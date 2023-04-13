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    HBO Max, isim değiştirdi: İşte yayın tarihi ve abonelik fiyatları

    HBO Max’in ismi değişiyor. Warner Bros. Discovery, Max’in Discovery ve diğer orijinal dizilerle güncellenmiş yeni içerikler sunacağını söyledi. Peki, HBO Max aboneleri için fiyatlar değişecek mi?
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    HBO Max isim değiştirdi Tam Boyutta Gör
    Warner Bros. Discovery, Çarşamba günü gerçekleşen basın etkinliğinde HBO Max’in artık Max olarak hizmet vereceğini duyurdu ve gelecek projeleri paylaştı. Max’e her ay ortalama 40’tan fazla yeni film ve dizi sezonu eklenecek. Max, 23 Mayıs’tan itibaren Amerika’da yayına başlayacak.

    Max abonelik fiyatları

    HBO Max, isim değiştirdi: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Max’te üç abonelik seçeneği olacak. İlk iki plan mevcut HBO Max fiyatlandırmasıyla aynı ve şirketin açıklamasına göre, yeni hizmet kullanıma sunulduğunda mevcut HBO Max aboneleri için fiyat değişikliği olmayacak. Üçüncü abonelik seçeneği olan Max Ultimate, 4K UHD içerikleri aynı anda dört ekranda izlemeye izin verecek. Güncel Max (HBO Max) abonelik ücretleri şu şekilde:

    • Max Ad-Lite (Aylık 9.99 dolar veya yıllık 99.99 dolar): Aynı anda 2 ekran, 1080P HD, indirme yok, 5.1 surround ses
    • Max Ad Free (Aylık 15.99 dolar veya yıllık 149.99 dolar): Aynı anda 2 ekran, 1080P HD, 30 içerik indirme, 5.1 surround ses
    • Max Ultimate Ad Free (Aylık 19.99 dolar veya 199.99 dolar): Aynı anda 4 ekran, 4K UHD, 100 içerik indirme, Dolby Atmos

    Warner Bros filmleri sinemalardan hemen sonra 4K kalitede! 

    Max Ultimate aboneliğinde Game of Thrones, The Last of Us, Harry Potter, The Lord of the Rings, The Dark Night Trilogy gibi popüler diziler dahil 4K UHD kalitede sunulan geniş içerik kataloğu olacak. Ayrıca bu yıl ve gelecekte vizyona girecek tüm Warner Bros. filmleri sinemada gösterime girdikten hemen sonra Max’te 4K kalitede izlenebilecek.

    Discovery içerikleri de olacak

    Max, HBO Max'in tüm içerikleriyle Discovery'nin en iyi içeriklerini derleyecek. Gerçek suç, reality, yemek, komedi ve daha birçok türde dizi ve filmden oluşan geniş bir kitaplığa sahip olacak. Tüm HBO dizileri ve filmleri, Max orijinal yapımları ve Warner Bros., DC Universe, Cartoon Network, Turner Library, Looney Tunes, Adult Swim ve daha fazlasından seçili diziler ve filmler olacak. Ayrıca HGTV, Food Network, TLC, ID, Magnolia, Discovery ve daha fazlasından gerçek hayat dizileri olacak.

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    bilgisayarınıza gereken bir medya sürücüsü yok game center profil resmi ekleme sol kaburga altında seğirme neden olur üstel fonksiyon olma şartı cannibal holocaust yorumları

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