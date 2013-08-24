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Windows Phone 8 cihazlar için yeni bir Instagram uygulaması: 6tag

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
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16
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone 8 cihazlar için yeni bir Instagram uygulaması: 6tag
iOS ve Android platformlarında yer alıyor olmasına rağmen Windows Phone 8 için halen resmi olarak yayınlanmayan Instagram servisinin sunduklarını Windows Phone dünyasına getiren en son uygulamalardan 6tag, Rudy Huyn tarafından geliştiriliyor.
Geliştiricinin söylediğine göre Instagram fotoğraf ve video servisinin sağladığı bütün özellikleri Windows Phone 8 cihazlara getirebilen 6tag, Instagram üzerine fotoğraf ve video yüklenmesi yanında XPro-II, Earlybird, Rise, Amaro, Hudson, Lo-fi, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe ve Nashville gibi popüler birçok farklı filtre seçeneğini de kullanıcılara sunabiliyor. Ayrıca Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr ve Foursquare gibi diğer servislere paylaşma desteğini de veren uygulama, fotoğraflar üzerine GPS verisi de ekleyebiliyor.
Kişiler arası konuşma özelliğinin de unutulmadığı 6tag Instagram uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/6tag/7d795cdf-fb1b-4bdf-8f5e-76eb19f7079e Yorum Yaz
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Tirion Fordring 6 yıl
Bu adamın vine uygulaması çok iyi bu da çok iyidir
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MentalGhetto 6 yıl
Nokia PATH isimli bir uygulamasını duyurdu geçenlerde,ayrıntı bilmemekle beraber instagram benzeri bir uygulama olduğunu söyleyebilirim...Sanırım bu şirketler arası göz dağı
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mesona 6 yıl
Pazarda şu an üçüncü bir mobil sisteminin rakip olarak olması gerekiyor. Bu yüzden wp8'in gelişmesi tüketicinin işine gelir. Ne kadar çok rekabet o kadar çok tüketici yararı
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Utku 6 yıl
Instagram her fonksiuonuyla wp8'de var ve kusursuz calisiyor. Girdigim programin isminin bir onemi yok. Ha benim zaten umrumda olan bi uygulama degil.
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Efe S. 6 yıl
Şimdi bir Nokia düşmanı çıkıp ''ancak böyle şeylerle avunurular zaten'' derse hiç şaşırmam. Instagram'ın olmaması böyle stabil bir sistemi tercih etmemek için bir sebepse siz gelmeyin zaten
Kaldı ki Google Play'de ne güzel uygulamalar var değil mi? Bir uygulamanın ''zilyon'' tane nispeti mevcut. En çok indirilen uygulamaların +18 eli uçkurunda gezen insanlara yönelik olması da ayrı bir ironi vesilesi.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Vasto Lorde 6 yıl
bu uygulamayı kullanmaya başladım ayrıca aynı yapımcının 6sec diye vine uygulaması var. bunlarla beraber sosyal uygulamaların eksiklikleri kapandı. neredeyse orjinaliyle aynı. tek istediğim şey facebook bildirim düzgün çalışması onun dışında wp çok iyiye gidiyor. geleceği iyi olacak bence
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bilgehankalkan 6 yıl Efe S.
Efe S.

Şimdi bir Nokia düşmanı çıkıp ''ancak böyle şeylerle avunurular zaten'' derse hiç şaşırmam. Instagram'ın olmaması böyle stabil bir sistemi tercih etmemek için bir sebepse siz gelmeyin zaten
Kaldı ki Google Play'de ne güzel uygulamalar var değil mi? Bir uygulamanın ''zilyon'' tane nispeti mevcut. En çok indirilen uygulamaların +18 eli uçkurunda gezen insanlara yönelik olması da ayrı bir ironi vesilesi.

Gereksiz uygulamanın çok olmasıyla gerekli uygulamanın az olması aynı değerlendirilemez maalesef. Windows Phone 8 için uygulamalar çıkıyor ilerlemesi güzel ama bunu bir takım benzetmelerle, örneklerle ileride olan rakibinden üstün görmek yanlış olur. 2 Sene sonra belki Play Store'u geçecek seviyeye ulaşacak ama bu aralıkta dediğim gibi üstün görmek yanlış olur.
Bir markette popüler sosyal platformların kendileri uygulama geliştirmiyorsa yetersizdir bu market, bunu kabullenmek gerekir. İşi "Benim marketim daha iyi." noktasına getirmenin bir manası yok.
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