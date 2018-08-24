Windows 95'in masaüstü uygulaması ile nostalji yaşayın

Teknoloji Editörü
Microsoft'un Windows işletim sisteminin son halinden memnun değilseniz ve eskiye özlem duyuyorsanız, Windows 95'in masaüstü uygulamasını deneyebilirsiniz. Yazılım mühendisi Felix Rieseberg size o günleri yaşatacak uygulamayı indirmeye sundu.
Windows, Mac ve Linux'ta çalışıyor
Slack'te yazılım mühendisi olarak çalışan Felix Rieseberg, Windows 95'i, Windows, Mac veya Linux için bir Electron uygulama olarak piyasaya sürdü. Yaklaşık olarak 100 MB. boyutlarındaki uygulamayı bilgisayarınızda yükleyerek tam olarak Windows 95 deneyimini yaşamanız mümkün. Uygulamayı çalıştırma süreci, hangi işletim sistemini kullandığınıza bağlı olarak farklılık gösteriyor ancak Windows 10 işletim sisteminde uygulamanın gayet güzel çalıştığını da belirtelim.
Windows 95 uygulamasını buraya tıklayarak cihazınıza yükledikten sonra, ayrı bir pencerede açılıyor. Gerçek bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyaya erişemediğiniz Windows 95 ile internete de bağlanamıyorsunuz. Fakat işletim sisteminin diğer özellik ve programlarını kullanmanız mümkün. Eğer siz de eğlenceli ve nostaljik dakikalar geçirmek istiyorsanız bu uygulamayı mutlaka denemelisiniz.
https://github.com/felixrieseberg/windows95/releases Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Windows 8 serisini hiç kullanmadığım için yorumum yok. Benim sırasıyla kullandığım işletim sistemleri şunlar: 95, 98, XP, Vista, Win 7 ve Win 10.
Bu arada içlerinde en sevmediğim, en hantal bulduğum windows 10. Bence Windows 10 mekanik disk ile çekilecek dert değil.
ayrıca forumda ben daha kimsenin ne fetö ne de darbe seviciliği yaptığına rastlamadım, ha uydurulan sözde masalları eleştiriyorlarsa da bu onların fetöcü olduklarını değil kafalarının çalıştığını gösterir
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