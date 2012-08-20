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Windows Phone 8'li Samsung Odyssey ve Marco'nun fiyat aralıkları detaylanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,3b
1
14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 8 desteğini arkasına alacak olan Samsung Odyssey (GT-I8750) ile Samsung Marco'nun (GT-I8370) fiyat aralıkları detaylanıyor. Sammobile'ın güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre üst segmentte konumlandırılan Odyssey 500 Euro ile 600 Euro arasında, orta segmentte konumlandırılan Marco ise, 350 Euro ile 450 Euro arasında fiyatla tüketicilerle buluşacak.
28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformundan ve Adreno 225 grafik biriminden güç alması beklenen akıllı telefonlardan Odyssey'in, 4.8-inç boyutunda - 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekran, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 1.9 MP ön kamera ve 8 MP ana kameraya ev sahipliği yapacağı öne sürülüyor. Önceki söylentilerde Odyssey'in ekran boyutunun 4.65-inç olacağının vurgulandığını hatırlatalım.
Samsung Marco'nun ise 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekran, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 1.9 MP ön kamera ve 5 MP ana kamerayla geleceği iddia edilmekte.
Samsung Odyssey ile Samsung Marco'nun, 2012 yılının son çeyreğine doğru tanıtılması bekleniyor.

http://www.sammobile.com/2012/08/20/samsung-to-bring-the-windows-phone-collection-to-5-with-2-new-windows-phones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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danGerfuLL 7 yıl
Samsung hicbir yazilim gelistiriciyle kotu olmuyor. Bu cihazlar gelecege yatirim WP nin eli guclenirse Samsung agirligi Android'ten alip WP kanadina gecirir.
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl
Windows lisans parası istediği için bu fiyattan satılacak. Zaten açık kaynaklı yazılımlara baştan karşı olan bir firma olarak sanki Android hiç yokmuş gibi davranacaklar ve karşılaştırmaları, rekabetleri, reklamları çok büyük oranda Apple odaklı olacak.

Bu arada ben çok güvenmiyorum bu adamlara ama Adreno 225 ekran kartının directX9 desteği var, işlemcisi de 4 çekirdekli ARM Cortex A9 işlemcilerden daha güçlü.. Bu hesaba göre birkaç sene öncesinin oyunlarını çok rahat bir şekilde directX9 modunda oynayabilme ihtimalimiz var. Böyle bir şey olursa da bugüne kadar Samsung haricinde ekran kartına önem vermeyen, işlemciye abanan Android cephesi hem Apple'dan hem de Microsoft'tan darbe almış olacak..
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wustti 7 yıl
çok pahalı.
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fuckulteli 7 yıl
Fiyatlandırma WP8'nin lisanlama ücretlerinden kaynaklanıyor olabilir, ayrıca Microsoft'ta müdahale ediyor olabilir, Nokia'ya fiyat avantajı sağlanmak isteniyor olabilir.
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commisslike 7 yıl
ltin kaplama mi yapiyorlar allah askina elin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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marancı 7 yıl
Bakalim wp8 nokiaya ya son kullanicilara yarayacak ve cokca kisinin yuzunu guldurecek mi?
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marancı 7 yıl
Bakalim wp8 nokiaya ya son kullanicilara yarayacak ve cokca kisinin yuzunu guldurecek mi?
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batkent 7 yıl
2008 deki omnia canlanıyor
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RAN7843 7 yıl
Hadi bakalım bu yarışta kim öncelik olacakkk
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playmaker10 7 yıl
Eğer amiral gemisi odyssey olacaksa Samsung ağırlığı Android'e verip WP8'i 2. plana atacak demektir ki bu da Nokia'nın önünü açar.
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IceRulez 7 yıl
Psydia
Adreno 225 ve 600 Euro
Altin kaplama mi yapiyorlar allah askina elin cinlisi 300 dolara Adreno 320li telefon yapar bunlar gider nokiaya ozenirler...

o bahsettiğin telefon çinde 300$ ülkemizde 1400-1750 arası satılır adım gibi eminim...
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mc191 7 yıl IceRulez
IceRulez

Psydia

Adreno 225 ve 600 Euro
Altin kaplama mi yapiyorlar allah askina elin cinlisi 300 dolara Adreno 320li telefon yapar bunlar gider nokiaya ozenirler...


o bahsettiğin telefon çinde 300$ ülkemizde 1400-1750 arası satılır adım gibi eminim...

o telefon 600€ ise buraya en aşağı +100 TL harç ile geliyor :D +%5-10 arası da distribütör kar koysa 150- 200 TL daha... telefon işi sakat ya :(
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