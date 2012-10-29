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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8 ve Windows RT için Windows Phone 8 eş zamanlama uygulaması Windows Store'da yerini aldı

6 yıl
1,1b
1
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows 8 ve Windows RT için Windows Phone 8 eş zamanlama uygulaması Windows Store'da yerini aldı
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Microsoft, Windows 8 ve Windows RT yüklü cihazlar ile Windows Phone 8'in uyum içinde çalışmasını sağlayacak olan eş zamanlama uygulamasını Windows Store üzerinden yayınladı.

Windows 8 ve Windows RT yüklü cihazlar tarafından indirilebilen uygulama, daha önce Zune ile gerçekleştirilen görevlerin birçoğunu üstleniyor. Ayrıca uygulama, bir cihazdan diğerine müzik, fotoğraf ve video gibi medya dosyalarının aktarımını da sağlıyor. Windows Phone 7 işletim sistemli cihazlarda çalışmayacağı bilinen uygulamanın Windows Phone 8'li bir cihazın bilgisayara bağlanmasıyla yükleneceği söylense de, henüz konuyla ilgili kesin bir bilgi gelmiş değil.

Şu an için uygulamanın performansını test etmek mümkün olmasa da, uygulamaya Windows Store üzerinden buradan ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz.

http://apps.microsoft.com/webpdp/en-US/app/windows-phone/0e0fbaf6-fd99-4046-b494-9ce469ae3009 Yorum Yaz
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