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Windows 95'in masaüstü uygulaması ile nostalji yaşayın

Eğer siz de nostalji yaşamak veya eski Windows'ların nasıl olduğunu görmek istiyorsanız yazılım mühendisi Felix Rieseberg'in geliştirdiği Windows 95 uygulamasını denemelisiniz.
9 ay
8,2b
1
22
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft'un Windows işletim sisteminin son halinden memnun değilseniz ve eskiye özlem duyuyorsanız, Windows 95'in masaüstü uygulamasını deneyebilirsiniz. Yazılım mühendisi Felix Rieseberg size o günleri yaşatacak uygulamayı indirmeye sundu.

Windows, Mac ve Linux'ta çalışıyor

Slack'te yazılım mühendisi olarak çalışan Felix Rieseberg, Windows 95'i, Windows, Mac veya Linux için bir Electron uygulama olarak piyasaya sürdü. Yaklaşık olarak 100 MB. boyutlarındaki uygulamayı bilgisayarınızda yükleyerek tam olarak Windows 95 deneyimini yaşamanız mümkün. Uygulamayı çalıştırma süreci, hangi işletim sistemini kullandığınıza bağlı olarak farklılık gösteriyor ancak Windows 10 işletim sisteminde uygulamanın gayet güzel çalıştığını da belirtelim.
Windows 95 uygulamasını buraya tıklayarak cihazınıza yükledikten sonra, ayrı bir pencerede açılıyor. Gerçek bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyaya erişemediğiniz Windows 95 ile internete de bağlanamıyorsunuz. Fakat işletim sisteminin diğer özellik ve programlarını kullanmanız mümkün. Eğer siz de eğlenceli ve nostaljik dakikalar geçirmek istiyorsanız bu uygulamayı mutlaka denemelisiniz.

https://github.com/felixrieseberg/windows95/releases Yorum Yaz
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Omisis046 9 ay en beğenilen
Açmayın işlemcim pentium 2 oldu.
1 Yanıt Yanıtla +22
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SigSauer6 9 ay
mavi ekranı yansırdı duvarlarıma, bir nevi huzurdu benim için. Misafirlikten hızlıca döndükten sonra bu ekranı görmek paha biçilemezdi.
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Sharparrow 9 ay
Yazdığım yazı bir ergenin zoruna gitmiş olacak ki silmiş yazımı. Tam bir ergen hareketi.. zamanında forumdaki fetöcülerin darbe sevici mesajlarına dokunmayan zihniyet benim mesajımı silmiş. Ne kadar ironik. Fetöcülerin ve terörizim propagandası yuvası bir forum sitesi. Vatana sövün fetöyü güzelleyin kimse dokunmaz mesajınıza hatta tonla 'like' alır. -ki 15 temmuzun hemen sonrası bu tip mesajlarla kaynadı site. Bütün fetö düşmanları da susturuldu forumdan uzaklaştırıldı.. nereden biliyorum yaşadım çünkü. Şimdi silinen mesajıma bak kimin kanına dokunduysa artık. Sadece win 95in nostalji olmadı için 45 yaş ve sonrası olmanız gerek dedim. İşte bir ergenin bu zoruna gitmiş olmalı. Yazık. 2000letin başlarında ki DHı özledin. O zamanlar her ergende pc yoktu internet güzeldi. Şimdi her ergende pc var üstelik bu sitede de yönetici yapmışlar ki hangi akla hizmet yapmışlar anlamak zor. Eskiler yaşlılar siteden uzaklaştırılıyor ergenler el üstünde tutuluyor.. kurt kocayınca hikayesi.. isterseniz silin hesabımı zaten fetöcülere küfür ettiğim için tekini sildiniz artık nefret ediyorum o yüzden
Yazdığım yazı bir ergenin zoruna gitmiş olacak ki silmiş yazımı. Tam bir ergen hareketi.. zamanında forumdaki fetöcülerin darbe sevici mesajlarına dokunmayan z...
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4 Yanıt Yanıtla +4
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tuğs@n 2 ay
özledik

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csh 2 ay
Elektronjs uzerinde nodejs icin olan v86 isimli emulator kutuphanesi kullanilarak yazilmis bir emulator aslinda. Bildigimiz emulatorlere yada virtualization yazilimlarina gore hicbir arti tarafi yok ama eksileri var. Uzerinde kurulu gelen Windows 95'i kolayca bozabiliyorsunuz, bir daha restart olmuyor. Cok ama cok gereksiz olmus bence. Ucretsiz olsun diyenler gidip VirtualBox kullanip Windows95 yukleyebilir, cok da daha guzel ve daha problemsiz olur.
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ThePscho 9 ay
Efsane olmuş yalnız.
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vozer 9 ay
95 yeni çıktığından günümüze kadar evimde windows çalıştırmayı becerebilen bilgisayarlar oldu. Sadece 98'den XP'ye geçtiğimde önceki sürümü aramadım. Bunun dışında 7 de dahil 10 da dahil tümünde önceki sürüme dönmeyi istedim.
Windows 8 serisini hiç kullanmadığım için yorumum yok. Benim sırasıyla kullandığım işletim sistemleri şunlar: 95, 98, XP, Vista, Win 7 ve Win 10.
Bu arada içlerinde en sevmediğim, en hantal bulduğum windows 10. Bence Windows 10 mekanik disk ile çekilecek dert değil.
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drjacob 9 ay
ben XP isterim
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mq1n 9 ay
javascript ile tarayıcı üzerinden windows 95,98,xp tümü kullanılabiliyorken bu baya mağara olmuş
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Sharparrow 9 ay
Yazdığım yazı bir ergenin zoruna gitmiş olacak ki silmiş yazımı. Tam bir ergen hareketi.. zamanında forumdaki fetöcülerin darbe sevici mesajlarına dokunmayan zihniyet benim mesajımı silmiş. Ne kadar ironik. Fetöcülerin ve terörizim propagandası yuvası bir forum sitesi. Vatana sövün fetöyü güzelleyin kimse dokunmaz mesajınıza hatta tonla 'like' alır. -ki 15 temmuzun hemen sonrası bu tip mesajlarla kaynadı site. Bütün fetö düşmanları da susturuldu forumdan uzaklaştırıldı.. nereden biliyorum yaşadım çünkü. Şimdi silinen mesajıma bak kimin kanına dokunduysa artık. Sadece win 95in nostalji olmadı için 45 yaş ve sonrası olmanız gerek dedim. İşte bir ergenin bu zoruna gitmiş olmalı. Yazık. 2000letin başlarında ki DHı özledin. O zamanlar her ergende pc yoktu internet güzeldi. Şimdi her ergende pc var üstelik bu sitede de yönetici yapmışlar ki hangi akla hizmet yapmışlar anlamak zor. Eskiler yaşlılar siteden uzaklaştırılıyor ergenler el üstünde tutuluyor.. kurt kocayınca hikayesi.. isterseniz silin hesabımı zaten fetöcülere küfür ettiğim için tekini sildiniz artık nefret ediyorum o yüzden
3 Yanıt Yanıtla +4
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subaortik 9 ay Sharparrow
İşte söylemek isteyip sürekli ertelediğim düşüncelerim.. Ağzına sağlık.
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KaSaTuRa. 9 ay Sharparrow
şu an 30 lu yaşlarında olan birçok insanın windows 95 i kullanmışlığı var, 45 biraz abartı olmuş
ayrıca forumda ben daha kimsenin ne fetö ne de darbe seviciliği yaptığına rastlamadım, ha uydurulan sözde masalları eleştiriyorlarsa da bu onların fetöcü olduklarını değil kafalarının çalıştığını gösterir
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Piêr Dé Sans 9 ay Sharparrow
32 Yaşındayım ve windows 95 öncesini de hatırlıyorum. Bu pc meraknızın ne kadar eskiye dayandığına bağlı. Biraz da imkan meselesi.
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serafon 9 ay
O zamanlar hayatlarımız daha elimizdeydi, bilgisayarlar daha yönetilebilirdi, huzur daha çoktu. Şimdi bir bilinmez içinde gidiyoruz ve bu gitgide artacak.
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CoreXXX 9 ay
emulatörle zaten gerçek w95 kurup kullanılıyor. üstelik internet bağlantılı. çokda gerekli bir uygulamam olmamış
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snoppy 9 ay CoreXXX
gereklilikten ziyade, Electron adı verilen platformla neler yapılabileceğini göstermek/kanıtlamak amacıyla yapılmış.
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FRAPS_TR 9 ay
Windows 10 nun bundan farkı yok . yamalaya yamalaya bugunlere kadar geldik.
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