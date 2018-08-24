Twitter, iOS 9 ve önceki sürümler için desteğini sonlandırdı

Apple'ın üç yıl önce yayınladığı iOS 9 işletim sistemini kullanan cihazlar için kötü bir haber geldi. Sosyal medya devi Twitter yaptığı açıklamada, artık iOS 9 ve önceki sürümler için güncelleme yayınlamayacağını açıkladı.

iOS 9 cihazlara artık güncelleme gelmeyecek

iOS 9 kullanan Twitter kullanıcıları son güncellemelerini bu hafta aldılar ve durumu anlatan bir açıklama metniyle bilgilendirildiler. Twitter'ın iOS 9 kullanıcılarına gönderdiği mesaj ise şu şekilde oldu: "Uygulamamızı gün geçtikçe geliştiriyor ve kullanıcılarımı için kolaylaştırıyoruz. Artık iOS 9 veya alt sürümde çalışan cihazlar Twitter güncellemelerini alamayacak. En son özellik ve güncellemeleri alabilmek için lütfen iOS 10 ve üzeri bir sürüme geçin."

Twitter uygulamasının iOS 9 ve alt sürümlerinde hala çalışmaya devam edeceğini belirtmemiz gerekiyor. Ancak bu cihazlara artık Twitter güncellemeleri gelmeyecek ve kullanıcılar yeni özellik veya performans iyileştirilmelerinden mahrum kalacaklar. Eğer siz de iOS 9 kullanıyorsanız ve Twitter uygulaması sizin için önemliyse, işletim sisteminizi en kısa zamanda yükseltmenizi tavsiye ediyoruz.