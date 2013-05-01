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Windows Phone 8 için geliştirilen Facebook uygulamasının beta sürümü yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook'un beta sürecindeki Windows Phone 8 uygulaması Windows Phone Store'daki yerini aldı.

Facebook uygulamasının Windows Phone'daki gelişimine katkıda bulunmak isteyen kullanıcıların deneyebileceği uygulama yeni bir tasarım ve yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Facebook uygulamasının diğer platformlardaki özelliklerini bünyesinde barındıran uygulama, Android ve iOS uygulamasına yakın bir tasarım çizgisine oturtulmuş durumda. 
Microsoft'un uygulamanın beta süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "enerji dolu" gönüllülerin katılımının beklendiği dile getirilirken, diğer Facebook uygulamasının da devamlılığını sürdüreceği belirtildi. Beta sürecindeki Facebook uygulamasına Windows Store üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. Bu arada uygulamanın ayar menüsü altından hata bildirimi yapabileceğinizi de belirtelim.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/04/30/join-the-facebook-for-windows-phone-beta-app-program.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yoldagezen 4 yıl
Senelerdir adam edemediler şu aptal sosyal ağ uygulamasını,twitter üzerinden microsoftla görüşüyorum adamlara nezaman düzelteceğiniz Facebook uygulamanızı diyorum ,3.parti firmalarla iletişim kurun diyor,programı siz yazıyorsunuz yazılımcılarla benmi muhatap olacam dediğimde ise sesleri çıkmıyor,her defasında adamlarla tartışmaya giriyorum lafı itekleyince sesleri kesiliyor,bunlardan bir cacık olmayacak,elimden geldiğince de bu platformu kötülemeye devam edeceğim..
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