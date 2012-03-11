Windows 8 çalıştıran ARM cihazlarının bootloader kilidi kapalı olacak

Yıl sonuna doğru piyasaya süreceği Windows 8 işletim sistemiyle ARM tabanlı tablet pazarında da iddialı olmak isteyen Microsoft, bununla birlikte ARM tabanlı Windows 8 - WoA cihazı üreticilerine önemli bir kısıtlama getirdi.





Windows 8 Donanım Sertifikasyon kurallarına göre ARM tabanlı Windows 8 cihazlarında Custom Mode erişimi kapalı olacak ve cihazlar Standart Mode ile sunulacak. Bunun anlamı WoA cihazlarının UEFI yoluyla bootloader kilidinin kapalı olacağı ve Android gibi alternatif işletim sistemlerinin kurulamayacağı.





Xda geliştiricileri tarafından ortaya çıkarılan bu durum forumlarda da dile getirilmeye başlandı.





Microsoft, felsefesinin müşterilere en iyi tecrübeyi sunmak olduğunu sıklıkla dile getiriyor. Ancak geçmişte HTC firmasının bu kilidi kapalı tutarak cihazlarını satışa sunmasının ardından yaşananlar herkesin malumu. Anlaşıldığı kadarıyla Microsoft, WoA cihazlarının kurcalanarak alternatif ROM'ların kurulmasını ve kullanıcıların Windows hizmetlerinden kopmasını istemiyor.





Geliştiriciler daha önce de HTC ve ASUS cihazlarının bootloader kilidini bir şekilde kırmayı başarmıştı. Ancak UEFI'nin güvenli açılış modunun bu konuda geliştiricileri oldukça zorlayacağı belirtiliyor.