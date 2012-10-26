Windows Phone Marketplace, 125.000 uygulamayı geride bıraktı

All About Windows Phone sitesi tarafından yayınlanan bir habere göre, Windows Phone Marketplace uygulama sayısı 126 bin 530 olarak kayıtlara geçmiş durumda.





Windows Phone Marketplace'ta bulunan 126.530 uygulamanın 101.517'sine ABD, 96.265'ine İngiltere, 92.887'sine Fransa'dan erişilebilirken, marketteki uygulamaların 113.170'i 60 farklı ülkede indirilebiliyor.





Windows Phone platformu üzerindeki geliştirici desteği artarken, markete her gün 215 yeni uygulama kaydettiriliyor. Son zamanlarda kayıtlarda azalma gerçekleşse de, bu durumun yazılımcıların Windows Phone 8'e odaklanmış olmasına bağlanıyor. Mağazaya uygulamalarını kaydettiren ve bunları market üzerinden dağıtan 30 bin yazılımcı bulunuyor.





Windows Phone Marketplace için verilen bu rakam hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak, All About Windows Phone'un market üzerindeki uygulamaların takibi konusunda tecrübeye sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

http://allaboutwindowsphone.com/news/item/16023_125000_apps_published_to_Windo.php