Windows Phone 7 Marketplace'de artık 25.000'e yakın uygulama var

Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows Phone 7, yaygınlaşmasını yavaş yavaş sürdürürken uygulama sayısı doğru orantılı olarak artıyor. Windows Phone Applist tarafından tutulan istatistiğe göre toplam uygulama sayısı son iki haftada 1940 artış göstererek 24.824'e ulaşmış durumda ve 25.000 basamağı için geri sayıma başlanmış.

Kullanıma sunulan uygulamaların en büyük kısmını %18 ile oyunlar oluşturuyor. Dil açısından sıralamaya baktığımızda ise %75 ile İngilizce birinci durumda. İngilizce'yi %8 ile Almanca ve Fransızca, %5 ile İspanyolca ve %4 ile İtalyanca izliyor.



Son olarak yayınlanan uygulamaların yarısından fazlası yani %51'i ücretsiz, %30'u ücretli, geri kalan %19'u ise deneme süreli olarak karşımıza çıkıyor.



