Windows 8.1 RTM hazır; 18 Ekim'de Windows Mağazası'ndan yayınlanıyor

Redmond'lı yazılım devi Microsoft, bir süredir geliştirme çalışmalarını yürüttüğü Windows 8.1'de sona gelindiğini açıkladı.ABD saatiyle bugün sabah yapılan açıklamada Windows 8.1 RTM sürümünün yani son kullanıcıya sunulacak olan sürümünün dağıtıma hazır olduğu ifade edildi.

Bu gelişmeyle birlikte 27 Ağustos (bugün) ve sonrasında üretilen PC'ler, Windows 8'in en yeni sürümü Windows 8.1 ile birlikte gelecek. Windows 8.1'in son kullanıcı ( tüm Windows 8 kullanıcıları) için Windows Mağazası aracılığıyla ücretsiz olarak yayınlanması ise 18 Ekim'de gerçekleşecek. Ayrıca bu tarihten itibaren Windows 8.1’li cihazlar yine teknoloji mağazalarında raflardaki yerini alacak.

Geleneksel yaklaşımlarında birkaç yılda bir pazara yeni sürüm sunmayı benimsediklerine dikkat çeken Microsoft Türkiye'nin Windows Pazarlama Grup Müdürü Onur Altıntaş, kullanıcı alışkanlıklarının değişmesiyle günümüzde birçok farklı beklentiyi aynı anda karşılamaları gerektiğine dikkat çektiği açıklamasında şunları söyledi:

"(Değişen şartlar) nedeniyle hem ürün hayat döngüsünü kısaltmamız, hem de donanım iş ortaklarımızla eskisinden çok daha yakın çalışmaya ihtiyacımız var. Biz Windows 8.1 RTM sürümüyle temel Windows deneyimini en iyi hale getirdik, ama biliyoruz ki donanım iş ortaklarımız ürünlerinde yer alan farklı özelliklerle bizim sunduğumuz deneyimi daha da ileri taşıyacaklar. Önümüzdeki aylarda en küçük tabletlerden, 2’si 1 arada cihazlara kadar Windows 8.1 ile çalışmak için tasarlanmış güçlü, farklı ve yaratıcı ürünlerin piyasaya çıktığını göreceksiniz. Windows 8.1’in kullanıcılarla buluşacağı tarih olan 18 Ekim’e kadar üreticilerle yakın çalışmalarımızı sürdürerek, tercih edeceğiniz tüm cihaz tiplerinde en iyi Windows deneyimini sizlere sunacağız."

Microsoft'un "tüketicilerin istekleri doğrultusunda Windows 8'i baz alarak daha fazlasını sunuyor" dediği Windows 8.1, kişiselleştirme, efsane başlat menüsü, arama, önyüklü uygulamalar, dokunmatik kullanım, Internet Explorer 11, Windows Mağazası deneyimi ve bulut hizmetlerine bağlantı gibi konularda birçok yenilikle geliyor.