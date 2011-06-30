Windows Phone 7 Marketplace'de artık 25.000'e yakın uygulama var

Haber Editörü
Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows Phone 7, yaygınlaşmasını yavaş yavaş sürdürürken uygulama sayısı doğru orantılı olarak artıyor. Windows Phone Applist tarafından tutulan istatistiğe göre toplam uygulama sayısı son iki haftada 1940 artış göstererek 24.824'e ulaşmış durumda ve 25.000 basamağı için geri sayıma başlanmış.
Kullanıma sunulan uygulamaların en büyük kısmını %18 ile oyunlar oluşturuyor. Dil açısından sıralamaya baktığımızda ise %75 ile İngilizce birinci durumda. İngilizce'yi %8 ile Almanca ve Fransızca, %5 ile İspanyolca ve %4 ile İtalyanca izliyor.
Son olarak yayınlanan uygulamaların yarısından fazlası yani %51'i ücretsiz, %30'u ücretli, geri kalan %19'u ise deneme süreli olarak karşımıza çıkıyor.
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Senin gibi düşünürsek haftanın en iyi winp7 oyunları niye yok o zman. İşletim sisteminin reklamı olsa ne olmasa ne?Kimse reklama göre değerlendirmez çünkü kullanıcı yorumları daha gerçekcidir.Reklamla olacak iş değil.daha önceden diğer işeltim sistemleri içinde istatistik verileri yayınlanmıştı.paranoyak olmayalım lütfen.
Winphone7 gelişmekte olan bir işletim sistemi doğal olarak kullanıcılar merak ediyor.Bunla doğru orantılı olarak da haberleri geliyor.Ben mesela merak ediyorum.Winphone 7 beklentileri karşılayabilecekmi güncellemelerle?Rakiplerine oranla konumu ne düzeyde olacak?