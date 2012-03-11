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Windows 8 çalıştıran ARM cihazlarının bootloader kilidi kapalı olacak

7 yıl
5,8b
1
32
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl sonuna doğru piyasaya süreceği Windows 8 işletim sistemiyle ARM tabanlı tablet pazarında da iddialı olmak isteyen Microsoft, bununla birlikte ARM tabanlı Windows 8 - WoA cihazı üreticilerine önemli bir kısıtlama getirdi.

Windows 8 Donanım Sertifikasyon kurallarına göre ARM tabanlı Windows 8 cihazlarında Custom Mode erişimi kapalı olacak ve cihazlar Standart Mode ile sunulacak. Bunun anlamı WoA cihazlarının UEFI yoluyla bootloader kilidinin kapalı olacağı ve Android gibi alternatif işletim sistemlerinin kurulamayacağı.

Xda geliştiricileri tarafından ortaya çıkarılan bu durum forumlarda da dile getirilmeye başlandı. 

Microsoft, felsefesinin müşterilere en iyi tecrübeyi sunmak olduğunu sıklıkla dile getiriyor. Ancak geçmişte HTC firmasının bu kilidi kapalı tutarak cihazlarını satışa sunmasının ardından yaşananlar herkesin malumu. Anlaşıldığı kadarıyla Microsoft, WoA cihazlarının kurcalanarak alternatif ROM'ların kurulmasını ve kullanıcıların Windows hizmetlerinden kopmasını istemiyor.

Geliştiriciler daha önce de HTC ve ASUS cihazlarının bootloader kilidini bir şekilde kırmayı başarmıştı. Ancak UEFI'nin güvenli açılış modunun bu konuda geliştiricileri oldukça zorlayacağı belirtiliyor.

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CyranoBer 7 yıl en beğenilen
Ms de appleın yaptığı gibi muşterilerini ipotek altına alacak anlaşılan.Aslında bunun insan ozgurlügüne kısıtlama getirmek anlamına geldiğini hukukçular görmuyormu .
Ms de appleın yaptığı gibi muşterilerini ipotek altına alacak anlaşılan.Aslında bunun insan ozgurlügüne kısıtlama getirmek anlamına geldiğini hukukçular görmuy...
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umutarslan.com 7 yıl
üzerinde win8 olan tablet alıp andorid kuracak adam windows pc alıp ya biz aslında linüx kurcaktık diye %0,00001 lik kısımdaki insanlar olacak yada macera arayan.Kardeşim andoroid isteyen galaxy tab alır ios isteyen ipad.şimdi ipada android kurulmuyo kurulsa kesin ipad alırız diyenlerde çıkacak ama hayat her zaman onların istediği gibi olmuyor...
üzerinde win8 olan tablet alıp andorid kuracak adam windows pc alıp ya biz aslında linüx kurcaktık diye %0,00001 lik kısımdaki insanlar olacak yada macera araya...
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masaüçyarımsaat 7 yıl
tam sürüm ne zaman çıkacak
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Menow 7 yıl
mutercim
Ama Microsoft eğer bu tabletlerin tutması için milyonlarca doları pompalayacaksa, satıcılara destek olacaksa elbette son ürün üzerinde biraz kontrol sahibi olmak isteyecektir. İlla tabletinize android kurmak istiyorsanız gidin yüzlerce modeli olan android tabletlerden birini alın. Serbest piyasa ekonomisi öyle işliyor. Madem millet tabletini istediği gibi kullanmak istiyordu neden milyonlarca iPad aldı o zaman?



Düşünün ki ben iPad aldım. AMa sonra Android'i merak ettim. Sonra da Windows 8'i. Bunu yapabilmem için 3 tane ayrı tabletmi almalıyım???

BAzıları "git marketlerde dene" diyecek. Ben bu ürünleri 1 hafta denemek istiyorum!HAngi işletim sistemi bana daha uygun ve hangisi daha stabil diye bakmak isteyeceğim belkide...

İşletim sistemleri parayla satılabilir, ama aldığım ürüne ne yükleyeceğime ben karar veririm! SEN DEĞİL!

Bunun kazanılmış dava örnekleri var. Şu anda laptopların FREE-DOS olarak satılabilmesi bunun eseridir...
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E_Aydin35 7 yıl
Öbür işletim sistemlerinin pek gerek duyulacağını sanmıyorum ama yinede olsun kullanıcı isterse diye sıkıntı olur.. Kırılabilirse yine ne ala ama kırılamazsa bazı kullanıcılar için sorun olabilir..
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DH Misafiri 7 yıl
masaüstünde belki ama telefon/tablet türü cihazlara zaten asla windows sokmam, o yüzden beni çok da ilgilendirmiyor
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MMistanbul 7 yıl
Apple, Microsoft = Kısıtlamacı zihniyet.
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darkaura 7 yıl
arm win8 in gelecegi buyuk oranda geriye yonelik verecegi destege bagli. milyon cesit x86 program arsivini bir sekilde destekleyip calistirabilirse, onunde kimse duramaz. oteki turlu kendi uygulama arsivini olusturana kadar wp7 gibi kiyida kosede golgede kalir.
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mutercim 7 yıl
Computeus

Neden olayı tabletlere indirgediniz ki? Windows 8 yüklü marka PC aldığınızda, Intel veya ARM işlemcili farketmez, başka işletim sistemi yükleyemeyeceksiniz demek oluyor bu. Ya da tabletlerden gidelim, Windows 8 güncellemeleri için mecbur üretici firmayı bekleyeceksiniz. Ya da aldığınız tabletin, telefonun donanımı yeterli gelmesine rağmen, üretici firma cihazınıza yeni sürüm rom çıkartmadığı için eliniz kolunuz bağlanacak.Ama bu yaptıkları ilk değil. Elbet XDA buna da çözüm bulur.


Hayır, öyle demek olmuyor. Intel mimarisi kullanan anakartlarda UEFI kilidinin AÇIK OLMASI GEREKTİĞİ Microsoft'un dokümanları arasında. Yani masaüstü ya da laptop bilgisayar alırsanız istediğiniz işletim sistemini istediğiniz gibi kurabileceksiniz, bu hakkınızı da o beğenmediğiniz Microsoft koruyor olacak.

Ama Microsoft eğer bu tabletlerin tutması için milyonlarca doları pompalayacaksa, satıcılara destek olacaksa elbette son ürün üzerinde biraz kontrol sahibi olmak isteyecektir. İlla tabletinize android kurmak istiyorsanız gidin yüzlerce modeli olan android tabletlerden birini alın. Serbest piyasa ekonomisi öyle işliyor. Madem millet tabletini istediği gibi kullanmak istiyordu neden milyonlarca iPad aldı o zaman?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Computeus 7 yıl mutercim
mutercim

Computeus

Neden olayı tabletlere indirgediniz ki? Windows 8 yüklü marka PC aldığınızda, Intel veya ARM işlemcili farketmez, başka işletim sistemi yükleyemeyeceksiniz demek oluyor bu. Ya da tabletlerden gidelim, Windows 8 güncellemeleri için mecbur üretici firmayı bekleyeceksiniz. Ya da aldığınız tabletin, telefonun donanımı yeterli gelmesine rağmen, üretici firma cihazınıza yeni sürüm rom çıkartmadığı için eliniz kolunuz bağlanacak.Ama bu yaptıkları ilk değil. Elbet XDA buna da çözüm bulur.


Hayır, öyle demek olmuyor. Intel mimarisi kullanan anakartlarda UEFI kilidinin AÇIK OLMASI GEREKTİĞİ Microsoft'un dokümanları arasında. Yani masaüstü ya da laptop bilgisayar alırsanız istediğiniz işletim sistemini istediğiniz gibi kurabileceksiniz, bu hakkınızı da o beğenmediğiniz Microsoft koruyor olacak.

Ama Microsoft eğer bu tabletlerin tutması için milyonlarca doları pompalayacaksa, satıcılara destek olacaksa elbette son ürün üzerinde biraz kontrol sahibi olmak isteyecektir. İlla tabletinize android kurmak istiyorsanız gidin yüzlerce modeli olan android tabletlerden birini alın. Serbest piyasa ekonomisi öyle işliyor. Madem millet tabletini istediği gibi kullanmak istiyordu neden milyonlarca iPad aldı o zaman?

Aldığınız tablete Android kurmayı bırakın, Windows OS bile yükseltemeyeceksiniz.

Ayrıca UEFI kilidinin açık olmasını Microsoft'un desteklediği ile ilgili kaynak var mı? Bulduğum haberlerde hep tersini söylemekte ve bu nedenle Unix / Linux işletim sistemi kullanıcılarının başının ağrıyacağını belirtmekte.

guardian.co.uk/...
zdnet.com/...
zdnet.com/...
networkworld.com/...
osnews.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Aslında iyi yapıyorlar. Win mobile tabletlerin asıl hedef kitlesinin son kullanıcı değilde kurumsal firmalar olduğunu düşünürsek çoğu kişinin ipad lerde yapamadığı vpn, sap uygulamaları, kurumsal programları win mobile destekleyecek. Kurumsal firma çalışanlarının da tutup win mobile ın üstüne android yüklemeye çalışacağını sanmıyorum. Bu çalışan için risk olur. Microsoft sonunda kullanıcılarını kendine bağlamayı nasıl yapacağını görmüş. Apple dan bu konuda ders aldığı bir gerçek. Ama asıl önemli olan yapılan tabletlerin stabil çalışması. Yüksek performans yerine yüksek stabilite ile çalışan bir win mobile tablet ortalığı silip süpürür. Tabii kurumsal açıdan.
Gerçi ipad i samsung galaxy note 10 ile oldukça fazla sallayacak gibi geliyor bana.
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alp0007 7 yıl
İlgili firmaların derdi yazılımın kendi kontrolünde olması, donanımı yazılımı kontrol edebilmek için aracı olarak görüyorlar.
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S 7 yıl
Microsoft daha çok kullanıcı kazanacağını sanıyor, ama yanılıyor, ya kırılır yada almazlar olur biter.
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Computeus 7 yıl
Neden olayı tabletlere indirgediniz ki? Windows 8 yüklü marka PC aldığınızda, Intel veya ARM işlemcili farketmez, başka işletim sistemi yükleyemeyeceksiniz demek oluyor bu. Ya da tabletlerden gidelim, Windows 8 güncellemeleri için mecbur üretici firmayı bekleyeceksiniz. Ya da aldığınız tabletin, telefonun donanımı yeterli gelmesine rağmen, üretici firma cihazınıza yeni sürüm rom çıkartmadığı için eliniz kolunuz bağlanacak.
Ama bu yaptıkları ilk değil. Elbet XDA buna da çözüm bulur.
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rainhard 7 yıl
adamlar haklı.yoksa win8 diye alınan tabletlerin çoğunda android görmeye başlardık.
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