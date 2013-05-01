Windows Phone 8 için geliştirilen Facebook uygulamasının beta sürümü yayınlandı









Facebook'un beta sürecindeki Windows Phone 8 uygulaması Windows Phone Store'daki yerini aldı.

Facebook uygulamasının Windows Phone'daki gelişimine katkıda bulunmak isteyen kullanıcıların deneyebileceği uygulama yeni bir tasarım ve yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Facebook uygulamasının diğer platformlardaki özelliklerini bünyesinde barındıran uygulama, Android ve iOS uygulamasına yakın bir tasarım çizgisine oturtulmuş durumda.

Microsoft'un uygulamanın beta süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "enerji dolu" gönüllülerin katılımının beklendiği dile getirilirken, diğer Facebook uygulamasının da devamlılığını sürdüreceği belirtildi. Beta sürecindeki Facebook uygulamasına Windows Store üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. Bu arada uygulamanın ayar menüsü altından hata bildirimi yapabileceğinizi de belirtelim.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/04/30/join-the-facebook-for-windows-phone-beta-app-program.aspx