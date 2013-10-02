Windows 7'nin büyüme hızı Windows 8'i geçti

Haber Editörü
Microsoft'un geçen yıl teknoloji dünyasına sunduğu çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 8 pazar payı oranı ile Vista'yı geride bıraksa da XP ve 7 sürümlerinin halen gerisinde. İlk dönemde iyi bir büyüme hızı yakalayan Windows 8 son dönemde ise biraz yavaşladı.
Yapılan ölçümlere göre Windows 8 büyüme hızı Windows 7'nin gerisinde kaldı. Windows 8 yüzde 7.41 olan pazar payını yüzde 8.02'ye çıkarırken, büyüme ise yüzde 0.61'de kaldı. Windows 7 ise yüzde 45.63 olan pazar payını yüzde 46.43'e çıkardı ve yüzde 0.80 düzeyinde bir artış yakaladı.
Windows XP ise yüzde 31.41 pazar payı ile ikinciliğini korudu. Microsoft'un Windows ekosistemi ise toplamda yüzde 90.83 pazar payını yakalarken, Mac sistemleri yüzde 7.53, Linux sistemleri ise yüzde 1.64 pazar payında seyretti.
Windows 7 işletim sisteminin halen tercih edilmesinin sebebi olarak ise özellikle işletmelerin ve kurumların Windows 8 gibi yeni bir işletim sistemine yeterince güvenememesi ve bilişim altyapısını daha tecrübeli bir işletim sistemine bırakmak istemesi gösteriliyor.
http://www.slashgear.com/windows-7-market-share-growth-sees-first-outpacing-of-windows-8-01299982/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşlar. Biz zaten farkındaysanız aşağı yukarı hepimiz aynı şeyi söylüyoruz.
Windows 8 in hızından ben çok memnunum. Ayrıca Ram ve işlemciyi de daha iyi kullanıyor.
Bu yüzden 7 yerine 8 kullanıyorum.
Fakat çok saçma yapılmış şeyler de var. Mesela ben yerel hesap ile kullanıyorum. Ayrıca Metro'yu da hiç kullanmıyorum.
Ne olurdu insanları zorlayıp, Start is Back gibi 3. parti programlar kullanmak zorunda bırakmasalardı da , açılışta sorsaydı.
Yerel Hesap mı kullanmak istiyorsunuz, yoksa Microsoft hesabı mı?
Masaüstü bilgisayar modunda mı yoksa tablet modunda mı çalışacak şekilde ayarlarınızı yapalım deseydi...
Tamam, yerel hesap yapılabiliyor. Ama başlangıçta görülmesin diye aşağıda küçücük yazmışlar vs.
Başlat butonunu kaldırmışlar. Hep Metro çıkıyor. Açılışta bir sürü ayar soruyor. Orada sorsaydı "Başlat Düğmesi olsun mu" diye.
Veya Metro Arayüzünü kullanmayı düşünmüyorsanız, sadece masaüstü modu için burayı işaretleyin" falan diye bir şey olsa...
Metro ayayüzünde bir uygulama açınca yukarıdan aşağıya biraz değil de taaaaaaaaa ekranın dibine kadar kaydırman gerekiyor ki kapansın.
Hani sen demişsin ya: "Windows 7 yi hızlandırmak için binbir takla atıyorum" diye. İşte ben de Windows 8 i , Windows 7 gibi kullanılabilir
hale getirmek için binbir takla atıyorum. Salak şeyde kapat tuşu bile yok. Başlat tuşu yok. Ben her zaman bir şey açacağım zaman, mesela
Windows Update, başlat tuşuna basar ve "up" yazarım. Hemen Windows Update çıkar. Bazı programlar da öyle. Tabi diyeceksin ki sen,
Metro arayüzünde açsan ne çıkar. Tüm ekranı kaplıyor arkadaşım. Ekranda bir şey var diyelim ve onu okuyarak başlat tuşuna tıklayıp, ona
bakarak yazmam gerekiyorsa yazamıyorum. Metro açılınca, ekranı kaplıyor. Bu sefer onu oradan okuyup metroya yazmak için sürekli Alt-Tab
yapıp duruyorum. Metro, Masaüstü bilgisayarlar için dünyanın en saçma şeyi. Ben de onu kaldırıyorum. Ama niye 3.parti programla? Niye bunu
bana sormuyor? Kullanıcının fikri umurlarında değil adamların...
Yok. İllâ kendi dediği olacak. O kadar kişi itiraz etti, başlat düğmesi yok dedi. Adamlar onu bile başka anladılar, gidip başlat düğmesine
benzeyen ama o işi yapmayan bir şey koydular.
Windows 8 yükledikten sonra, adam gibi kullanabilmek için "Start Is Back" , "Close Threshold for Metro Apps" , "msvbvm50.dll" ,
"Tiny Windows Borders" , Yönetici haklarına sahip olmak için: "Win 8 UAC Disabler" vs. gibi bir sürü program tek tek yüklemek zorundayım.
Adamlar bir programda virüs var mı diye aramak için sağ tuşa "Windows Defender ile Tara" özelliğini bile eklememişler. Onu bile Reg dosyası ile
yapıyorum. Bu kadar acınası bir halde geliyor Windows 8. Ben onları tek tek hallediyorum. Ondan sonra gerek hız, gerek stabilite, gerekse de
güvenlik açısından en iyi işletim sistemi oluyor. Ama ben uğraşmasam, 3. parti şeylerle Microsoft'un "ZORLAMA" larından kurtulmasam da bana
sorsa "Başlat düğmeli masaüstü versiyon kullanmak ister misin" dese olmaz dimi?
Dediğim dedik, çaldığım düdük. Sonra da diyorlar ki "Hisselerimiz niye yarı yarıya düştü"
Al işte. Biraz insanların istediklerini verin, sonra yükselmezse hak veririm yani...