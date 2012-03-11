Windows 8 çalıştıran ARM cihazlarının bootloader kilidi kapalı olacak

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Yıl sonuna doğru piyasaya süreceği Windows 8 işletim sistemiyle ARM tabanlı tablet pazarında da iddialı olmak isteyen Microsoft, bununla birlikte ARM tabanlı Windows 8 - WoA cihazı üreticilerine önemli bir kısıtlama getirdi.
Windows 8 Donanım Sertifikasyon kurallarına göre ARM tabanlı Windows 8 cihazlarında Custom Mode erişimi kapalı olacak ve cihazlar Standart Mode ile sunulacak. Bunun anlamı WoA cihazlarının UEFI yoluyla bootloader kilidinin kapalı olacağı ve Android gibi alternatif işletim sistemlerinin kurulamayacağı.
Xda geliştiricileri tarafından ortaya çıkarılan bu durum forumlarda da dile getirilmeye başlandı.
Microsoft, felsefesinin müşterilere en iyi tecrübeyi sunmak olduğunu sıklıkla dile getiriyor. Ancak geçmişte HTC firmasının bu kilidi kapalı tutarak cihazlarını satışa sunmasının ardından yaşananlar herkesin malumu. Anlaşıldığı kadarıyla Microsoft, WoA cihazlarının kurcalanarak alternatif ROM'ların kurulmasını ve kullanıcıların Windows hizmetlerinden kopmasını istemiyor.
Geliştiriciler daha önce de HTC ve ASUS cihazlarının bootloader kilidini bir şekilde kırmayı başarmıştı. Ancak UEFI'nin güvenli açılış modunun bu konuda geliştiricileri oldukça zorlayacağı belirtiliyor.
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Düşünün ki ben iPad aldım. AMa sonra Android'i merak ettim. Sonra da Windows 8'i. Bunu yapabilmem için 3 tane ayrı tabletmi almalıyım???
BAzıları "git marketlerde dene" diyecek. Ben bu ürünleri 1 hafta denemek istiyorum!HAngi işletim sistemi bana daha uygun ve hangisi daha stabil diye bakmak isteyeceğim belkide...
İşletim sistemleri parayla satılabilir, ama aldığım ürüne ne yükleyeceğime ben karar veririm! SEN DEĞİL!
Bunun kazanılmış dava örnekleri var. Şu anda laptopların FREE-DOS olarak satılabilmesi bunun eseridir...
Hayır, öyle demek olmuyor. Intel mimarisi kullanan anakartlarda UEFI kilidinin AÇIK OLMASI GEREKTİĞİ Microsoft'un dokümanları arasında. Yani masaüstü ya da laptop bilgisayar alırsanız istediğiniz işletim sistemini istediğiniz gibi kurabileceksiniz, bu hakkınızı da o beğenmediğiniz Microsoft koruyor olacak.
Ama Microsoft eğer bu tabletlerin tutması için milyonlarca doları pompalayacaksa, satıcılara destek olacaksa elbette son ürün üzerinde biraz kontrol sahibi olmak isteyecektir. İlla tabletinize android kurmak istiyorsanız gidin yüzlerce modeli olan android tabletlerden birini alın. Serbest piyasa ekonomisi öyle işliyor. Madem millet tabletini istediği gibi kullanmak istiyordu neden milyonlarca iPad aldı o zaman?
Aldığınız tablete Android kurmayı bırakın, Windows OS bile yükseltemeyeceksiniz.
Ayrıca UEFI kilidinin açık olmasını Microsoft'un desteklediği ile ilgili kaynak var mı? Bulduğum haberlerde hep tersini söylemekte ve bu nedenle Unix / Linux işletim sistemi kullanıcılarının başının ağrıyacağını belirtmekte.
guardian.co.uk/...
zdnet.com/...
zdnet.com/...
networkworld.com/...
osnews.com/...
Gerçi ipad i samsung galaxy note 10 ile oldukça fazla sallayacak gibi geliyor bana.
Ama bu yaptıkları ilk değil. Elbet XDA buna da çözüm bulur.
1 Misafir
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İşletim Sistemleri, microsoft ve windows 8