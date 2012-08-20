Windows Phone 8'li Samsung Odyssey ve Marco'nun fiyat aralıkları detaylanıyor

Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 8 desteğini arkasına alacak olan Samsung Odyssey (GT-I8750) ile Samsung Marco'nun (GT-I8370) fiyat aralıkları detaylanıyor. Sammobile'ın güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre üst segmentte konumlandırılan Odyssey 500 Euro ile 600 Euro arasında, orta segmentte konumlandırılan Marco ise, 350 Euro ile 450 Euro arasında fiyatla tüketicilerle buluşacak.



28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformundan ve Adreno 225 grafik biriminden güç alması beklenen akıllı telefonlardan Odyssey'in, 4.8-inç boyutunda - 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekran, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 1.9 MP ön kamera ve 8 MP ana kameraya ev sahipliği yapacağı öne sürülüyor. Önceki söylentilerde Odyssey'in ekran boyutunun 4.65-inç olacağının vurgulandığını hatırlatalım.



Samsung Marco'nun ise 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekran, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 1.9 MP ön kamera ve 5 MP ana kamerayla geleceği iddia edilmekte.



Samsung Odyssey ile Samsung Marco'nun, 2012 yılının son çeyreğine doğru tanıtılması bekleniyor.



http://www.sammobile.com/2012/08/20/samsung-to-bring-the-windows-phone-collection-to-5-with-2-new-windows-phones/