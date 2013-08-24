Windows Phone 8 cihazlar için yeni bir Instagram uygulaması: 6tag

iOS ve Android platformlarında yer alıyor olmasına rağmen Windows Phone 8 için halen resmi olarak yayınlanmayan Instagram servisinin sunduklarını Windows Phone dünyasına getiren en son uygulamalardan 6tag, Rudy Huyn tarafından geliştiriliyor.

Geliştiricinin söylediğine göre Instagram fotoğraf ve video servisinin sağladığı bütün özellikleri Windows Phone 8 cihazlara getirebilen 6tag, Instagram üzerine fotoğraf ve video yüklenmesi yanında XPro-II, Earlybird, Rise, Amaro, Hudson, Lo-fi, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe ve Nashville gibi popüler birçok farklı filtre seçeneğini de kullanıcılara sunabiliyor. Ayrıca Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr ve Foursquare gibi diğer servislere paylaşma desteğini de veren uygulama, fotoğraflar üzerine GPS verisi de ekleyebiliyor.

Kişiler arası konuşma özelliğinin de unutulmadığı 6tag Instagram uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/6tag/7d795cdf-fb1b-4bdf-8f5e-76eb19f7079e