullanıyorum win8 de . 8 i yerden yere vurmaya gerek yok. bilgisayarlardada gayet güzel kullanılıyor. ayrıca çok hızlı. win 7 ...
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Guest-9978C176-E 5 yıl
ben bunu anlamıyorum, hani linuxcular windowscular neysede burda ve daha bicok konuda da boyle bi sacmalık var, w7'ciler, w8'ciler, simdi de yeni moda su, w8'ciler, w8.1'ciler
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kemaloztin 6 yıl
Windows7♥
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Aeronautical Engineer 6 yıl
Kim ne derse desin Vista
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MatrixCode 5 yıl Aeronautical Engineer
Aeronautical Engineer

Kim ne derse desin Vista




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gfbekir 6 yıl
Windows 7 candır.
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DHArcadia 6 yıl
Windows 8'in eski ismi Metro olan arayuzle gelmesinin amaci Microsoft'un masaustu bilgisayarlardaki tekelinden yararlanarak telefon ve tabletlere sicramaya calismasidir. Yani masaustunde alistiracak bu sisteme siz de telefon tablet almaya gittiginizde tanidik diye Windows'lu telefon tablet alacaksiniz.

Bu sacmaligin onumuze konmasinin sebebini artik biliyorsunuz.

Ise yaramayacak ve buyuk ihtimalle ileride Windows 7 tarzina donmemizi saglayacak bir Windows versiyonu cikaracaklar.
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ulmel 6 yıl
iki aydır kullanıyorum. 5 yıllık asus var düşünün modelini unuttum :D

nedense kasma sorunu falan yok artık. cs6 çok rahat açılıyo. bence yeni sürümlü programlarla çalışma uyumu win7 den çok daha iyi.

5 yıllık pc evet. en çok sürücü derdi yaşayanlardan biriyim ama bi şekilde halledebiliyoruz sonuçta o işleri. win7 için sürücüler win8 de çalışıyor genelde
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mhasturk 6 yıl
Windows 8 e alışan biri 7 ye geri dönmez. İlk aşamada zorlanıp bırakanlardır 8 i kötüleyenler. Eğer SSD niz varsa Windows 8 harika bir performans sergiliyor. Daha erken açılıp daha erken kapanıyor. Gömülü Skydrive ile ayar ve belgeleriniz her zaman eşleştiriliyor. Windows 8.1 + Visual Studio 2013 + Office 2013 tamamen çağı yakalamış modern bir sistemdir benim için.
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özgürluk allaha kulluktur 6 yıl ekrem71
win 7 de kullanıyorum win8 de . 8 i yerden yere vurmaya gerek yok. bilgisayarlardada gayet güzel kullanılıyor. ayrıca çok hızlı. win 7 yi hızlandırmak için binbir takla atıyorum çeşit çeşit program kullanıyorum. oysa 8 de hiç birşeye gerek yok. başlat menüsü takıntısına da bir anlam veremiyorum.olsa ne olur olmasa ne olur. imleci sağ köşeye kaydırıp arama ikonundan zaten aynı işlemi yapabiliyorsun. gerekli kısayol tuşları ile işini görebiliyorsun. metro arayüzünüde istemiyorsan kaldırmak mümkün. unutmamalıki dokunmatik ekranlı laptoplarda var. bir metro arayüzü var diye ve bir başlat menüsü yok diye de hızlı bir sistemi bırakıp yavaş sistemi kullanmakta çok mantıklı değil doğrusu. xp evet güzeldi. favori idi. ancak buda kendi zamanında kaldı. yıl 2013 neredeyse 2014 xp kullanmak çok saçma. o miyadını doldurdu. win 8 eminim çıkacak olan 8.1 kararlı sürümü ile dahada iyi olacak. vistanın akıbetini paylaşacak yorumlarınada katılmıyorum. 8 çok daha iyiye gidecek. bunu zamanla göreceğiz.
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OverClocK1ng 6 yıl özgürluk allaha kulluktur
dufydc
win 7 de kullanıyorum win8 de . 8 i yerden yere vurmaya gerek yok. bilgisayarlardada gayet güzel kullanılıyor. ayrıca çok hızlı. win 7 yi hızlandırmak için binbir takla atıyorum çeşit çeşit program kullanıyorum.

Arkadaşlar. Biz zaten farkındaysanız aşağı yukarı hepimiz aynı şeyi söylüyoruz.
Windows 8 in hızından ben çok memnunum. Ayrıca Ram ve işlemciyi de daha iyi kullanıyor.
Bu yüzden 7 yerine 8 kullanıyorum.

Fakat çok saçma yapılmış şeyler de var. Mesela ben yerel hesap ile kullanıyorum. Ayrıca Metro'yu da hiç kullanmıyorum.

Ne olurdu insanları zorlayıp, Start is Back gibi 3. parti programlar kullanmak zorunda bırakmasalardı da , açılışta sorsaydı.

Yerel Hesap mı kullanmak istiyorsunuz, yoksa Microsoft hesabı mı?

Masaüstü bilgisayar modunda mı yoksa tablet modunda mı çalışacak şekilde ayarlarınızı yapalım deseydi...

Tamam, yerel hesap yapılabiliyor. Ama başlangıçta görülmesin diye aşağıda küçücük yazmışlar vs.
Başlat butonunu kaldırmışlar. Hep Metro çıkıyor. Açılışta bir sürü ayar soruyor. Orada sorsaydı "Başlat Düğmesi olsun mu" diye.
Veya Metro Arayüzünü kullanmayı düşünmüyorsanız, sadece masaüstü modu için burayı işaretleyin" falan diye bir şey olsa...

Metro ayayüzünde bir uygulama açınca yukarıdan aşağıya biraz değil de taaaaaaaaa ekranın dibine kadar kaydırman gerekiyor ki kapansın.
Hani sen demişsin ya: "Windows 7 yi hızlandırmak için binbir takla atıyorum" diye. İşte ben de Windows 8 i , Windows 7 gibi kullanılabilir
hale getirmek için binbir takla atıyorum. Salak şeyde kapat tuşu bile yok. Başlat tuşu yok. Ben her zaman bir şey açacağım zaman, mesela
Windows Update, başlat tuşuna basar ve "up" yazarım. Hemen Windows Update çıkar. Bazı programlar da öyle. Tabi diyeceksin ki sen,
Metro arayüzünde açsan ne çıkar. Tüm ekranı kaplıyor arkadaşım. Ekranda bir şey var diyelim ve onu okuyarak başlat tuşuna tıklayıp, ona
bakarak yazmam gerekiyorsa yazamıyorum. Metro açılınca, ekranı kaplıyor. Bu sefer onu oradan okuyup metroya yazmak için sürekli Alt-Tab
yapıp duruyorum. Metro, Masaüstü bilgisayarlar için dünyanın en saçma şeyi. Ben de onu kaldırıyorum. Ama niye 3.parti programla? Niye bunu
bana sormuyor? Kullanıcının fikri umurlarında değil adamların...

Yok. İllâ kendi dediği olacak. O kadar kişi itiraz etti, başlat düğmesi yok dedi. Adamlar onu bile başka anladılar, gidip başlat düğmesine
benzeyen ama o işi yapmayan bir şey koydular.

Windows 8 yükledikten sonra, adam gibi kullanabilmek için "Start Is Back" , "Close Threshold for Metro Apps" , "msvbvm50.dll" ,
"Tiny Windows Borders" , Yönetici haklarına sahip olmak için: "Win 8 UAC Disabler" vs. gibi bir sürü program tek tek yüklemek zorundayım.

Adamlar bir programda virüs var mı diye aramak için sağ tuşa "Windows Defender ile Tara" özelliğini bile eklememişler. Onu bile Reg dosyası ile
yapıyorum. Bu kadar acınası bir halde geliyor Windows 8. Ben onları tek tek hallediyorum. Ondan sonra gerek hız, gerek stabilite, gerekse de
güvenlik açısından en iyi işletim sistemi oluyor. Ama ben uğraşmasam, 3. parti şeylerle Microsoft'un "ZORLAMA" larından kurtulmasam da bana
sorsa "Başlat düğmeli masaüstü versiyon kullanmak ister misin" dese olmaz dimi?

Dediğim dedik, çaldığım düdük. Sonra da diyorlar ki "Hisselerimiz niye yarı yarıya düştü"

Al işte. Biraz insanların istediklerini verin, sonra yükselmezse hak veririm yani...
1 Yanıt Yanıtla +11
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okan_cehapelioglu 6 yıl
windows 7 kullanıyorum win7 artık çağın gerisinde kaldı güvenlik sorunları uygulama mağazasının olmayısı sacma sapan sitelerde program arayışları vs vs apple'ın macbook'larla arada kalite farkı giterek artıyordu microsoft win8 ile akıllılık yaptı
1 Yanıt Yanıtla
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donanımcı123 6 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

windows 7 kullanıyorum win7 artık çağın gerisinde kaldı güvenlik sorunları uygulama mağazasının olmayısı sacma sapan sitelerde program arayışları vs vs apple'ın macbook'larla arada kalite farkı giterek artıyordu microsoft win8 ile akıllılık yaptı

Çağın gerisinde kaldı derken?

Windows 8 çekirdek yapı olarak sıfırdan yapılmış bir çekirdek değil, büyük oranda windows 7 çekirdek bileşenleri kullanılmıştır, bunu pek kimse bilmez. Xp den sonra vistadan itibaren ortak bir çekirdek yapısı vardır, win 7 de bu çekirdek üzerinde çok ciddi iyileştirmeler yapıldı, windows 7 deki stabil çekirdekten faydalanarak, bu yapı biraz daha geliştirilerek görsellik farklılaştırılarak windows 8 çıkarıldı.

Windows 8 güvenli windows 7 güvensiz gibi bir laf tam anlamıyla bir saçmalıktır. Windows 7 güvensizse otomatik olarak 8 de güvensizdir.
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sepulturgay 6 yıl
s_mail
windows 7 ne la??.windows 7 64bit kullandım böyle yavaş bir sistem görmedim. Gözümde hızwin8 xp win7 vista

"vista" ile "hızı" aynı cümlede kullanmak, ferrari ile hacı muratı kıyaslamaktan daha abes bence...
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donanımcı123 6 yıl sepulturgay
sepulturgay

s_mail

windows 7 ne la??.windows 7 64bit kullandım böyle yavaş bir sistem görmedim. Gözümde hızwin8 xp win7 vista


"vista" ile "hızı" aynı cümlede kullanmak, ferrari ile hacı muratı kıyaslamaktan daha abes bence...

Cevap vermeye bile gerek yok o arkadaşa kendide ne dediğini anlamamıştır.
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lj94 6 yıl
Gereksiz konuşmaya gerek yok. Windows 8 in mouse ile kullanıma uygun olmadığı da yalan. Gayet rahat ve gayet hızlı bir işletim sistemi.
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