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Windows Phone 7 için Firefox planlanmıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
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17
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanını geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı yeni nesil mobil işletim sistemi Window Phone 7 için dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia ile işbirliğine giden Microsoft, yılın ikinci yarısıyla birlikte önemli bir gelişim hedefliyor. Yeni gelecek yazılım güncellemelerine ek olarak Nokia'nın, Windows Phone 7 tabanlı ilk modelini son çeyrekte pazara sunması bekleniyor. Platform bazındaki bu gelişmelere ek olarak uygulama tarafında da Microsoft'un çalışmaları devam ediyor. Akıllı telefonlar için en kritik noktalardan birisi olan internet deneyimini geliştirebilmek adına HTML5 desteği ve Silverlight entegrasyonu içeren mobil Internet Explorer 9'u platforma getirmeye hazırlanan Microsoft'a, Mozilla'dan kötü haber geldi.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar (aynı zamanda Maemo işletim sistemli Nokia N900 ile de uyumlu) için hazırladığı Firefox 4.0 Mobile'ı geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Mozilla, en azından şu an için Windows Phone 7 platformunu düşünmüyor. Mozilla'nın Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jay Sullivian açıklamasında, "Tarayıcılar açısından şu an için Android'e odaklanmış durumdayız." dedi. Mobil internet deneyimini geliştirmek için Awesome Bar, Firefox Sync ve benzeri uygulamalar üzerinde de çalışan Mozilla'nın en azından şu an için Windows Phone 7'yi düşünmediği ortada. Ancak platformun zamanla olgunlaşması ve kullanıcılar arasında yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Mozilla'nın bu yönde bir girişimde bulunması da göz ardı edilecek bir ihtimal değil.


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Stradale 8 yıl
opera gibi her türlü telefonda sorunsuz çalışabilen bir tarayıcı varken mozilla daha kendini ne sanıp da böyle bi açıklama gereği duymuş, aman ne olur çıkarın sanki çok kullanan var da ff mobile'ı :D
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shavkat 8 yıl
Arkadaşlar Mozilla, WM7 için FF mobile çıkartmıyacaz dememişlerki, zaten deseler kendi çıkarına aykırı bir iş yapmış olur. Sadece Androide odaklanıyoruz demişler, benim haberden anladığım kadarıyla,bunlar bile gelsin görelim tüketici ne kadar tutacak ona göre düşünürüz demişler.
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Batuist 8 yıl
çok yerinde bir karar olmuş...
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halitkin 8 yıl
çok büyük bir kayıp degil.
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ugacomtr 8 yıl
htc hd2 kullanma fırsatım oldu. iphone 4 de kullandim. htc bana biraz daha güzel geldi. iphone 4 ise 3 ile çok ahım şahım fark görülmeyecek düzeydeydi. yazılımsal olarak fazla fark görmek bence standart işleri yapanlar için cok zor. o yüzden yeni nesil androidleri ve 7 için güzel telefonları beklemek bence şart gibi. n97 mi o zaman emekli edip 3 4 yıl daha kullanabileceğim güzel bir telefon istiyorum. hadi hayırlısı.
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kesbi 8 yıl
Nookiaya yine yazık oldu. Symbiandan herkes kaçtı, yazılım mazılım yapmadılar. Şimdi windowsa geçti ama durum yine aynı olacak gibi. Yazık gerçekten. Ama müstehak tabi. Beter olsun.
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hakanxml 8 yıl
aman çok üzüldük sanki androiddeki firefox bir işe yarıyormuş gibi beyefendiler windows için hazırlamayacakmış zahmet olurdu zaten. windows phone içindeki internet explorer son derece pratik sadece flash desteği yok kopyala yapıştır zaten geldi onlar zahmet etmesin
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android137 8 yıl
Zaten Mozilla yerine chrome koysalar daha iyi olur.
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Klasör.:X:. 8 yıl
Win phone 7 için firefox çıkmazsa bende bilgisayardaki firefoxu kaldırıcam.

ne yani elinde sonunda firefox çıkacak.bunun kaçarı uçarı yok.elbet bilgisayar dünyasında neredeyse kalıcı olarak oturmuş windows telefon sektöründe de aynı başarıyı sağlayacaktır.o zaman paşa paşa sitesinde new başlığı altında firefox for winphone 7 linkini göreceğiz :)

Edit:zaten şimdiye kadar listemde hep 2.sırada olan explorer, 9.sürümü ile firefoxu yakalamış gibi duruyor.gerçekten hız konusunda çağ atlamış.böyle gelişmeyi gördükten sonra telefonda da browser konusunda winphone7 sıkıntı yaşamıcaktır...
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Mr. Jingles 8 yıl
Dakika 1 gol 1.
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Firaristt 8 yıl
Nokia telefonların donanımına güvenmemişlerdir :P (daha Nokia'nın WP7'li telefonu olmasada) Şaka bir yana WP7 için de çıkartmaları fena olmazdı bana göre. Ama kaldı ki yeni telefon alanlar ya Android yada iOS alıyor. Haliyle diğer işletim sistemleri pek kullanılmıyor. Kullanan kesim de belli.(yanlış anlaşılmasın) Android'e odaklanmaları bence gayet iyi ama diğerlerine de önem vermeliler bence. neden Android derseniz bence Android'in hızlı yükselişi FF Mobile'ın işine daha fazla yarayacaktır.
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umutarslan.com 8 yıl

Firaristt

Nokia telefonların donanımına güvenmemişlerdir :P (daha Nokia'nın WP7'li telefonu olmasada) Şaka bir yana WP7 için de çıkartmaları fena olmazdı bana göre. Ama kaldı ki yeni telefon alanlar ya Android yada iOS alıyor. Haliyle diğer işletim sistemleri pek kullanılmıyor. Kullanan kesim de belli.(yanlış anlaşılmasın) Android'e odaklanmaları bence gayet iyi ama diğerlerine de önem vermeliler bence. neden Android derseniz bence Android'in hızlı yükselişi FF Mobile'ın işine daha fazla yarayacaktır.


apple kullanan birisi olarak ben win7 li telefon bekliyorum.Chrome olsa yeter bana :D
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e1ektronick 8 yıl
mozilla gercekten super bir tarayici, su anda symbian icin de olmasini isterdim ama biraz daha bekleyebilirim nasil olsa android OS'li (buyuk ihtimal) HTC'ye gececegim.
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