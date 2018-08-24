Windows 95'in masaüstü uygulaması ile nostalji yaşayın

Microsoft'un Windows işletim sisteminin son halinden memnun değilseniz ve eskiye özlem duyuyorsanız, Windows 95'in masaüstü uygulamasını deneyebilirsiniz. Yazılım mühendisi Felix Rieseberg size o günleri yaşatacak uygulamayı indirmeye sundu.

Windows, Mac ve Linux'ta çalışıyor

Slack'te yazılım mühendisi olarak çalışan Felix Rieseberg, Windows 95'i, Windows, Mac veya Linux için bir Electron uygulama olarak piyasaya sürdü. Yaklaşık olarak 100 MB. boyutlarındaki uygulamayı bilgisayarınızda yükleyerek tam olarak Windows 95 deneyimini yaşamanız mümkün. Uygulamayı çalıştırma süreci, hangi işletim sistemini kullandığınıza bağlı olarak farklılık gösteriyor ancak Windows 10 işletim sisteminde uygulamanın gayet güzel çalıştığını da belirtelim.

buraya tıklayarak cihazınıza yükledikten sonra, ayrı bir pencerede açılıyor. Gerçek bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyaya erişemediğiniz Windows 95 ile internete de bağlanamıyorsunuz. Fakat işletim sisteminin diğer özellik ve programlarını kullanmanız mümkün. Eğer siz de eğlenceli ve nostaljik dakikalar geçirmek istiyorsanız bu uygulamayı mutlaka denemelisiniz. Windows 95 uygulamasınıcihazınıza yükledikten sonra, ayrı bir pencerede açılıyor. Gerçek bilgisayarınızdakierişemediğiniz Windows 95 ile internete de bağlanamıyorsunuz. Fakat işletim sistemininkullanmanız mümkün. Eğer siz dedakikalar geçirmek istiyorsanız bu uygulamayı mutlaka denemelisiniz.

https://github.com/felixrieseberg/windows95/releases