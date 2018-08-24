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Twitter, iOS 9 ve önceki sürümler için desteğini sonlandırdı

Sosyal medya devi Twitter, iOS 9 ve önceki sürümler için desteğini sonlandırdığını açıkladı. Bu sürümleri kullanan cihazlara artık güncelleme gelmeyecek. Gelişmenin detayları haberimizde.
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple'ın üç yıl önce yayınladığı iOS 9 işletim sistemini kullanan cihazlar için kötü bir haber geldi. Sosyal medya devi Twitter yaptığı açıklamada, artık iOS 9 ve önceki sürümler için güncelleme yayınlamayacağını açıkladı.

iOS 9 cihazlara artık güncelleme gelmeyecek

iOS 9 kullanan Twitter kullanıcıları son güncellemelerini bu hafta aldılar ve durumu anlatan bir açıklama metniyle bilgilendirildiler. Twitter'ın iOS 9 kullanıcılarına gönderdiği mesaj ise şu şekilde oldu: "Uygulamamızı gün geçtikçe geliştiriyor ve kullanıcılarımı için kolaylaştırıyoruz. Artık iOS 9 veya alt sürümde çalışan cihazlar Twitter güncellemelerini alamayacak. En son özellik ve güncellemeleri alabilmek için lütfen iOS 10 ve üzeri bir sürüme geçin."
Twitter uygulamasının iOS 9 ve alt sürümlerinde hala çalışmaya devam edeceğini belirtmemiz gerekiyor. Ancak bu cihazlara artık Twitter güncellemeleri gelmeyecek ve kullanıcılar yeni özellik veya performans iyileştirilmelerinden mahrum kalacaklar. Eğer siz de iOS 9 kullanıyorsanız ve Twitter uygulaması sizin için önemliyse, işletim sisteminizi en kısa zamanda yükseltmenizi tavsiye ediyoruz.

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intel7mix 8 ay
İOS 9 kullanan en son cihaz 4s modeli oda 2011 çıkmış. Güncelleme desteğini çekmesi cok normal. Eski API desteklemek maliyet ve zaman açısından firmaları zora sokuyor. İstenilse yapilir ama yeni cihaz satilmak istenildiği cok aşikar.
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RASP 9 ay
Twitter uygulaması zaten kötüydü, alternatiflere yönelir kullanıcılar
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SEHZADE63 9 ay
Seneye ios 10 kapatir kapilarini bu böyle devam etmez zaten elbet durucakti...
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~Lion King~ 9 ay
O telefon seve seve güncellenecek başka çareniz yok. Güncelleyio Pili değişip yolunuza devam edin.
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galaxyg 9 ay
eyvah kapı yavaş yavaş ios 10 a dayanıyor ve güncellemek istemiyorum ben
Belli bi sürüme zorlamaları çok saçma yav yap işte ios 9 a da milyon dolarlık şirketsin
çok saçma
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intel7mix 9 ay
İphone 5 bile İOS 10 kullanıyorken bir zahmet
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