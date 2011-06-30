Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7 Marketplace'de artık 25.000'e yakın uygulama var

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
1
5
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone 7 Marketplace'de artık 25.000'e yakın uygulama var
Tam Boyutta Gör
Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows Phone 7, yaygınlaşmasını yavaş yavaş sürdürürken uygulama sayısı doğru orantılı olarak artıyor. Windows Phone Applist tarafından tutulan istatistiğe göre toplam uygulama sayısı son iki haftada 1940 artış göstererek 24.824'e ulaşmış durumda ve 25.000 basamağı için geri sayıma başlanmış.
Kullanıma sunulan uygulamaların en büyük kısmını %18 ile oyunlar oluşturuyor. Dil açısından sıralamaya baktığımızda ise %75 ile İngilizce birinci durumda. İngilizce'yi %8 ile Almanca ve Fransızca, %5 ile İspanyolca ve %4 ile İtalyanca izliyor.
Son olarak yayınlanan uygulamaların yarısından fazlası yani %51'i ücretsiz, %30'u ücretli, geri kalan %19'u ise deneme süreli olarak karşımıza çıkıyor.

Windows Phone 7 Marketplace'de artık 25.000'e yakın uygulama var
Tam Boyutta Gör
Windows Phone 7 Marketplace'de artık 25.000'e yakın uygulama var
Tam Boyutta Gör
Windows Phone 7 Marketplace'de artık 25.000'e yakın uygulama var
Tam Boyutta Gör
Windows Phone 7 Marketplace'de artık 25.000'e yakın uygulama var
Tam Boyutta Gör
Windows Phone 7 Marketplace'de artık 25.000'e yakın uygulama var
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Starrk35 8 yıl
Donanimhaber para mı alıyor bu windows platformundan. hiç bir işletim sistemi için bu kadar haber ve reklem çıkmıyor neredeyse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klasör.:X:. 8 yıl

Letherin

Donanimhaber para mı alıyor bu windows platformundan. hiç bir işletim sistemi için bu kadar haber ve reklem çıkmıyor neredeyse.

Senin gibi düşünürsek haftanın en iyi winp7 oyunları niye yok o zman.
İşletim sisteminin reklamı olsa ne olmasa ne?Kimse reklama göre değerlendirmez çünkü kullanıcı yorumları daha gerçekcidir.Reklamla olacak iş değil.daha önceden diğer işeltim sistemleri içinde istatistik verileri yayınlanmıştı.paranoyak olmayalım lütfen.

Winphone7 gelişmekte olan bir işletim sistemi doğal olarak kullanıcılar merak ediyor.Bunla doğru orantılı olarak da haberleri geliyor.Ben mesela merak ediyorum.Winphone 7 beklentileri karşılayabilecekmi güncellemelerle?Rakiplerine oranla konumu ne düzeyde olacak?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Yetersiz ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 8 yıl
Microsoft geliştiricileri pahalı satarak (sattırarak) mı çekmeyi planlamış? Angry birds kaç sene sonra geldi. Android markette bedava , appstore da 1$ a satılırken bunlar 3$ istiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4w3e 8 yıl
Bu kadar yetmez daha fazla olması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim