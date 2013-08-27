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Windows 8.1 RTM hazır; 18 Ekim'de Windows Mağazası'ndan yayınlanıyor

5 yıl
1,9b
1
48
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Windows 8.1 RTM hazır; 18 Ekim'de Windows Mağazası'ndan yayınlanıyor
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Redmond'lı yazılım devi Microsoft, bir süredir geliştirme çalışmalarını yürüttüğü Windows 8.1'de sona gelindiğini açıkladı.ABD saatiyle bugün sabah yapılan açıklamada Windows 8.1 RTM sürümünün yani son kullanıcıya sunulacak olan sürümünün dağıtıma hazır olduğu ifade edildi.

Bu gelişmeyle birlikte 27 Ağustos (bugün) ve sonrasında üretilen PC'ler, Windows 8'in en yeni sürümü Windows 8.1 ile birlikte gelecek. Windows 8.1'in son kullanıcı ( tüm Windows 8 kullanıcıları) için Windows Mağazası aracılığıyla ücretsiz olarak yayınlanması ise 18 Ekim'de gerçekleşecek. Ayrıca bu tarihten itibaren Windows 8.1’li cihazlar yine teknoloji mağazalarında raflardaki yerini alacak.

Geleneksel yaklaşımlarında birkaç yılda bir pazara yeni sürüm sunmayı benimsediklerine dikkat çeken Microsoft Türkiye'nin Windows Pazarlama Grup Müdürü Onur Altıntaş, kullanıcı alışkanlıklarının değişmesiyle günümüzde birçok farklı beklentiyi aynı anda karşılamaları gerektiğine dikkat çektiği açıklamasında şunları söyledi:

"(Değişen şartlar) nedeniyle hem ürün hayat döngüsünü kısaltmamız, hem de donanım iş ortaklarımızla eskisinden çok daha yakın çalışmaya ihtiyacımız var. Biz Windows 8.1 RTM sürümüyle temel Windows deneyimini en iyi hale getirdik, ama biliyoruz ki donanım iş ortaklarımız ürünlerinde yer alan farklı özelliklerle bizim sunduğumuz deneyimi daha da ileri taşıyacaklar. Önümüzdeki aylarda en küçük tabletlerden, 2’si 1 arada cihazlara kadar Windows 8.1 ile çalışmak için tasarlanmış güçlü, farklı ve yaratıcı ürünlerin piyasaya çıktığını göreceksiniz. Windows 8.1’in kullanıcılarla buluşacağı tarih olan 18 Ekim’e kadar üreticilerle yakın çalışmalarımızı sürdürerek, tercih edeceğiniz tüm cihaz tiplerinde en iyi Windows deneyimini sizlere sunacağız."

Microsoft'un "tüketicilerin istekleri doğrultusunda Windows 8'i baz alarak daha fazlasını sunuyor" dediği Windows 8.1, kişiselleştirme, efsane başlat menüsü, arama, önyüklü uygulamalar, dokunmatik kullanım, Internet Explorer 11, Windows Mağazası deneyimi ve bulut hizmetlerine bağlantı gibi konularda birçok yenilikle geliyor.


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Basteryus 5 yıl en beğenilen __Nikolaus__
PlayMakers

Hay sizin baslat menunuze..

Mouse u saga götür araya tıkla bu kadar mı zor?

Ona bile gerek yok. Metroyu açınca direk yazmaya başlayarak arayabiliyosun
PlayMakersHay sizin baslat menunuze..Mouse u saga götür araya tıkla bu kadar mı zor?Ona bile gerek yok. Met...
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TheShadow 5 yıl
Mæster
Baslat butonunu geri getirdiler ama basinca metro ile masaustu arasinda gecis yapiyor. Baslat menusunu acmiyor. Ne anladim ben bu isten?

Yahu şu başlat menüsü olayına ne kadar takıldınız. Ne var bu başlat menüsünde bu kadar? Duyan da insanlar 24 saatini başlat menüsünde gezerek harcıyor sanır. Evet ilk başta ben de yadırgadım. Fakat kullandıkça anladım ki çok da gerekli olmayan bir şeymiş. Şu an eksikliğini hiç hissetmiyorum doğrusu.
MæsterBaslat butonunu geri getirdiler ama basinca metro ile masaustu arasinda gecis yapiyor. Baslat menusunu acmiyor. Ne anladim ben bu isten?...
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4 Yanıt Yanıtla +7
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ismail_gökçe 5 yıl
Arkadaşlar merhaba. Daha önce bilgisayarımda win7 kullanıyordum. Win7 de drive vaccine plus diye bir program kullanıyordum. Aynı programı win8 de kurdum kurarken problem çıkarmadı. Yaklaşık dakika çalıştıktan sonra Kişisel bilgisayarınızın kapatılması gerekir diye uyarı verip restart yapıyor. Daha sonra her açılışta 6-7 dakika çalışıp aynı uyarı ile retart yapıyor. Acaba bu programına win8 ile uyumlu olanı yok mudur. yada bunun yerine uygulanacak başka bir program var mıdır?
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thenefy 5 yıl
pre surumu kullananlar ne olacak acaba?
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The Balance 5 yıl
Beyler ben Windows 8 kullanıyorum şu an 8.1 güncelleme olarak mı gelecek yoksa para mı ödeyeceğim?
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Guest-F8946C419 5 yıl The Balance
Ahmi524

Beyler ben Windows 8 kullanıyorum şu an 8.1 güncelleme olarak mı gelecek yoksa para mı ödeyeceğim?

Windows'un uygulama mağazasından ücretsiz indirime sunulacak
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sangokudbgt 5 yıl
Geçen yıllar içinde sürekli microsoft kullandım. xp'den tutun 8'e kadar hepsini tecrübe ettim.
Geçen ay çalıştığım şirket apple ile anlaşarak her çalışanına hem masa üstü hemde diz üstü ios işletim sistemli imac verdi. Sonuç? Ben ahyatım boyunca işletim sistemi görmemişim meğersem. :) gerisini siz hesap etin beyler..
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38derece 5 yıl sangokudbgt
sangokudbgt
Geçen yıllar içinde sürekli microsoft kullandım. xp'den tutun 8'e kadar hepsini tecrübe ettim.
Geçen ay çalıştığım şirket apple ile anlaşarak her çalışanına hem masa üstü hemde diz üstü ios işletim sistemli imac verdi. Sonuç? Ben ahyatım boyunca işletim sistemi görmemişim meğersem. :) gerisini siz hesap etin beyler..

Kardeş biz burda win8 için mucadele edyruz sen bunlara mac kullan desen 3 ay egitim almadan kullanamazlar. ezber dışına asla çkamaz bu tipler. adamlar başlat menüsünü ilah yapmış tapıyorlar sen mac dysun :D
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Guest-F8946C419 5 yıl
Bi iki ergen beğenmedi diye koskoca firma neden eskiye dönsün ki?
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38derece 5 yıl
Ben bu baslat menusu olayı sayesinde anladımki "gerici" kelimesi aşırı dinci bağnazlar için değil metro arayüzünü beğenmeyenler için yaratılmış.

deveye diken insana...

mouse tekerleği sayesinde metro arayüzü nerdeyse dokunmatikten bile daha kullanışlı. eğer metro arayüzü kullanışsız diyorsanız 3 ihtimal var;

1- tekerleksiz mouse kullanıyorsunuz. (toplu falan)
2- mouse sensivity %30larda falan geziyor.
3- siz körmuhalif yaratılışlı bir insansınız, iyi ya da kötü hiç farketmez yapılan hiçbir hizmeti beğenmez ve eleştirirsiniz.
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Public_Enemy 5 yıl
Hissedarlar Steve Ballmer gibi efsane bir CEO'yu kovma noktasına gelmiş, Tabletler satılmamış raflarda kalmış, hisse senetleri düşüyor, yeni pc alanların çoğu Windows 7'ye "downgrade?" etme derdin de ama bizim fanboylar hala metro arayüz'de metro arayüz diyorlar.
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Artemis_KaSTeL 5 yıl
İnsanların w8 i kullanamadığı için beğenmediği ortada.Olayın sadece bir başlat butonuna kitlenmesi bunu gösteriyor.Başlat aşağı başlat yukarı...Adamlar saçma sapan şikayetler yüzünden 8.1'e başlat butonu eklemişler.Gerçi güzel olmuş,basınca metro arayüzüne gönderiyor :D Aslında sıkıntı yeni bilgisayarda w8'in yüklü olarak gelmesi.Zorlama olmamsı gerekirdi.En azından seçenek sunulsa güzel olurdu.
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SE.exe 5 yıl
Tek farkı bir START tuşunun gelmesi. Aslında VisualStudio 2013 içinde yapılmış olabilir bu güncelleme.
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amasseia 5 yıl
Yeni çıkan bir ürün diğer eski ürünlerden daha iyi daha güncel ve daha kullanışlı olur diye biliriz; ama microsoft bunun aksini iddia ediyor ve bu iddiasını kullanıcılara dayatıyor. Yani win8'in, win7'den daha iyi ve daha kullanışlı olması gerekirken durum böyle olmuyor ne yazıkki. İnsanlar win8'li pcleri win7'ye çevirme cabasindalar ve haklılar da... Yeni sistem çok vasat... Umarım, 8.1 güncellemesi ile win8 kendini toparlayabilir ve kullanıcılar da rahat bir nefes alır.
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FifaPesFifa 5 yıl
Baslatın tek eksikliği metro da istediğim belgeyi arayarak bulamamak
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