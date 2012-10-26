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Windows Phone Marketplace, 125.000 uygulamayı geride bıraktı

6 yıl
2,2b
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20
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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All About Windows Phone sitesi tarafından yayınlanan bir habere göre, Windows Phone Marketplace uygulama sayısı 126 bin 530 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Windows Phone Marketplace'ta bulunan 126.530 uygulamanın 101.517'sine ABD, 96.265'ine İngiltere, 92.887'sine Fransa'dan erişilebilirken, marketteki uygulamaların 113.170'i 60 farklı ülkede indirilebiliyor.

Windows Phone platformu üzerindeki geliştirici desteği artarken, markete her gün 215 yeni uygulama kaydettiriliyor. Son zamanlarda kayıtlarda azalma gerçekleşse de, bu durumun yazılımcıların Windows Phone 8'e odaklanmış olmasına bağlanıyor. Mağazaya uygulamalarını kaydettiren ve bunları market üzerinden dağıtan 30 bin yazılımcı bulunuyor.

Windows Phone Marketplace için verilen bu rakam hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak, All About Windows Phone'un market üzerindeki uygulamaların takibi konusunda tecrübeye sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

http://allaboutwindowsphone.com/news/item/16023_125000_apps_published_to_Windo.php Yorum Yaz
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Armin van Buuren* 6 yıl en beğenilen
demo11
Bende windows vista zamanında çıkan tüm oyunlar var ve windows 7 kullandım ve çoğu oyun çalışmadı ama şu an vista yüklü ve oyunların hepsini çalıştırıyor benim anlamadığım geriye dönük bir uyumlulukmu bu yani eski işletim sistemin çalıştırdığı oyunları çalıştırmamak yenilikmi oluyormuş çıksın windows 8 bakalım windows 7 gibi vista zamanında çıkan oyunları oynatmayacakmı yoksa hem vista hemde 7 zamanında çıkan oyunların hiç birinimi oynatmayacamı eğer oynatmayacaksa boş çünkü insanlar işletim sistemini çoğunlukla oyun için yükseltiyor bu anlamda eğer 8 fos çıkarsa microsoft ta çok gülerim gerçi daha önce de gülmüştüm ama olsun yine zevkle gülerim!

Vista'da noktalama işaretlerini kaldırmışlar galiba. Bu Microsoft adam olmaz yahu!
demo11Bende windows vista zamanında çıkan tüm oyunlar var ve windows 7 kullandım ve çoğu oyun çalışmadı ama şu an vista yüklü ve oyunların heps...
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nurettinaz 6 yıl
Bu sayı bence çok ama çok kısa sürede 5 e, 6 ya katlayacaktır ve appstore google play i en kısa zamanda geride bırakacaktır.
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demo11 6 yıl
sevgigunaydinlar
win7 yüklü N2600 modeliyle asus netbook kazanmak için mr.maana da yarışmak yeterliymiş :))))kesinlikle o asusu istiyorum. mrmaana.com/...

kesinlikle istemezsin o netbook u benimde vardı sana şöyle söyleyeyim counter strike bile zor oynarsın!.
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sevgigunaydinlar 6 yıl
win7 yüklü N2600 modeliyle asus netbook kazanmak için mr.maana da yarışmak yeterliymiş :))))
kesinlikle o asus'u istiyorum. mrmaana.com/...
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demo11 6 yıl
Cidelee
demo11
Cidelee
demo11 Bende windows vista zamanında çıkan tüm oyunlar var ve windows 7 kullandım ve çoğu oyun çalışmadı ama şu an vista yüklü ve oyunların hepsini çalıştırıyor benim anlamadığım geriye dönük bir uyumlulukmu bu yani eski işletim sistemin çalıştırdığı oyunları çalıştırmamak yenilikmi oluyormuş çıksın windows 8 bakalım windows 7 gibi vista zamanında çıkan oyunları oynatmayacakmı yoksa hem vista hemde 7 zamanında çıkan oyunların hiç birinimi oynatmayacamı eğer oynatmayacaksa boş çünkü insanlar işletim sistemini çoğunlukla oyun için yükseltiyor bu anlamda eğer 8 fos çıkarsa microsoft ta çok gülerim gerçi daha önce de gülmüştüm ama olsun yine zevkle gülerim!
Windows Xpden Vistaya geçerken dediğin gibi bir durum geçerliydi ama Windows 7de durumun böyle olduğunu düşünmüyorum. Şahsen Windows Xp, Vistada çalışıpta Windows 7de çalışmayan uygulama görmedim.
bende tüm oyunlar var vista zamanında çıkan hepsini denedim ben basit kullanıcı değilim ve bu sadece benim sorunum değil genel bir sorun sen görmedin diye eksi basmak çocukluktan başka birşey değil.
Sana eksi basan ben değilim ama basan kimse eline sağlık.

ben burda windows un sorununu söylüyorum herkez geyik muhabbeti yapıyor.....
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Cidelee 6 yıl
demo11
Orijinalden alıntı: Cidelee
Orijinalden alıntı: demo11 Bende windows vista zamanında çıkan tüm oyunlar var ve windows 7 kullandım ve çoğu oyun çalışmadı ama şu an vista yüklü ve oyunların hepsini çalıştırıyor benim anlamadığım geriye dönük bir uyumlulukmu bu yani eski işletim sistemin çalıştırdığı oyunları çalıştırmamak yenilikmi oluyormuş çıksın windows 8 bakalım windows 7 gibi vista zamanında çıkan oyunları oynatmayacakmı yoksa hem vista hemde 7 zamanında çıkan oyunların hiç birinimi oynatmayacamı eğer oynatmayacaksa boş çünkü insanlar işletim sistemini çoğunlukla oyun için yükseltiyor bu anlamda eğer 8 fos çıkarsa microsoft ta çok gülerim gerçi daha önce de gülmüştüm ama olsun yine zevkle gülerim!
Windows Xpden Vistaya geçerken dediğin gibi bir durum geçerliydi ama Windows 7de durumun böyle olduğunu düşünmüyorum. Şahsen Windows Xp, Vistada çalışıpta Windows 7de çalışmayan uygulama görmedim.
bende tüm oyunlar var vista zamanında çıkan hepsini denedim ben basit kullanıcı değilim ve bu sadece benim sorunum değil genel bir sorun sen görmedin diye eksi basmak çocukluktan başka birşey değil.

Sana eksi basan ben değilim ama basan kimse eline sağlık.
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RANJ 6 yıl
Bir çok müptela, kullandığı işletim sistemini övmek amacıyla windowsun market placesına taşlama yapardı. Zaten önceden telefonlarda tutunamamış ve ilgi görememiş bir işletim sistemi haliyle marketinede önem veremedi. Lakin işler şimdi öyle değil. Windows 8 büyük yeniliklerle, büyük beklentilerle geliyor. Marketteki uygulama sayısı artıyor ve artmayada devam ediyor. Umarım hak ettiği yere gelip hak ettiği ilgiyi fazlasıyla görür. Bende çok merakla bekliyorum Windows 8 li telefonları. Hele heleki Lumiayı.
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Jesse James 6 yıl
demo11 bende tüm oyunlar var vista zamanında çıkan hepsini denedim ben basit kullanıcı değilim ve bu sadece benim sorunum değil genel bir sorun sen görmedin diye eksi basmak çocukluktan başka birşey değil.

Vista zamanında çıkan tüm oyunları temin edip tek tek Windows 7 de denemek için çöpe atacak zamanın var, üstüne üstlük noktalama işaretleri ile de belli ki bir alıp veremediğin var ve sen basit kullanıcı değilsin.
-Do you know English?
-English? I live in English.
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demo11 6 yıl
SystemApps
demo11
SystemApps
demo11 Bende windows vista zamanında çıkan tüm oyunlar var ve windows 7 kullandım ve çoğu oyun çalışmadı ama şu an vista yüklü ve oyunların hepsini çalıştırıyor benim anlamadığım geriye dönük bir uyumlulukmu bu yani eski işletim sistemin çalıştırdığı oyunları çalıştırmamak yenilikmi oluyormuş çıksın windows 8 bakalım windows 7 gibi vista zamanında çıkan oyunları oynatmayacakmı yoksa hem vista hemde 7 zamanında çıkan oyunların hiç birinimi oynatmayacamı eğer oynatmayacaksa boş çünkü insanlar işletim sistemini çoğunlukla oyun için yükseltiyor bu anlamda eğer 8 fos çıkarsa microsoft ta çok gülerim gerçi daha önce de gülmüştüm ama olsun yine zevkle gülerim!
yorumunu okudum.Düşündüm ara verdim gidip bir bardak çay içtim sonra oturup birdaha düşündüm.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
biri bana format atsın
çok komik... zaten senin gibi tipler yüzünden firmalar tekelleşiyor herşey size çocuk oyuncağı geldiği için takmayın kafanıza zaten yakında kıyamet kopcak neyse şimdi siz bunuda takarsınız!
Yazdığın yorumun konu ile alakasını bulamadım.Varsa bunu belirtebilirsin.Aynı şekilde bu cevabınında herhangi bir bağlantısını göremedim.Tekelleşmeye nasıl geldi konu gerçekten merak ediyorum. Amacın microsoftu eleştirmekse bununla ilgili haberlerde var.Oraya gidip microsoft tekelleşiyor windows 8i 29tlden satıyor diye feryat edebilirsin

Konu microsoft sonuçta ve bu sorun halledilmedikçe windows 8 olsa ne olur 9 olsa ne olur
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free4200 6 yıl
hangisi önde diye tartışmak yanlış.. haberi ise çok sevindirici buluyorum.
rekabet güzeldir.
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demo11 6 yıl
SystemApps
demo11 Bende windows vista zamanında çıkan tüm oyunlar var ve windows 7 kullandım ve çoğu oyun çalışmadı ama şu an vista yüklü ve oyunların hepsini çalıştırıyor benim anlamadığım geriye dönük bir uyumlulukmu bu yani eski işletim sistemin çalıştırdığı oyunları çalıştırmamak yenilikmi oluyormuş çıksın windows 8 bakalım windows 7 gibi vista zamanında çıkan oyunları oynatmayacakmı yoksa hem vista hemde 7 zamanında çıkan oyunların hiç birinimi oynatmayacamı eğer oynatmayacaksa boş çünkü insanlar işletim sistemini çoğunlukla oyun için yükseltiyor bu anlamda eğer 8 fos çıkarsa microsoft ta çok gülerim gerçi daha önce de gülmüştüm ama olsun yine zevkle gülerim!
yorumunu okudum.Düşündüm ara verdim gidip bir bardak çay içtim sonra oturup birdaha düşündüm.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
biri bana format atsın

çok komik... zaten senin gibi tipler yüzünden firmalar tekelleşiyor herşey size çocuk oyuncağı geldiği için takmayın kafanıza zaten yakında kıyamet kopcak neyse şimdi siz bunuda takarsınız!
1 Yanıt Yanıtla
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SystemApps 6 yıl demo11
demo11

SystemApps

demo11 Bende windows vista zamanında çıkan tüm oyunlar var ve windows 7 kullandım ve çoğu oyun çalışmadı ama şu an vista yüklü ve oyunların hepsini çalıştırıyor benim anlamadığım geriye dönük bir uyumlulukmu bu yani eski işletim sistemin çalıştırdığı oyunları çalıştırmamak yenilikmi oluyormuş çıksın windows 8 bakalım windows 7 gibi vista zamanında çıkan oyunları oynatmayacakmı yoksa hem vista hemde 7 zamanında çıkan oyunların hiç birinimi oynatmayacamı eğer oynatmayacaksa boş çünkü insanlar işletim sistemini çoğunlukla oyun için yükseltiyor bu anlamda eğer 8 fos çıkarsa microsoft ta çok gülerim gerçi daha önce de gülmüştüm ama olsun yine zevkle gülerim!
yorumunu okudum.Düşündüm ara verdim gidip bir bardak çay içtim sonra oturup birdaha düşündüm.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
biri bana format atsın


çok komik... zaten senin gibi tipler yüzünden firmalar tekelleşiyor herşey size çocuk oyuncağı geldiği için takmayın kafanıza zaten yakında kıyamet kopcak neyse şimdi siz bunuda takarsınız!

Yazdığın yorumun konu ile alakasını bulamadım.Varsa bunu belirtebilirsin.Aynı şekilde bu cevabınında herhangi bir bağlantısını göremedim.Tekelleşmeye nasıl geldi konu gerçekten merak ediyorum.


Amacın microsoftu eleştirmekse bununla ilgili haberlerde var.Oraya gidip microsoft tekelleşiyor windows 8i 29tlden satıyor diye feryat edebilirsin
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