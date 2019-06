Windows Phone 7 için Firefox planlanmıyor

Resmi lansmanını geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı yeni nesil mobil işletim sistemi Window Phone 7 için dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia ile işbirliğine giden Microsoft, yılın ikinci yarısıyla birlikte önemli bir gelişim hedefliyor. Yeni gelecek yazılım güncellemelerine ek olarak Nokia'nın, Windows Phone 7 tabanlı ilk modelini son çeyrekte pazara sunması bekleniyor. Platform bazındaki bu gelişmelere ek olarak uygulama tarafında da Microsoft'un çalışmaları devam ediyor. Akıllı telefonlar için en kritik noktalardan birisi olan internet deneyimini geliştirebilmek adına HTML5 desteği ve Silverlight entegrasyonu içeren mobil Internet Explorer 9'u platforma getirmeye hazırlanan Microsoft'a, Mozilla'dan kötü haber geldi.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar (aynı zamanda Maemo işletim sistemli Nokia N900 ile de uyumlu) için hazırladığı Firefox 4.0 Mobile'ı geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Mozilla, en azından şu an için Windows Phone 7 platformunu düşünmüyor. Mozilla'nın Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jay Sullivian açıklamasında, "Tarayıcılar açısından şu an için Android'e odaklanmış durumdayız." dedi. Mobil internet deneyimini geliştirmek için Awesome Bar, Firefox Sync ve benzeri uygulamalar üzerinde de çalışan Mozilla'nın en azından şu an için Windows Phone 7'yi düşünmediği ortada. Ancak platformun zamanla olgunlaşması ve kullanıcılar arasında yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Mozilla'nın bu yönde bir girişimde bulunması da göz ardı edilecek bir ihtimal değil.